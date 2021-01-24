3 thứ ‘ĐỘC HẠI’ đàn bà thông minh phải vứt ra khỏi nhà ngay hôm nay, đừng chờ ngày mai kẻo hối không kịp

Phụ nữ yêu 24/01/2021 06:03

Đây chính là 3 thứ đàn bà thông minh nhất định phải buông bỏ càng sớm càng tốt, đừng cố níu giữ kẻo tự làm khổ mình.

Nếu đàn bà khờ dại cứ ôm khư khư 3 thứ độc hại này thì đàn bà thông minh quyết vứt bỏ ngay, thế nên cuộc đời của họ sẽ huy hoàng rực rỡ, an yên hạnh phúc. 

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Trăng hoa là bản chất, dù bạn có dùng sự bao dung để cảm hóa, dùng cả đời này để níu giữ cũng chẳng thể khiến đối phương ngoan ngoãn thủy chung - Ảnh minh họa: Internet

Gã đàn ông tệ bạc

Đàn bà khi yêu thường bất chấp, dù ai khuyên ngăn, cấm cản cũng chỉ tin theo lý lẽ của con tim. Vậy nhưng, đứng trước gã đàn ông tệ bạc, có đủ bằng chứng đối phương cắm sừng mình thì chị em đừng cố dây dưa kẻo tự làm khổ mình.

Thứ tha cho đàn ông ngoại tình đồng nghĩa với việc bạn đang cho họ cơ hội phản bội mình thêm lần nữa. Đàn bà khôn ngoan hãy nhớ, trăng hoa là bản chất, dù bạn có dùng sự bao dung để cảm hóa, dùng cả đời này để níu giữ cũng chẳng thể khiến đối phương ngoan ngoãn thủy chung. 

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Càng nhẫn nhịn tiểu nhân càng 'được đàng chân lân đàng đầu', càng quá quắt và khiến bạn trở nên xấu tính - Ảnh minh họa: Internet

Môi trường làm việc thị phi

Đi làm không chỉ để kiếm tiền, mà còn để bạn được thỏa sức sống với đam mê, được cống hiến hết mình cho công việc mình yêu thích. Đàn bà đi làm, nếu gặp phải môi trường công sở thị phi, đồng nghiệp ganh ghét đố kỵ, dùng mưu hèn kế bẩn để hãm hại thì tốt nhất bạn hãy vứt bỏ công việc ấy.

Đừng cố giả vờ như không hề hay biết chuyện xấu đối phương làm với bạn. Càng nhẫn nhịn tiểu nhân càng “được đàng chân lân đàng đầu”, càng quá quắt và khiến bạn trở nên xấu tính. 

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Học cách sống lạc quan, yêu đời và nhìn đời bằng thái độ sống tích cực thì cuộc sống của bạn ắt sẽ an yên, như ý - Ảnh minh họa: Internet

Những chuyện không vui

Cuộc sống với rất nhiều nỗi lo, áp lực khiến đàn bà lắm khi cáu gắt, cộc cằn và không kiểm soát được cảm xúc của mình. Đây cũng là lúc bạn rất dễ đưa ra những quyết định sai lầm, ảnh hưởng đến cuộc sống, công việc của mình.

Vậy nên, dù là đàn bà khôn ngoan hay nông cạn bạn cũng nên vứt bỏ những chuyện không vui ra khỏi đầu. Học cách sống lạc quan, yêu đời và nhìn đời bằng thái độ sống tích cực thì cuộc sống của bạn ắt sẽ an yên, như ý.

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