4 kiểu đàn ông không hề đẹp trai nhưng lại khiến chị em điêu đứng, đã yêu sẽ khó thoát ra được

Dù không đẹp trai, chẳng phải đại gia nhưng những người đàn ông quyến rũ này vẫn dư sức cuốn hút phụ nữ chỉ sau một lần gặp gỡ.

Chỉ cần gặp người đàn ông quyến rũ này một lần duy nhất, phụ nữ xinh đẹp, thông minh đến mấy cũng sẽ rơi vào lưới tình, quên cả đất trời. Phụ nữ đánh giá đàn ông biết cách ăn mặc là người sạch sẽ, biết yêu thương bản thân - Ảnh minh họa: Internet Ăn mặc tươm tất Phụ nữ thường không đòi hỏi quá khắt khe trong việc ăn mặc của đàn ông, thế nhưng đứng trước anh chàng ăn mặc lịch sự, tươm tất chị em sẽ rất dễ có cảm tình. Phụ nữ đánh giá đàn ông biết cách ăn mặc là người sạch sẽ, biết yêu thương bản thân.

Chính vì yêu cái đẹp, luôn tôn trọng người đối diện mỗi khi ra đường nên từ phong thái, tác phong của đàn ông hấp dẫn sẽ khiến ai cũng chú ý, muốn lờ đi cũng không được. Ở bên người đàn ông khiến mình cảm thấy vui vẻ, thoải mái và tràn ngập tiếng cười đương nhiên ai cũng thích - Ảnh minh họa: Internet ­Hài hước Khiếu hài hước chính là khả năng giúp đàn ông thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh, nhất là phụ nữ. Nếu được ở bên người đàn ông khiến mình cảm thấy vui vẻ, thoải mái và tràn ngập tiếng cười đương nhiên ai cũng thích.

Hơn cả, người hài hước còn có vốn sống phong phú, thông minh và biết cách giao thiệp… đấy chính là những phẩm chất phụ nữ nào cũng muốn chồng mình có được. Dù tài giỏi đến mấy phụ nữ cũng cần có người đàn ông biết cách lắng nghe và thương yêu mình vô điều kiện - Ảnh minh họa: Internet Biết cách lắng nghe Phụ nữ sợ nhất chính là yêu nhầm người đàn ông vô tâm, chỉ biết nghĩ cho bản thân mà không bao giờ quan tâm đến cảm xúc của người khác. Vậy nên, khi gặp người đàn ông tinh tế, biết cách lắng nghe mọi cảm xúc của mình phụ nữ mạnh mẽ đến mấy cũng sẽ liêu xiêu ngay. Bởi lẽ, dù cố tỏ ra mạnh mẽ, dù tài giỏi đến mấy phụ nữ cũng cần có người đàn ông biết cách lắng nghe và thương yêu mình vô điều kiện. Chỉ cần có gan làm giàu, nỗ lực không ngừng chàng chắc chắn sẽ thành công, sẽ là điểm tựa vững chắc cho vợ con - Ảnh minh họa: Internet Có chí tiến thủ Đàn ông giàu có, lắm của nhiều tiền nhưng ăn chơi lêu lổng, chỉ bám váy mẹ chính là kiểu đàn ông phụ nữ ghét nhất. Dù có cho tiền phụ nữ cũng không dám bắt đầu mối quan hệ với kiểu đàn ông bất tài vô dụng, không có khả năng tự kiếm tiền. Ngược lại, đứng trước người đàn ông thông minh, có chí tiến thủ thì dù hiện tại đối phương nghèo khổ đến mấy phụ nữ khôn ngoan cũng không chê bai. Cô ấy hiểu rằng, chỉ cần có gan làm giàu, nỗ lực không ngừng chàng chắc chắn sẽ thành công, sẽ là điểm tựa vững chắc cho vợ con.

3 kiểu phụ nữ không cần thả thính đàn ông vẫn vây quanh, chết mê chết mệt cả đời Đây chính là 3 mẫu phụ nữ quyến rũ chết người trong mắt đàn ông, đặc biệt là kiểu thứ 3, chị em nhất định phải biết để đọc vị chàng.

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