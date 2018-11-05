15 điểm ở phụ nữ khiến đàn ông không tài nào kháng cự được

Phụ nữ yêu 05/11/2018 05:30

Những điểm này ở phụ nữ luôn khiến đàn ông khó lòng chối từ, càng ngắm lại càng bị thu hút, càng để ý càng khó lòng quên được…

Hơi cắn môi

Đây vốn là hành động của trẻ nhỏ khi thấy thích thú hay sợ hãi. Trẻ sẽ cắn môi, cùng các biểu hiện trên khuôn mặt, đôi mắt, trông rất đáng yêu. Và với đàn ông, khi phụ nữ có biểu hiện này cũng sẽ có nét dễ thương rất riêng. Anh ấy sẽ muốn chạm vào môi bạn, để bạn thôi hờn dỗi và lo lắng.

15 điểm ở phụ nữ khiến đàn ông không tài nào kháng cự được - Ảnh 1
Anh ấy sẽ muốn chạm vào môi bạn, để bạn thôi hờn dỗi và lo lắng - Ảnh minh họa: Internet

Một làn da mịn màng

Một người phụ nữ có làn da mịn màng thường thu hút ánh nhìn của đàn ông đầu tiên. Làn da vừa thể hiện nét riêng biệt, vừa nói lên việc giữ gìn chăm sóc bản thân của phụ nữ. Đàn ông luôn thích phụ nữ có có nét riêng và biết yêu thương, quý trọng bản thân. Vì vậy, hãy luôn cố gắng có một làn da tươi sáng nhất, bạn chắc chắn sẽ luôn quyến rũ trong mắt đàn ông dù ở bất cứ đâu.

Tóc búi cao

Với nhiều đàn ông, không gì quyến rũ bằng một người phụ nữ búi tóc cao, lộ chiếc cổ trắng nõn, vừa năng động lại vừa rất gợi cảm. Khi phụ nữ búi tóc cao còn thể hiện sự gọn gàng trong việc chăm chút bản thân. Bạn sẽ càng nổi bật hơn khi biết kết hợp kiểu tóc  này với quần áo năng động hay những bộ váy công sở.

15 điểm ở phụ nữ khiến đàn ông không tài nào kháng cự được - Ảnh 2
Với nhiều đàn ông, không gì quyến rũ bằng một người phụ nữ búi tóc cao, lộ chiếc cổ trắng nõn, vừa năng động lại vừa rất gợi cảm - Ảnh minh họa: Internet

Biết cách làm mới bản thân

Đàn ông luôn có hứng thú với những điều mới mẻ. Phụ nữ biết làm mới mình thì đàn ông khó lòng rời mắt. Bạn có thể thay đổi cách ăn mặc để đẹp hơn, hay thử một kiểu tóc khác ấn tượng hơn. Quan trọng là thay đổi để đẹp hơn thì không có gì là không đáng thử.

Mặc áo sơ mi nam

Đàn ông sẽ ngẩn người vài giây khi thấy bạn mặc chiếc áo sơ mi của anh ấy, lộ đôi chân thon dài. Hình ảnh này không chỉ khiến đàn ông thấy thu hút mà còn hiểu rằng bạn luôn muốn gần gũi để chia sẻ mọi điều với anh ấy.

15 điểm ở phụ nữ khiến đàn ông không tài nào kháng cự được - Ảnh 3
Đàn ông sẽ ngẩn người vài giây khi thấy bạn mặc chiếc áo sơ mi của anh ấy, lộ đôi chân trắng nõn - Ảnh minh họa: Internet

Cái liếc mắt điệu đà

Cái liếc mắt điệu đà khéo léo của phụ nữ luôn mang nét đẹp và ý nghĩa rất riêng với đàn ông. Đó có thể là thông điệp trách yêu, hờn dỗi, thậm chí là tinh tế. Một đôi mắt biết nói thế này thì đàn ông chỉ có thể “chết” vì say mê mà thôi.

