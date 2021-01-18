Phụ nữ khờ dại nhìn mặt, phụ nữ nông cạn nhìn tiền còn phụ nữ thông minh yêu ai chỉ nhìn vào 4 điểm này

Phụ nữ đừng dại “yêu bằng tai”, bởi đàn ông có thể “khua môi múa mép” trước bất cứ ai họ muốn chinh phục. Vì muốn chiếm được tình cảm của bạn, anh ta sẽ chẳng ngần ngại thốt ra những lời đường mật, ngọt ngào.

Chỉ cần học theo cách chọn chồng của phụ nữ thông minh bạn sẽ có cuộc hôn nhân hạnh phúc ấm êm, cả đời sung túc.

Phụ nữ lấy chồng, sợ nhất chính là lấy nhầm chồng gia trưởng, ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho bản thân. Dù yêu hay cưới mẫu đàn ông này chị em sẽ khổ cả đời bởi không chỉ phải chịu đựng sự xấu xa của chồng, họ còn phải nín nhịn những tủi hờn trong cuộc hôn nhân bất hạnh.

Nếu là phụ nữ khôn ngoan bạn hãy nhìn vào tính cách của đối phương. Nếu anh ấy là người điềm đạm, có chí tiến thủ và tinh tế thì đấy chính là những đức tính vô cùng tuyệt vời của người chồng thương vợ cưng con, cả đời chung thủy.

Chỉ khi yêu người đàn ông bao dung, sẵn sàng tha thứ cho mọi lỗi lầm, luôn ân cần quan tâm và cùng mình vượt qua khốn khó thì lúc ấy phụ nữ thông minh mới trao thân gửi phận. Cô ấy thà độc thân mà vui vẻ còn hơn lấy chồng mà ngập trong khổ cực.

Một người đàn ông đàng hoàng sẽ có những người bạn biết cách cư xử - Ảnh minh họa: Internet

Bạn bè của chàng

Người xưa có câu “vật họp theo loài”, muốn biết đàn ông tử tế hay lăng nhăng tệ bạc chỉ cần nhìn vào bạn bè của họ là đủ. Một người đàn ông đàng hoàng sẽ có những người bạn biết cách cư xử, sống ngay thẳng luôn sẵn sàng hỗ trợ nhau trong cuộc sống.

Nếu bạn bè của chàng là người chồng tệ bạc, thường xuyên đánh đập vợ con hay ăn nhậu bê tha thì chị em hãy cảnh giác kẻo tự rước họa vào người khi dây dưa với họ.

Nếu bố chàng đùn đẩy hết trách nhiệm chăm sóc gia đình lên đầu vợ, không đụng tay đến bất cứ việc gì thì chị em nên cân nhắc - Ảnh minh họa: Internet

Bố mẹ của người ấy

Hoàn cảnh gia đình, tính cách và thái độ của bố mẹ chồng tương lai là những gì phụ nữ cần tìm hiểu cẩn thận. Nếu bố mẹ chàng là người dễ mến, có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc và không xét nét, câu nệ thì họ ắt sẽ là những người bố mẹ chồng thương yêu con dâu trong tương lai.

Ngược lại, nếu bố chàng đùn đẩy hết trách nhiệm chăm sóc gia đình lên đầu vợ, đi làm về chỉ ngồi chơi để vợ phục vụ tất cả, không đụng tay đến bất cứ việc gì thì chị em nên cân nhắc. Bởi dám chắc, anh ấy cũng sẽ nghĩ rằng việc nhà là việc của đàn bà, sẽ chẳng bao giờ chia sẻ với bạn bất cứ điều gì vì nghĩ đấy không phải là trách nhiệm của mình.