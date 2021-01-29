Chẳng cần bùa mê thuốc lú 3 người phụ nữ quyến rũ này vẫn có thể “hạ gục” bất cứ người đàn ông nào chỉ sau một lần gặp gỡ, ai đã yêu sẽ không thể quên được.

Đây chính là những người phụ nữ quyến rũ bậc nhất, khiến đàn ông sẵn sàng dành trọn con tim, si mê cả đời cũng không thay lòng đổi dạ. Chỉ khi bạn là người phụ nữ thông minh, tinh tế, tự tin và làm chủ đời mình thì mới khiến đàn ông kiêng nể - Ảnh minh họa: Internet 1. Phụ nữ bản lĩnh, tự tin và khác biệt Ông bà ta có câu “trai tài gái sắc” để chỉ rằng đàn ông tài năng, phụ nữ xinh đẹp chính là cặp đôi hoàn hảo nhất. Thế nhưng, thời nay định nghĩa về sự xứng đôi trong tình yêu, hôn nhân đã khác rất nhiều.

Đàn ông có thể dễ dàng bị thu hút bởi cô nàng xinh đẹp, thế nhưng nếu chỉ đẹp nhưng rỗng tuếch, vô vị và ngốc nghếch chàng sẽ chán ngay. Chỉ khi bạn là người phụ nữ thông minh, tinh tế, tự tin và làm chủ đời mình thì mới khiến đàn ông kiêng nể. Đây cũng chính là mấu chốt khiến chàng một khi đã yêu sẽ quên cả đất trời, dù có đánh chết cũng không rời bạn nửa bước.

Hãy cứ nép vào anh ấy, hãy cho chàng cơ hội được bảo vệ, che chở cho người phụ nữ của đời mình - Ảnh minh họa: Internet 2. Phụ nữ dịu dàng Phụ nữ đừng “trông mặt mà bắt hình dong”, bởi nhìn khô khan là thế nhưng đàn ông nào cũng dễ mềm lòng trước lời đường mật, câu nói ngọt ngào. Bạn càng dịu dàng, tinh tế, càng e ấp khi ở cạnh đối phương càng liêu xiêu. Thế nên, dù mạnh mẽ, tài năng đến mấy thì khi đứng trước người đàn ông của đời mình chị em hãy cứ yếu mềm như vốn dĩ. Hãy cứ nép vào anh ấy, hãy cho chàng cơ hội được bảo vệ, che chở cho người phụ nữ của đời mình. Vợ nấu ăn ngon, biết cách chăm chút cho mái ấm chẳng cần bùa mê thuốc lú vẫn khiến chồng si mê cả đời - Ảnh minh họa: Internet 3. Phụ nữ nấu ăn ngon Phụ nữ thời nay thường không chú tâm đến việc nấu nướng, họ nghĩ rằng chỉ cần giỏi kiếm tiền, xinh đẹp đã dư sức giữ chân chồng. Tuy nhiên, với đàn ông bữa cơm gia đình vô cùng quan trọng. Được trở về nhà với mâm cơm nóng hổi, toàn những món ngon vợ nấu chính là mong muốn của mọi đàn ông. Vợ nấu ăn ngon, biết cách chăm chút cho mái ấm chẳng cần bùa mê thuốc lú vẫn khiến chồng si mê cả đời.

7 dấu hiệu 'rõ mồn một' điềm báo hôn nhân đổ vỡ Trong hầu hết các vụ ly hôn, một bên vợ hoặc chồng thường bị ngạc nhiên khi nhận được đơn ly hôn. Do đó bạn cần chú ý những dấu hiệu cảnh báo cuộc hôn nhân đang có dấu hiệu đổ vỡ.

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