Những dấu hiệu vạch mặt chồng đang ngoại tình, vợ thông minh đến mấy chưa chắc đã nhận ra!

Phụ nữ yêu 19/01/2021 15:40

Một khi đàn ông ngoại tình họ sẽ dùng trăm phương nghìn kế, đủ chiêu trò để che đậy chuyện xấu của mình, thế nên vợ phải thật tinh ý mới nhận ra.

Khi đàn ông ngoại tình, lén lút qua lại với phụ nữ khác bên ngoài họ sẽ vô tình để lộ những dấu hiệu không thể chối cãi này. 

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Rất có thể, bạn đã bị chồng cắm sừng bấy lâu nay mà không hề hay biết - Ảnh minh họa: Internet

Mang điện thoại vào nhà vệ sinh

Rất nhiều đàn ông vì sợ bị vợ nghe thấy cuộc trò chuyện của mình với nhân tình, sợ bị vợ nghi ngờ đang nhắn tin với bồ nhí nên sẽ mang theo điện thoại vào nhà vệ sinh. Họ làm thế để qua mặt vợ, để nếu vợ có hỏi thì sẽ bảo rằng mình chơi game.

Thế nên, nếu chồng bỗng có dấu hiệu lạ này, ôm khư khư điện thoại mọi nơi mọi lúc chị em phải đề cao cảnh giác. Bởi rất có thể, bạn đã bị chồng cắm sừng bấy lâu nay mà không hề hay biết. 

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Khi chồng ngoại tình anh ta sẽ luôn thấy vợ chướng tai gai mắt, vợ làm gì cũng khiến anh ấy khó chịu bực bội - Ảnh minh họa: Internet

Thường cáu gắt, gây chuyện vô cớ

Ai cũng biết cuộc sống hôn nhân với rất nhiều lo toan, va chạm khiến vợ chồng dù hạnh phúc đến mấy cũng khó tránh khỏi những lúc bất hòa, mâu thuẫn. Tuy nhiên, nếu đàn ông yêu thật lòng, thương vợ con họ sẽ không bao giờ trút giận lên đầu vợ, càng không vô duyên vô cớ gây sự để cãi nhau.

Ngược lại, khi chồng ngoại tình anh ta sẽ luôn thấy vợ chướng tai gai mắt, vợ làm gì cũng khiến anh ấy khó chịu bực bội mà lớn tiếng quát tháo, hằn học. 

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Phụ nữ thông minh cần tỉnh táo để nghi ngờ rằng có thể chàng đã ăn vụng bên ngoài nên mới như thế - Ảnh minh họa: Internet

Thay đổi thói quen ân ái

Thay đổi thói quen khi ái ân chính là một trong những dấu hiệu không thể che đậy. Đàn ông ngoại tình, hoặc sẽ chểnh mảng, lơ là và lạnh nhạt với vợ, hoặc sẽ đòi hỏi nhiều hơn, muốn thử thêm những điều mới lạ.

Trước những dấu hiệu lạ của chồng, phụ nữ thông minh cần tỉnh táo để nghi ngờ rằng có thể chàng đã ăn vụng bên ngoài nên mới như thế. 

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Đàn ông chung thủy sẽ chẳng có điều gì phải giấu giếm vợ, càng không sợ vợ thấy những gì đang ở trong ví mình - Ảnh minh họa: Internet

Không cho vợ động vào ví tiền

Ví tiền chính là nơi chứa đựng nhiều bí mật của đàn ông. Chính vì sợ vợ vô tình nhìn thấy hóa đơn chi tiêu cho bồ nhí vẫn chưa kịp vứt đi, việc đã tiêu quá nhiều tiền trong hôm nay hoặc chiếc bao cao su chưa kịp giấu nên đàn ông trăng hoa sẽ hốt hoảng khi vợ vô tình động vào ví của mình.

Hãy nhớ, nếu đàn ông chung thủy họ sẽ chẳng có điều gì phải giấu giếm vợ, càng không sợ vợ thấy những gì đang ở trong ví mình.

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Từ khóa:   chồng ngoại tình đàn ông trăng hoa phụ nữ thông minh

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