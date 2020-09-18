Phụ nữ thỏa mãn được 3 điều này ắt được chồng cưng như bà hoàng, sẵn sàng ‘đội vợ lên đầu’

Phụ nữ yêu 18/09/2020 17:06

Dưới đây chính là 3 nhu cầu đàn ông muốn được thỏa mãn nhất, phụ nữ thông minh chỉ cần làm được ắt chồng cưng yêu chiều chuộng, cả đời chung thủy.

Muốn được chồng cung phụng như bà hoàng, cả đời chỉ biết mỗi vợ, phụ nữ thông minh chỉ cần thỏa mãn 3 điều này cho bạn đời là đủ. 

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Chỉ cần cho chồng cảm giác được yêu thương, rằng vợ đồng ý kết hôn vì muốn khiến bạn đời hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Hết lòng hết dạ với chồng con

Tình yêu chính là nền tảng quan trọng nhất trong xây dựng hôn nhân. Bởi chỉ khi đủ yêu thương, trân trọng dành cho nhau ta mới có thể dốc hết lòng dạ để đối đãi với đối phương, cùng nhau vun đắp mái ấm.

Dẫu biết rằng phụ nữ khôn ngoan nhất là khi không “cho hết trứng vào một giỏ”, phải chừa đường lui cho mình nhưng nếu chị em cứ tính toán hơn thua, đề phòng chồng thì hôn nhân khó lòng hạnh phúc.

Chỉ cần cho chồng cảm giác được yêu thương, rằng vợ đồng ý kết hôn vì muốn khiến bạn đời hạnh phúc, vui vẻ mỗi ngày thì dám chắc anh ấy sẽ xem bạn như nữ hoàng. 

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Khi chàng sẵn sàng mở lòng với vợ, thổ lộ với bạn về những khó khăn anh ấy gặp phải, vui buồn anh ấy trải qua nghĩa là chàng đã xem bạn là người nhà - Ảnh minh họa: Internet

Cho chồng cảm giác bình yên

Cuộc sống bộn bề lo toan là thế nhưng nếu trở về nhà bên người vợ hiền dâu thảo, tinh tế và biết quan tâm thì đàn ông sẽ nhanh chóng xốc lại tinh thần, gác lại âu lo để vui vẻ với vợ con.

Thế nên, ngoài điểm phấn tô son, nấu những bữa cơm ngon miệng phụ nữ tinh tế đừng quên hỏi han chồng về một ngày của anh ấy. Khi chàng sẵn sàng mở lòng với vợ, thổ lộ với bạn về những khó khăn anh ấy gặp phải, vui buồn anh ấy trải qua nghĩa là chàng đã xem bạn là người nhà, là tri âm tri kỷ. 

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Nàng luôn biết cách xoa dịu những tổn thương, nhẹ nhàng khuyên nhủ để chồng hoàn thiện bản thân, không vấp lên vết xe đổ - Ảnh minh họa: Internet

Sự khoan dung dành cho chồng

Đàn ông thương vợ cưng con đến mấy cũng có những lúc ẩm ương, làm điều khiến vợ cáu gắt, bực dọc. Tuy nhiên, thay vì soi mói, bới móc khuyết điểm của chồng thì người vợ khôn ngoan sẽ ghi nhận những điều tuyệt vời nơi bạn đời của mình.

Người vợ hiểu chuyện sẽ chỉ nhắc nhớ bản thân về những điều tốt đẹp chồng làm. Sự ân cần chu đáo, khi anh ấy chăm sóc vợ ốm đau, tất bật đưa con đi khám bệnh hay cật lực làm việc để vợ con có cuộc sống sung túc đủ đầy.

Họ luôn biết cách xoa dịu những tổn thương, nhẹ nhàng khuyên nhủ để chồng hoàn thiện bản thân, không vấp lên vết xe đổ. Nhờ thế, mẫu phụ nữ này được chồng cưng yêu hết lòng, gái lạ có dâng tận miệng cũng lắc đầu từ chối vì đã nguyện chung thủy với bạn đời.

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Dẫu đã từng nếm trải không ít tổn thương, tủi nhục trong quá khứ nhưng phụ nữ ly hôn vẫn dư sức khiến đàn ông chết mê chết mệt, gái tơ cũng chẳng thể sánh bằng.

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