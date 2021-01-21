3 khí chất chỉ có ở phụ nữ thông minh, khiến đàn ông si mê hơn cả bị bỏ bùa

Phụ nữ yêu 21/01/2021 16:26

Bùa mê thuốc lú cũng không thể khiến đàn ông mê mệt bằng 3 phẩm chất chỉ có ở phụ nữ thông minh này, phụ nữ nông cạn nhất định phải biết.

Chính nhờ sở hữu những phẩm chất đắt giá này nên phụ nữ thông minh chẳng cần bỏ bùa đàn ông cũng chết mê chết mệt, yêu quên cả đất trời. 

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Ăn mặc chỉn chu, thanh lịch, đúng hoàn cảnh chính là điều phụ nữ thông minh luôn khắc cốt ghi tâm - Ảnh minh họa: Internet

Ăn mặc thanh lịch

Phụ nữ nông cạn thường cố phô diễn thân xác để thu hút sự chú ý của phái mạnh. Họ quên mất rằng, càng phô phang, càng không biết chừng mực ắt sẽ khiến đàn ông xem thường, thậm chí có ác cảm khi nhìn thấy.

Phụ nữ khôn ngoan nhất là khi biết rõ mình phù hợp với những loại trang phục nào. Ăn mặc chỉn chu, thanh lịch, đúng hoàn cảnh chính là điều cô ấy luôn khắc cốt ghi tâm, không cần ai nhắc nhở. 

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Chẳng đàn ông nào thích nghe vợ lèm bèm, vì một phút nóng giận mà phủi sạch những cố gắng của họ - Ảnh minh họa: Internet

Không nhiều lời

Đàn ông sợ nhất chính là phụ nữ lắm lời, thích càm ràm, chê bai chồng con. Đi làm về mệt mỏi, thứ đàn ông muốn nhận được ở vợ là những lời hỏi han “hôm nay của anh thế nào”, “công việc có nhiều không anh”, “anh muốn ăn gì em chuẩn bị”…

Chẳng đàn ông nào thích nghe vợ lèm bèm “sao giờ này anh mới về”, “anh lại đi nhậu đấy à”… Phụ nữ đừng vì một phút nóng giận mà phủi sạch những cố gắng, nỗ lực của chồng từ trước đến nay kẻo anh ấy dần nản chí, sợ về nhà. 

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Chị em đừng quên phải ăn uống từ tốn, không phát ra tiếng động khi ăn để giữ sự duyên dáng - Ảnh minh họa: Internet

Ăn uống tự nhiên nhưng từ tốn

Phụ nữ đừng quá kiêng khem trong chuyện ăn uống, cũng đừng “ăn thùng uống vại” kẻo mất điểm trong mắt phái mạnh. Bạn càng tự nhiên, thoải mái khi ăn uống càng cho đối phương cảm giác thân thiện, dễ chịu khi kề bên.

Tuy nhiên, chị em đừng quên phải ăn uống từ tốn, không phát ra tiếng động khi ăn để giữ sự duyên dáng, thanh lịch. Dám chắc, chỉ cần làm được điều này bạn sẽ gây ấn tượng cực lớn với chàng.

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