Không phải đại gia, đây mới là mẫu đàn ông khiến phụ nữ hạnh phúc cả đời

Phụ nữ yêu 26/01/2021 16:16

Nếu phụ nữ nông cạn nhìn vào túi tiền của đàn ông để chọn chồng thì phụ nữ khôn ngoan chỉ dựa vào 3 đặc điểm này, không hơn không kém.

Đàn ông có những phẩm chất này chính là người chồng vàng mười, xứng đáng để chị em gửi gắm cả đời. Phụ nữ khôn ngoan hay khờ dại cũng đừng bỏ lỡ kẻo hối tiếc.  

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Nhường nhịn người phụ nữ của mình là điều bạn không cần nhắc đàn ông yêu thật lòng cũng tình nguyện làm - Ảnh minh họa: Internet

1. Dám nhận sai

Một người đàn ông gia trưởng, bảo thủ sẽ không bao giờ nhận lỗi về mình dù bản thân sai rành rành. Họ sĩ diện đến mức luôn đổ mọi lỗi lầm lên người phụ nữ của mình, dù biết hành động ấy sẽ làm đối phương tổn thương, đau lòng.

Ngược lại, người đàn ông tử tế sẽ luôn sẵn sàng cúi đầu nhận lỗi khi phạm sai lầm. Đứng lên từ nơi vấp ngã, nhường nhịn người phụ nữ của mình là điều bạn không cần nhắc đàn ông yêu thật lòng cũng tình nguyện làm.

Vậy nên, nếu đang yêu người đàn ông có nét tính cách này chị em hãy giữ thật chặt. Bởi muốn tìm được người có thể dùng sự bao dung, thấu hiểu để vun đắp tình cảm là điều rất khó. 

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Chàng không tiếc tiền để dành tặng bạn những món quà đặc biệt, những chuyến du lịch xa - Ảnh minh họa: Internet

2. Sẵn sàng tiêu tiền vì bạn

Phụ nữ lấy chồng, sợ nhất chính là lấy phải gã đàn ông keo kiệt, ki bo từng đồng và so đo tính toán với vợ con. Nếu lấy phải kiểu đàn ông này, chị em không chỉ luôn sống trong kiềm kẹp, bị chồng khống chế chuyện chi tiêu mà còn đánh mất tự do, không có cơ hội được làm những gì mình muốn.

Ngược lại, người đàn ông sẵn sàng chi tiền vì bạn, chẳng ngần ngại đưa tiền cho bạn giữ chứng tỏ anh ấy rất tin tưởng bạn. Chàng không tiếc tiền để dành tặng bạn những món quà đặc biệt, những chuyến du lịch xa bởi anh ấy biết rằng bạn sẽ rất hạnh phúc khi được nuông chiều như thế. 

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Người đàn ông chung thủy này sẽ một lòng một dạ với gia đình, dù gái lạ có “dâng tận miệng” cũng lắc đầu chối từ - Ảnh minh họa: Internet

3. Luôn giữ khoảng cách với người khác giới

Khi một người đàn ông yêu chân thành, anh ấy sẽ luôn biết giữ ranh giới với người khác phái mà chẳng cần nhắc nhở. Chàng chủ động khước từ những mời gọi lả lơi, cũng mồi chài mật ngọt bởi trong tâm tưởng chỉ có mỗi bạn.

Thế nên, người đàn ông chung thủy này sẽ một lòng một dạ với gia đình, dù gái lạ có “dâng tận miệng” cũng lắc đầu chối từ.

Nếu là phụ nữ thông minh, chị em hãy lấy người đàn ông có đủ những phẩm chất đắt giá trên làm chồng. Bởi không chỉ khiến bạn hạnh phúc, chàng còn là người cha tuyệt vời của các con.

Vợ làm điều này trong phòng ngủ chẳng khác nào hai tay dâng chồng cho kẻ thứ ba

Vợ làm điều này trong phòng ngủ chẳng khác nào hai tay dâng chồng cho kẻ thứ ba

Đây chính là điều đàn ông ghét nhất khi ái ân, phụ nữ khôn ngoan chớ dại phạm phải kẻo hôn nhân lục đục, chồng vì chán vợ mà tìm đến đàn bà khác.

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