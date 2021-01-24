Chỉ cần khắc cốt ghi tâm 3 chữ KHÔNG này, đàn ông không cần cưa cẩm phụ nữ cũng đổ ầm ầm

Phụ nữ yêu 24/01/2021 04:55

Đàn ông chỉ cần làm được 3 điều này ắt sẽ khiến phụ nữ thông minh chết mê chết mệt, một khi đã yêu thì muốn rời xa cũng không thể.

Dưới đây chính là 3 điều phụ nữ thông minh nào cũng mong muốn người đàn ông của mình làm được, phái mạnh nhất định phải biết. 

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Hãy để nàng có thể dành trọn niềm tin cho người đàn ông của mình, thay vì phải canh cánh lo sợ bị cắm sừng - Ảnh minh họa: Internet

Không thân mật với phụ nữ khác

Với phụ nữ, đàn ông yêu thật lòng là người sẽ luôn biết chừng mực, giữ khoảng cách với người khác phái. Dù thân thiết đến mấy, mối quan hệ chân tình đến đâu cũng phải tránh những đụng chạm cơ thể thì mới khiến chị em yên tâm.

Vậy nên, muốn chinh phục đối phương, muốn cho cô ấy cảm giác an toàn trong mối quan hệ của cả hai bạn cần giữ khoảng cách với người khác phái. Hãy để nàng có thể dành trọn niềm tin cho người đàn ông của mình, thay vì phải canh cánh lo sợ bị cắm sừng. 

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Những lúc chông chênh thất bại bạn cũng đừng tuyệt vọng bởi cô ấy sẽ không bao giờ rời bỏ bạn - Ảnh minh họa: Internet

Không ngừng nỗ lực

Phụ nữ có thể từ chối đại gia, chấp nhận ở bên người đàn ông nghèo khó nhưng có chí tiến thủ, không ngừng nỗ lực vươn lên. Nàng tâm niệm rằng, chỉ cần có tài năng bạn ắt sẽ thành công, cô ấy không sợ cùng bạn chịu khổ, chỉ sợ bạn an phận, chấp nhận thực tại khốn cùng.

Nàng từ chối người đàn ông giàu có nhưng siêng ăn nhác làm để cùng kề vai sát cánh bên người đàn ông có gan làm giàu. Thế nên, những lúc chông chênh thất bại bạn cũng đừng tuyệt vọng bởi cô ấy sẽ không bao giờ rời bỏ bạn. 

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Có như thế cô ấy mới dám trao thân gửi phận, cùng bạn gầy dựng tương lai, xây dựng mái ấm - Ảnh minh họa: Internet

Không “bám váy” mẹ

Phụ nữ lấy chồng, sợ nhất chính là lấy phải người đàn ông quá nghe lời mẹ. Bởi nếu cứ nghe theo mọi điều mẹ chồng muốn, nếu cứ để mẹ chồng sắp xếp cuộc đời của cả hai thì cuộc hôn nhân ấy chẳng còn lấy một ngày hạnh phúc, người vợ càng không được là chính mình.

Là đàn ông, bạn nhất định phải có chính kiến, phải biết cách bảo vệ người phụ nữ mình yêu trước những hà khắc, soi xét của gia đình. Có như thế cô ấy mới dám trao thân gửi phận, cùng bạn gầy dựng tương lai, xây dựng mái ấm.

3 thứ ‘ĐỘC HẠI’ đàn bà thông minh phải vứt ra khỏi nhà ngay hôm nay, đừng chờ ngày mai kẻo hối không kịp

3 thứ ‘ĐỘC HẠI’ đàn bà thông minh phải vứt ra khỏi nhà ngay hôm nay, đừng chờ ngày mai kẻo hối không kịp

Đây chính là 3 thứ đàn bà thông minh nhất định phải buông bỏ càng sớm càng tốt, đừng cố níu giữ kẻo tự làm khổ mình.

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