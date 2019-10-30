3 ảo tưởng về đàn ông, phụ nữ cần loại ngay khỏi suy nghĩ của mình

Dưới đây là những ảo tưởng về đàn ông, phụ nữ cần phải loại bỏ ngay. Khi không nuôi nhiều hy vọng, cuộc sống của bạn sẽ nhẹ nhàng, dễ thở hơn.

Đàn ông rất dễ cả thèm chóng chán. Nếu có cơ hội và điều kiện, họ sẵn sàng thử những món mới lạ, thay vì cứ ở nhà ăn cơm vợ nấu.

Phụ nữ nên nhớ không có người đàn ông chung thủy tuyệt đối, chỉ có người chưa bị phát hiện ngoại tình. Khi chưa có điều kiện, đàn ông mới không sinh tật mà thôi.

Đàn ông ai rồi cũng một lần nghiêng ngả - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ khôn ngoan đừng tự hào người chồng của mình sẽ không ngoại tình. Thay vì khoe khắp nơi chồng mình là người chung thủy, bạn hãy chuẩn bị tinh thần để đối mặt với kịch bản xấu nhất. Nên nhớ đàn ông càng ngoan hiền càng dễ sa ngã. Và khi ngoại tình, họ sẽ giấu giếm tinh vi hơn người thường gấp trăm lần.

Ảo tưởng về lời hứa của đàn ông

Phụ nữ cứ nghĩ đàn ông một khi đã hứa thì nhất định sẽ làm được. Nhưng trên thực tế, đàn ông hay hứa nhưng lại không thực hiện. Vì nhiều lý do mà những lời hứa đó dần trôi vào quên lãng. Thế nên đàn bà khôn ngoan đừng tự làm khổ mình bởi những lời hứa của đàn ông. Hãy đợi đến khi họ thực hiện, bạn hãy tin rằng họ thật lòng với bạn.

Đàn ông càng ngọt ngào hứa hẹn càng không đáng tin - Ảnh minh họa: Internet

Cuộc đời phụ nữ không tin vào những lời hứa của đàn ông sẽ nhẹ nhàng hơn. Đừng mang những lời hứa hẹn đó đặt vào lòng rồi ngóng chờ.

Ảo tưởng về sự chân thật

Đàn ông có rất nhiều bí mật, không phải chuyện gì họ cũng trải lòng với vợ. Họ không thích người khác biết quá nhiều về những nỗi niềm riêng của bản thân.

Đàn ông không ai thành thật tuyệt đối - Ảnh minh họa: Internet

Khi muốn, họ sẽ tự nói ra. Phụ nữ đừng nghĩ chồng thành thật tuyệt đối với mình. Việc đàn ông nói dối là điều thường tình, phụ nữ không hy vọng nhiều sẽ không thất vọng nhiều.

Đàn ông đôi khi cũng rất khó hiểu. Nhưng phụ nữ khôn ngoan sẽ không cố gắng truy tìm những bí mật của chồng. Những gì đàn ông đã cố ý giấu giếm thì đừng tìm hiểu làm gì kẻo rước bực dọc vào người.