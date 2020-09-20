3 dấu hiệu chồng đang bòn rút tiền của trong nhà mang đi nuôi bồ nhí, vợ tinh ý sẽ nhận ra ngay

Nếu bỗng dưng chồng chăm chút cho vẻ ngoài, liên tục mua sắm quần áo mới hay xịt nước hoa mỗi khi ra đường thì đấy vẫn chưa hẳn là dấu hiệu đàn ông ngoại tình. Bởi lẽ, đôi khi đàn ông bỗng chú trọng vẻ ngoài vì nhận thấy bản thân không còn phong độ như trước nên mới tút tát ngoại hình.

Một khi đàn ông ngoại tình , giấu vợ tòm tem bên ngoài thì dù cố gắng che đậy tinh vi đến mấy cũng sẽ vô tình để lộ những dấu hiệu không thể chối cãi này.

Chính vì cởi đồ ăn nằm với kẻ thứ ba bên ngoài nên đàn ông tệ bạc mới chú tâm đến đồ lót. Họ muốn bản thân phải thật cuốn hút, hấp dẫn khi ở bên nhân tình nên ra sức chưng diện từ trong ra ngoài.

Tuy nhiên, nếu chồng quá cầu kỳ trong chuyện ăn mặc, chuẩn bị rất lâu mỗi khi ra đường hay mua hàng loạt đồ lót mới thì đây quả là dấu hiệu khả nghi.

Đây là lý do vì sao đàn ông thay lòng sẽ rất hời hợt, lạnh nhạt và kém nhiệt tình khi lên giường với bạn đời - Ảnh minh họa: Internet

2. Lạnh nhạt gối chăn

Đàn ông phản bội có thể đưa ra rất nhiều lý do để né tránh chuyện gần gũi vợ chồng. “Anh mệt lắm, hôm nay ở công ty bao việc”, “anh đang bận, em đừng làm phiền anh”, “hôm khác nhé, hôm nay anh không khỏe”… là những câu đàn ông thay lòng thốt ra liên tục mỗi khi vợ gợi ý chuyện ấy.

Dù cố tỏ ra bình thường để vợ không nghi ngờ nhưng khi lên giường với vợ chồng ngoại tình vẫn thầm mang nhân tình ra so sánh. Họ thầm chê bai vợ bụng ngấn mỡ, đồ lót kém hấp dẫn, không trẻ trung như ả đàn bà kia. Đây là lý do vì sao đàn ông thay lòng sẽ rất hời hợt, lạnh nhạt và kém nhiệt tình khi lên giường với bạn đời.

Những gã đàn ông tồi tệ lại dành thời gian ấy để lang chạ với kẻ thứ ba, phản bội vợ mà chẳng mảy may hối hận, dằn vặt - Ảnh minh họa: Internet

3. Có nhiều cuộc hẹn bất thường

Đàn ông ngoài bạn bè, đồng nghiệp còn có những mối quan hệ làm ăn. Thế nên, việc đàn ông không về nhà ngay sau giờ tan tầm là điều dễ hiểu. Thậm chí, những người vợ luôn phải chấp nhận việc ngồi chờ chồng bên mâm cơm nguội lạnh chỉ vì bạn đời bận đi tiếp khách, bận việc cơ quan về muộn.

Thế nhưng, không ít đàn ông lại lấy cớ công việc để có những cuộc hẹn bất thường. Khi ngoại tình, chồng sẽ viện đủ lý do để có thể rời khỏi nhà, thậm chí qua đêm bên ngoài để hú hí với bồ nhí mà không sợ vợ nghi ngờ.

Đi công tác dài ngày, đi tập huấn, họp đột xuất… là những lý do vô cùng chính đáng mà vợ chẳng thể bật lại được. Trong khi thực tế, những gã đàn ông tồi tệ lại dành thời gian ấy để lang chạ với kẻ thứ ba, phản bội vợ mà chẳng mảy may hối hận, dằn vặt.