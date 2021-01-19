3 nhu cầu quan trọng nhất của đàn ông, vợ thỏa mãn được ắt hôn nhân hạnh phúc

Phụ nữ yêu 19/01/2021 17:01

Muốn có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, được chồng cưng yêu chiều chuộng phụ nữ khôn ngoan chỉ cần đáp ứng 3 nhu cầu này của chồng là đủ.

Đây chính là 3 nhu cầu đàn ông nào cũng muốn được vợ thỏa mãn, phụ nữ khôn ngoan làm được chồng sẽ “đội vợ lên đầu”, ngoan như mèo con. 

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Bạn có thể tranh thủ cuối tuần để cùng chồng nấu những món ngon, cùng chia sẻ việc nhà, cùng trò chuyện với nhau - Ảnh minh họa: Internet

1. Ăn cơm nhà

Nếu nghĩ đàn ông khô khan, cứng nhắc sẽ không chú tâm đến những điều nhỏ nhặt, không để ý đến ý nghĩa của bữa cơm gia đình thì chị em đã nhầm. Bữa cơm nhà, với những món ngon do chính tay vợ chuẩn bị, hợp khẩu vị lại an toàn chính là thứ dễ dàng “đốn tim” chồng nhất.

Thế nên, dù bận rộn đến mấy phụ nữ cũng đừng để gian bếp nguội lạnh. Nếu không thể nấu ăn mỗi ngày, bạn có thể tranh thủ cuối tuần để cùng chồng nấu những món ngon, cùng chia sẻ việc nhà, cùng trò chuyện với nhau bên mâm cơm ấm cúng. 

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Chị em có thể ngoan khi đứng nhưng nhất định phải hư khi nằm để chồng nghiện vợ cả đời - Ảnh minh họa: Internet

2. Chuyện ái ân

Hôn nhân muốn gắn kết bền chặt không chỉ cần tình yêu mà còn cần cả sự hòa hợp trong đời sống gối chăn. Là phụ nữ, dù đã lấy chồng sinh con bạn cũng đừng bỏ bê bản thân, càng không được cho phép bản thân ướm lên người bộ đồ lót cũ mèm khi gần gũi bạn đời.

Vợ càng hấp dẫn, quyến rũ, dám thử những điều mới mẻ và không ngừng sáng tạo khi lên giường chồng càng chết mê chết mệt. Thế nên, chị em có thể ngoan khi đứng nhưng nhất định phải hư khi nằm để chồng nghiện vợ cả đời, dù có cho tiền cũng không thèm cặp bồ. 

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Hãy luôn dành sự tôn trọng cho bạn đời, luôn 'tương kính như tân' thì dám chắc chồng sẽ chỉ biết mỗi vợ - Ảnh minh họa: Internet

3. Sự tôn trọng

Là vợ chồng, dù cãi nhau to đến mấy cũng phải giữ chừng mực, đừng giận quá mất khôn mà thốt ra những lời khó nghe. Là phụ nữ, bạn đừng bao giờ dại dột mắng chửi chồng chốn đông người, càng không nên khiến anh ấy khó xử.

Người xưa có câu “xấu chàng hổ thiếp”, nếu khiến chồng mất mặt bạn cũng chẳng thể tự hào. Hãy luôn dành sự tôn trọng cho bạn đời, luôn “tương kính như tân” thì dám chắc chồng sẽ chỉ biết mỗi vợ, chung thủy cả đời.

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