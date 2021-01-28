4 sự thật giật mình về đàn ông, dù yêu mấy bạn cũng chưa chắc đã biết hết!

Là phụ nữ, nếu muốn gì hãy cứ nói thẳng với chàng, đừng chờ anh ấy tự hiểu, cũng đừng mong chàng tinh tế đến mức dành cho bạn những bất ngờ lãng mạn. Đàn ông thông minh, tài giỏi đến mấy nhưng với chuyện tình cảm họ luôn vụng về trong việc thể hiện tình yêu dành cho người phụ nữ của mình.

Chỉ cần khám phá được những bí mật của đàn ông này bạn sẽ hiểu chàng đến từng “chân tơ kẽ tóc”, phụ nữ thông minh hay khờ dại đều phải biết.

Không phải tự nhiên mà ông bà ta có câu “Đàn ông yêu bằng mắt/ Đàn bà yêu bằng tai”. Dù miệng luôn nói “Anh yêu em vì tính cách của em” nhưng thực chất ngoại hình mới là điều đầu tiên đàn ông chú ý đến khi bắt đầu làm quen.

Thế nên, chị em đừng ngần ngại nhắc nhở, đưa ra những đòi hỏi chính đáng và hướng dẫn chàng cách để trở nên lãng mạn hơn trong tình yêu nhé.

Đàn ông nào cũng thích phụ nữ xinh đẹp, thơm tho. Thế nên, phụ nữ dù có người yêu hay đã kết hôn cũng đừng bao giờ ngừng làm đẹp kẻo khiến bản thân trở nên kém hấp dẫn, đàn ông thay lòng lúc nào không hay.

Phái mạnh thường không chú ý tiểu tiết, cũng không quá chú trọng quần áo, tóc tai - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông luôn luộm thuộm

Rất nhiều phụ nữ phàn nàn rằng khi hẹn hò chồng rất trau chuốt trong cách ăn mặc, luôn sạch sẽ tinh tươm nhưng sau khi cưới, về chung một nhà lại vô cùng bừa bộn. Thực tế, không phải đàn ông thay đổi sau khi kết hôn mà vì bây giờ họ mới lộ rõ “bản chất” của mình.

Phái mạnh thường không chú ý tiểu tiết, cũng không quá chú trọng quần áo, tóc tai. Thế nên, khi đã có được bạn, anh ấy sẽ không còn “giữ hình tượng” nữa, sẽ sống thật với mình nên lòi ra vô số thói xấu khiến vợ choáng váng.

Chàng không thể nhận ra ai là 'trà xanh', ai là người yêu thương mình vô điều kiện - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông không thể nhận ra ai là “trà xanh”

Đàn ông ngoại tình chia làm hai dạng, một là chủ động phản bội vợ, hai là bị kẻ thứ ba vào vai “trà xanh” dẫn dắt đến việc thay lòng đổi dạ. Dù có thể sáng suốt trong công việc nhưng với chuyện tình cảm đàn ông lại khá ngây thơ.

Họ không thể nhận ra ai là “trà xanh”, ai là người yêu thương mình vô điều kiện. Đây là lý do vì sao phụ nữ khôn ngoan phải đề cao cảnh giác, dằn mặt ả đàn bà lẳng lơ kia trước khi cô ta đe dọa hạnh phúc của bạn.