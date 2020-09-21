3 kiểu đàn ông sẵn sàng cắm sừng vợ để ăn nằm với tiểu tam ngay khi có cơ hội

Phụ nữ yêu 21/09/2020 17:51

Nếu lấy phải 1 trong 3 kiểu đàn ông trăng hoa này chị em hãy đề cao cảnh giác kẻo bị chồng cắm sừng hết lần này đến lần khác.

Dù yêu vợ thương con đến mấy thì khi đứng trước gái lạ kiểu đàn ông trăng hoa này cũng sẵn sàng cởi đồ ăn nằm mà không cần suy nghĩ. 

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Chẳng cần bị rù quến thì kiểu đàn ông này vẫn tự nguyện ngã vào vòng tay của đàn bà khác bất cứ khi nào có cơ hội - Ảnh minh họa: Internet

Quá trau chuốt vẻ ngoài

Đàn ông thường sẽ không quá chú ý đến vẻ ngoài, họ ăn mặc đơn giản, thậm chí nhiều người chẳng quan tâm đến nhãn hiệu quần áo, cách phối hợp trang phục. Thế nên, nếu biết cách ăn mặc, luôn xuất hiện với quần áo phẳng lì, nước hoa thơm phức, râu tóc gọn gàng thì mẫu đàn ông này sẽ ngay lập tức nhận được sự chú ý từ người khác giới.

Lấy được người chồng bảnh bao, cao ráo phụ nữ nào cũng hãnh diện tự hào. Thế nhưng, đây cũng chính là con dao hai lưỡi, khiến người vợ luôn nơm nớp lo sợ chồng bị kẻ thứ ba dụ dỗ. Nào ngờ, chẳng cần bị rù quến thì kiểu đàn ông này vẫn tự nguyện ngã vào vòng tay của đàn bà khác bất cứ khi nào có cơ hội. 

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Họ tự biến mình thành gã đàn ông ngoại tình, đạp đổ cuộc hôn nhân viên mãn để chạy theo những thú vui xác thịt - Ảnh minh họa: Internet

Trọng sĩ diện

Lòng tự tôn là thứ đàn ông nào cũng ra sức bảo vệ. Đây là lý do vì sao cánh đàn ông đánh giá cao những người phụ nữ biết cách ứng xử, biết cách giữ thể diện cho chồng ở chốn đông người. Thế nên, vợ chồng dù giận nhau đến mấy, bực dọc đến đâu chị em hãy chờ đến khi về nhà rồi hẵng phân tích phải trái đúng sai với bạn đời.

Đáng buồn là nhiều đàn ông không chỉ sĩ diện mà còn thích hơn thua với nhau. Khi thấy bạn bè thân thiết có bồ nhí, ai cũng nuôi vợ lẽ bên ngoài ắt người chồng trăng hoa sẽ đua đòi để cặp kè bên ngoài. Họ tự biến mình thành gã đàn ông ngoại tình, đạp đổ cuộc hôn nhân viên mãn để chạy theo những thú vui xác thịt. 

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Sau khi đã cực khổ kiếm tiền thì giờ đây xứng đáng được 'đổi vị' bằng người đàn bà khác trẻ đẹp hơn - Ảnh minh họa: Internet

Giàu có

Khi nghèo khó hiếm đàn ông nào dám tơ tưởng đến việc có thêm một người phụ nữ khác ngoài vợ. Họ bận cật lực kiếm tiền, bận đối phó với nỗi lo cơm áo gạo tiền và chưa có tiền để bao nuôi ai.

Vậy nhưng, khi đã có sự nghiệp hiển vinh, công thành danh toại đàn ông sẽ “sinh hư”, dù muốn cũng khó một lòng một dạ với vợ con.

Họ ỷ mình có tiền, ỷ rằng bản thân là người thành đạt, sau khi đã cực khổ kiếm tiền thì giờ đây xứng đáng được “đổi vị” bằng người đàn bà khác trẻ đẹp hơn.

Nếu lấy phải người đàn ông này chị em hãy đề cao cảnh giác bởi rất có thể chồng đang tòm tem sau lưng bạn.

3 điểm nhạy cảm đàn ông chỉ cho phép người phụ nữ mình yêu thật lòng sờ vào

3 điểm nhạy cảm đàn ông chỉ cho phép người phụ nữ mình yêu thật lòng sờ vào

Đây chính là 3 điểm nhạy cảm chỉ khi đàn ông yêu thật họ mới cho phép bạn được chạm vào, đồng nghĩa với việc chàng đã yêu bạn bằng cả trái tim, yêu hơn cả bản thân anh ấy.

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Từ khóa:   chồng trăng hoa chồng ngoại tình chồng bội bạc

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