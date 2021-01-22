Phúc đức tại mẫu, phụ nữ muốn có cuộc sống bình an, gia đạo ấm êm đừng quên làm tốt 3 việc đại phúc đức này

Phụ nữ yêu 22/01/2021 16:20

Phụ nữ chính là phong thủy của gia đình, thế nên chỉ cần làm tốt 3 điều này bạn ắt sẽ tích đức cho chồng con, vượng phu ích tử bậc nhất.

Muốn trở thành người phụ nữ vượng phu ích tử, giúp chồng ăn nên làm ra, con cái được nhờ bạn chỉ cần làm tốt 3 việc đại phúc đức này là đủ, không hơn không kém. 

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Chỉ cần làm điều thiện lành, không toan tính bạn ắt sẽ được trời thương mà nâng đỡ trong cuộc sống - Ảnh minh họa: Internet

1. Chăm làm điều thiện

Lời xưa dạy rằng, nhân quả không chừa một ai, phụ nữ muốn có hậu vận an yên, cả đời viên mãn hãy chăm làm điều thiện để có thể được hưởng phúc báo trời cho. Thế nên, khi gặp người có hoàn cảnh khó khăn, khi có người cần giúp đỡ phụ nữ thiện lương đừng ngần ngại hỗ trợ hết lòng.

Đừng sợ thua thiệt, cũng đừng vội kể công. Chỉ cần làm điều thiện lành, không toan tính bạn ắt sẽ được trời thương mà nâng đỡ trong cuộc sống.   

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 Điều gì có thể thứ tha hãy cứ thứ tha, điều gì có thể cho qua thì hãy cho qua, đừng quá khắt khe để cuộc sống dễ chịu - Ảnh minh họa: Internet

2. Có lòng khoan dung

Với những kẻ ganh ghét, đố kỵ, dùng đủ mưu hèn kế bẩn để hãm hại  mình tất nhiên bạn sẽ khó giữ được bình tĩnh, càng khó có thể đối xử với họ như bình thường. Tuy nhiên, sau những hỉ nộ ái ố, sau những uất hận đắng cay phụ nữ thông minh hãy học cách bao dung cho kẻ xấu.

Bởi bạn càng thù lâu nhớ dai, càng ghi lòng tạc dạ những lầm lỗi của đối phương thì đồng nghĩa với việc bạn đang tự nhốt mình trong sự cùng cực, bức bối ấy.

Cũng thế, với chồng con phụ nữ đừng dại hơn thua. Điều gì có thể thứ tha hãy cứ thứ tha, điều gì có thể cho qua thì hãy cho qua, đừng quá khắt khe để cuộc sống dễ chịu, bình yên. 

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Một người vợ biết cách đối nhân xử thế sẽ giúp chồng tiến xa hơn trên đường công danh, gia đạo ấm êm viên mãn - Ảnh minh họa: Internet

3. Hiếu thuận với mẹ cha

Là phụ nữ, dù lấy chồng sinh con cũng đừng bao giờ quên công ơn dưỡng dục của mẹ cha, cũng đừng “nhất bên trọng, nhất bên khinh”. Nếu là phụ nữ khôn ngoan, bạn cần dung hòa giữa nhà nội nhà ngoại, cha mẹ ruột và cha mẹ chồng.

Có như thế bạn mới có thể dạy con sống tử tế, hiếu thuận, mới giúp con cái nhận ra ý nghĩa quan trọng của gia đình, của tình thân. Một người vợ biết cách đối nhân xử thế sẽ giúp chồng tiến xa hơn trên đường công danh, gia đạo ấm êm viên mãn.

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