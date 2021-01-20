Phụ nữ thông minh, có khí chất sẽ không bao giờ hỏi chồng 3 câu hỏi ‘nhạy cảm’ này

Dù có đánh chết phụ nữ thông minh cũng không hỏi chồng 3 câu hỏi cực nhạy cảm này, phụ nữ nông cạn nhất định phải nhớ kẻo khổ cả đời.

Đây chính là 3 "vùng cấm" bất khả xâm phạm của đàn ông, phụ nữ thông minh chỉ cần lờ đi ắt được thương yêu cả đời, nửa bước không rời. Bạn càng đòi hỏi, lấn lướt sẽ càng khiến chồng khó xử, bực bội vì người vợ không hiểu chuyện - Ảnh minh họa: Internet 1. “Giữa em và mẹ anh chọn ai?” Phụ nữ lấy chồng, ai cũng mong bản thân trở thành người phụ nữ quan trọng nhất đời đối phương, sẽ được anh ấy bênh vực vô điều kiện, đứng về phía mình trong mọi hoàn cảnh. Thế nhưng, chị em cần nhớ rằng cái gì cũng có chừng mực, cũng có điểm dừng, đừng được đà lấn tới kẻo tham quá thì thâm.

Phụ nữ khôn ngoan luôn cố gắng dung hòa mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu, chăm sóc quan tâm cha mẹ chồng và chấp nhận “xuống nước” trong một số trường hợp để giữ gìn hạnh phúc gia đình. Cô ấy không khờ dại đến mức bắt chồng phải lựa chọn giữa vợ và mẹ. Bởi lẽ, đàn ông có thể bỏ vợ để lấy người phụ nữ khác nhưng không thể rời bỏ người phụ nữ đã dứt ruột sinh ra mình. Bạn càng đòi hỏi, lấn lướt sẽ càng khiến chồng khó xử, bực bội vì người vợ không hiểu chuyện.

Nếu dại dột mang chồng ra so sánh với đàn ông khác, nếu đánh giá thấp chồng và mang tiền bạc ra hơn thua thì bạn sẽ khiến chàng tự ti - Ảnh minh họa: Internet 2. “Anh biết bạn em kiếm được bao nhiêu tiền mỗi tháng không?” Một người phụ nữ tinh tế sẽ luôn kề vai sát cánh bên chồng, cùng anh ấy gầy dựng sự nghiệp. Dù khốn khó, cơ cực đến mấy cô ấy cũng sẽ động viên, khích lệ và chia sẻ mọi điều để chồng ngày càng phát triển sự nghiệp, cải thiện kinh tế gia đình. Nếu dại dột mang chồng ra so sánh với đàn ông khác, nếu đánh giá thấp chồng và mang tiền bạc ra hơn thua thì bạn sẽ khiến chàng tự ti, khó xử. Thậm chí, sai lầm này còn khiến tình cảm vợ chồng sứt mẻ, đàn ông nhụt chí mà sinh hư. Nàng tôn trọng quá khứ của chồng, không bao giờ dò hỏi về quá khứ, càng không hỏi chồng câu hỏi nhạy cảm này - Ảnh minh họa: Internet 3. “Em và người yêu cũ, anh yêu ai nhiều hơn” Trong chuyện tình cảm mọi sự so sánh đều là khập khiễng, tự mang bản thân ra so sánh với người yêu cũ của chồng chẳng khác nào bạn đang ngầm bảo rằng mình không hề tự tin. Phụ nữ có khí chất sẽ không bao giờ làm điều dại dột ấy. Nàng tôn trọng quá khứ của chồng, không bao giờ dò hỏi về quá khứ, càng không hỏi chồng câu hỏi nhạy cảm trên. Thay vào đó, cô ấy sẽ không ngừng làm đẹp, trau dồi bản thân để chồng ngày càng mê mệt, dù có cho tiền cũng không làm điều gì có lỗi với vợ.

3 lý do phụ nữ không xinh đẹp nhưng vẫn được đàn ông yêu thương suốt đời Nếu nghĩ chỉ cần có nhan sắc ắt dư sức hấp dẫn đàn ông thì bạn đã nhầm, bởi phụ nữ quyến rũ nhất là khi có đủ 3 thứ đắt giá này.

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