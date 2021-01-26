3 đặc điểm chỉ có ở người đàn ông chung tình, dù có cho tiền cũng không thèm lăng nhăng

Phụ nữ yêu 26/01/2021 17:23

Muốn biết một người đàn ông chung thủy hay trăng hoa bạn chỉ cần nhìn vào những đức tính này là đủ, chính xác đến khó tin.

Dưới đây là những đặc điểm chỉ đàn ông chung thủy mới có, đàn ông lăng nhăng dù cố “diễn”cũng không được. 

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Đàn ông chung tình, một lòng một dạ sẽ chẳng ngần ngại dùng điện thoại ngay trước mặt bạn - Ảnh minh họa: Internet

1. Không giấu giếm điện thoại trước mặt bạn

Khi đàn ông trăng hoa, họ sẽ “chăn dắt” nhiều phụ nữ cùng lúc, sẽ nhắn tin tán tỉnh và chat với đối phương. Thế nên, chàng rất sợ nếu bạn vô tình nhìn thấy những dòng tin nhắn nhạy cảm kia, sợ bạn nghi ngờ khi thấy anh ấy cứ ôm khư khư điện thoại. Một khi đàn ông ngoại tình, lén lút qua lại với phụ nữ khác họ ắt sẽ giấu giếm điện thoại, thậm chí lẳng lặng chuyển điện thoại sang chế độ máy bay để tránh lộ tẩy.

Ngược lại, đàn ông chung tình, một lòng một dạ sẽ chẳng ngần ngại dùng điện thoại ngay trước mặt bạn. Anh ấy không có gì phải che đậy, càng không trả lời nhát gừng khi nhận cuộc gọi, không cố che màn hình lúc nhắn tin vì bạn là duy nhất với chàng.

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Dù người yêu không dò hỏi nhưng đàn ông yêu chân thành vẫn chủ động nói với bạn về lịch trình của anh ấy. - Ảnh minh họa: Internet

2. Chủ động nói với bạn lịch trình trong ngày

Một người phụ nữ khôn ngoan sẽ không bao giờ hỏi đàn ông việc anh ấy đang đi đâu, với ai, làm gì. Họ làm thế vì tôn trọng người đàn ông của mình, muốn đối phương biết rằng mình luôn tin tưởng vào sự chung thủy của anh ấy.

Biết rõ điều ấy nên dù người yêu không dò hỏi nhưng đàn ông yêu chân thành vẫn chủ động nói với bạn về lịch trình của anh ấy. Từ việc hôm nay ăn trưa món gì, tối nay đã gặp những ai, những câu chuyện vụn vặt, những buồn vui trong cuộc sống chàng đều tỏ lộ mà chẳng ngần ngại. 

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 Hãy chỉ đặt niềm tin vào người đàn ông đưa bạn ra mắt bạn bè, gia đình, kế hoạch tương lai luôn có sự xuất hiện của bạn - Ảnh minh họa: Internet

3. Công khai việc đã có bạn gái

Dù không đăng ảnh của bạn lên Facebook, không quá ồn ào nhưng đàn ông yêu thật lòng sẽ luôn công khai việc anh ấy đã có người yêu. Khi sánh bước bên nhau, nếu gặp người quen và được hỏi “bạn gái cậu đấy à?” chàng sẽ chẳng ngần ngại mà đáp “vâng, đây là bạn gái tôi”.

Phụ nữ đừng dại tin đàn ông suốt ngày đăng những dòng trạng thái lãng mạn trên mạng xã hội, bởi rất có thể đó là tâm tư chàng dành cho cô gái khác. Hãy chỉ đặt niềm tin vào người đàn ông đưa bạn ra mắt bạn bè, gia đình, kế hoạch tương lai luôn có sự xuất hiện của bạn.

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Nếu phụ nữ nông cạn nhìn vào túi tiền của đàn ông để chọn chồng thì phụ nữ khôn ngoan chỉ dựa vào 3 đặc điểm này, không hơn không kém.

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