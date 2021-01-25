Vợ làm điều này trong phòng ngủ chẳng khác nào hai tay dâng chồng cho kẻ thứ ba

Phụ nữ yêu 25/01/2021 16:50

Đây chính là điều đàn ông ghét nhất khi ái ân, phụ nữ khôn ngoan chớ dại phạm phải kẻo hôn nhân lục đục, chồng vì chán vợ mà tìm đến đàn bà khác.

Muốn chồng cả đời nuông chiều, mê vợ không rời phụ nữ khôn ngoan chỉ cần tránh xa những sai lầm tai hại này trong chuyện ái ân là đủ. 

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Phụ nữ đừng cố chiều chồng bất cứ khi nào anh ấy đòi hỏi dù bạn không hề hào hứng - Ảnh minh họa: Internet

1. Miễn cưỡng chiều chồng

Trong chuyện ái ân, điều quan trọng nhất không phải là bạn lắm chiêu trò hay không, cũng không phải là bạn có cơ thể chuẩn mẫu hay không. Quan trọng nhất chính là sự hòa hợp giữa các cặp đôi, là sự thỏa mãn của hai vợ chồng.

Vậy nên, nếu không có hứng thú, đang mệt mỏi phụ nữ hoàn toàn có thể thẳng thắn từ chối chồng và hẹn lại anh ấy hôm khác. Đừng cố chiều chồng bất cứ khi nào anh ấy đòi hỏi dù bạn không hề hào hứng, cũng đừng “chịu trận” bởi đấy chính là điều đàn ông cực ghét. 

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Nếu không mạnh dạn thể hiện cảm xúc, mong muốn thì bạn sẽ khiến chồng chán vợ, tìm đến đàn bà khác để được thỏa mãn nhu cầu - Ảnh minh họa: Internet

2. Quá ngoan

Phụ nữ thường rất sợ bị đánh giá là một người vợ không đoan chính. Tư tưởng Á Đông khiến chị em luôn khép nép, rụt rè trong chuyện gối chăn và xấu hổ không dám nói ra những gì mình muốn, không dám thử những điều mới lạ.

Nếu không sớm thay đổi, tương tác và phối hợp với chồng khi gần gũi, mạnh dạn thể hiện cảm xúc, mong muốn thì bạn sẽ khiến chồng chán vợ, tìm đến đàn bà khác để được thỏa mãn nhu cầu. 

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Chị em hãy thử làm chuyện ấy ở những địa điểm khác nhau để làm mới cảm xúc - Ảnh minh họa: Internet

3. Không gian nhàm chán

Chiếc giường chính là nơi các cặp đôi yêu thích nhất để trải qua những mật ngọt ái ân. Tuy nhiên, phụ nữ thông minh đừng tự đóng khung không gian, hãy thử làm chuyện ấy ở những địa điểm khác nhau để làm mới cảm xúc.

Gian bếp với chiếc bàn ăn, sô pha ở phòng khách hay quấn lấy nhau không rời trong bồn tắm chính là những điều chị em nên thử để chồng chết mê chết mệt.

Chỉ cần khắc cốt ghi tâm 3 chữ KHÔNG này, đàn ông không cần cưa cẩm phụ nữ cũng đổ ầm ầm

Chỉ cần khắc cốt ghi tâm 3 chữ KHÔNG này, đàn ông không cần cưa cẩm phụ nữ cũng đổ ầm ầm

Đàn ông chỉ cần làm được 3 điều này ắt sẽ khiến phụ nữ thông minh chết mê chết mệt, một khi đã yêu thì muốn rời xa cũng không thể.

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