3 dấu hiệu nhận biết phụ nữ lẳng lơ, dễ dãi, đàn ông chỉ nên ‘yêu qua đường’ chứ đừng dại cưới làm vợ

Một người phụ nữ tinh tế sẽ biết cách ăn mặc đúng hoàn cảnh, không gian giao thiệp. Nàng kín đáo chốn công sở, thoải mái khi đi uống cà phê cũng bạn bè, thanh lịch ở những buổi tiệc và gợi cảm vừa đủ khi hẹn hò.

Phụ nữ lẳng lơ dù cố che đậy tinh vi đến mấy cũng sẽ để lộ những dấu hiệu sau, đàn ông nhất định phải biết để “tránh xa trăm dặm”.

Bởi lẽ, khi đã biết dùng “vốn tự có” để rù quến bạn thì cô ấy cũng sẽ có thể dùng đúng chiêu thức ấy để chèo kéo đàn ông khác ngã vào lòng mình.

Nếu phụ nữ ăn mặc kiệm vải, thích khoe thân trong mọi hoàn cảnh thì dám chắc cô ấy đang muốn dùng cơ thể của mình để quyến rũ người khác phái. Đứng trước mẫu phụ nữ trăng hoa này, dù có “cho tiền” đàn ông cũng đừng dại dây dưa kẻo có ngày bị cắm sừng.

Đây chính là chiêu thức người thứ ba nào cũng áp dụng, họ sẵn sàng dùng chính bản thân mình ra làm mồi nhử - Ảnh minh họa: Internet

Không giữ khoảng cách khi tiếp xúc

Phụ nữ có khí chất sẽ không bao giờ làm điều gì khiến phẩm hạnh, nhân cách của mình bị ảnh hưởng. Tất nhiên, cô ấy càng không cho đàn ông cơ hội đụng chạm vào cơ thể mình trong mọi hoàn cảnh. Đây là lý do vì sao phụ nữ thông minh sẽ giữ khoảng cách an toàn với người khác phái khi giao tiếp.

Trong khi đó, phụ nữ lẳng lơ, có nguy cơ trở thành kẻ thứ ba thường vồn vã, chủ động xích lại gần người đàn ông mà họ đã “nhắm trúng”. Cô ấy cố tình tạo nên những tình huống đụng chạm cơ thể, “bật đèn xanh” để đàn ông nhận biết tình ý của mình một cách phô phang.

Đây chính là chiêu thức người thứ ba nào cũng áp dụng, họ sẵn sàng dùng chính bản thân mình ra làm mồi nhử đàn ông rơi vào lưới tình.

Dù đã ở bên bạn nhưng nàng vẫn dây dưa với người yêu cũ, những khi giận hờn lại tìm đến người đàn ông khác - Ảnh minh họa: Internet

Mất liên lạc khi cãi nhau

Khi cãi nhau, cả hai có thể vì quá nóng nảy, không kiềm chế được cảm xúc mà nói những lời khó nghe, làm những điều khó chấp nhận. Tất nhiên, nếu bạn làm thế nàng hoàn toàn có quyền giận, có quyền im lặng không thèm lời qua tiếng lại với bạn.

Thế nhưng, nếu nàng “lặn mất tăm”, không trả lời tin nhắn, biến mất một cách đột ngột thì đây chính là dấu hiệu vô cùng đáng nghi. Rất có thể, dù đã ở bên bạn nhưng nàng vẫn dây dưa với người yêu cũ, những khi giận hờn lại tìm đến người đàn ông khác để được an ủi, sẻ chia.

Nếu đang yêu phải người phụ nữ có 3 dấu hiệu trên đàn ông hãy bỏ ngay, đừng dại rước về làm vợ kẻo khổ cả đời.