Bờ vai trần

Đàn ông luôn thấy yếu lòng khi thấy một bờ vai trần, làm họ thấy muốn bảo bọc chở che. Phụ nữ nên biết tận dụng nét thu hút này, khoe dáng trong những bộ váy áo thích hợp sẽ càng khiến mình thêm duyên dáng hơn.

Giọng nói gợi cảm

Đàn ông luôn thích nghe giọng nói dịu dàng đầy nữ tính của phụ nữ. Phụ nữ cũng nên biết giọng nói là thứ vũ khí dễ làm “lụi” tim đàn ông nhất. Nếu biết nhỏ to đúng cách, bạn chắc chắn có thể điều khiển được một người đàn ông.

Đôi môi hay cười

Nụ cười của phụ nữ là thứ vũ khí khiến đàn ông nào cũng tình nguyện đầu hàng. Chỉ cần bạn biết làm đẹp đôi môi, biết tự nhiên khoe nụ cười thì đã đủ đẹp trong mắt đàn ông.

15 điểm ở phụ nữ khiến đàn ông không tài nào kháng cự được - Ảnh 4
Nụ cười của phụ nữ là thứ vũ khí khiến đàn ông nào cũng tình nguyện đầu hàng - Ảnh minh họa: Internet

Đôi môi chúm chím

Phụ nữ có một đôi môi chúm chím he hé luôn đầy sức hút với đàn ông. Với một màu son phù hợp, cùng vẻ tự nhiên trên khuôn mặt thì khó chàng nào ngó lơ được.

Vẻ sang trọng

Nét sang trọng của phụ nữ là ở thần thái, kết hợp cùng trang phục. Thần thái chính là toát ra từ cách cư xử, lời nói hành động và cả nội hàm được trau dồi kỹ lưỡng. Tiếp theo đó là trang phục biết lựa chọn hợp với vóc dáng và hoàn cảnh. Đàn ông khó lòng chối từ người phụ nữ biết cách khiến mình sang trọng hơn nhờ hai yếu tố này.

Tàn nhang

Nhiều phụ nữ không thích những vết tàn nhang của mình. Nhưng thật sự thì tàn nhang cho người đối diện cảm giác có chút ấu thơ, cả nét dịu dàng rất riêng của phụ nữ. Đó cũng là lý do mốt tàn nhang rất thịnh hành với nhiều cô nàng làm đẹp.

Vẻ tự tin

Phụ nữ đẹp là phụ nữ tự tin. Khi bạn biết mình đẹp, bạn chắc chắn sẽ trở nên thu hút trong mắt người khác. Cốt yếu là đừng để sự tự tin này làm bạn mờ nhạt đi.

15 điểm ở phụ nữ khiến đàn ông không tài nào kháng cự được - Ảnh 5
Phụ nữ đẹp là phụ nữ tự tin - Ảnh minh họa: Internet

Vóc dáng trên đôi giày cao gót

Vóc dáng của phụ nữ sẽ đầy quyến rũ nếu biết lựa chọn một đôi giày thích hợp. Quan trọng hơn nữa là tập dáng đi thật điệu đà. Phụ nữ trong mắt đàn ông luôn đẹp với một đôi giày cao gót đầy nữ tính.

Trang điểm tự nhiên

Đàn ông có thể dừng mắt ở một gương mặt nhiều son phấn nhưng để họ mê đắm thì chỉ cần một vẻ tự nhiên biết chăm chút. Một chút phấn cho da mịn màng, một ít son cho gương mặt thêm tươi tắn đã đủ khiến đàn ông mê mẩn. Đừng quá lạm dụng mỹ phẩm, sẽ làm mất đi nét đẹp tự nhiên của bạn.

Đàn bà khôn: 4 việc không dừng, 3 thứ không thiếu và 2 người không đợi

Đàn bà khôn: 4 việc không dừng, 3 thứ không thiếu và 2 người không đợi

Đàn bà khôn không dừng 4 việc, không thiếu 3 thứ và không đợi 2 người này. Có làm được như thế đàn bà mới mong không khóc vì ai, không khổ đau vì điều gì...

Xem thêm
Từ khóa:   phụ nữ quyến rũ phụ nữ thu hút kiểu phụ nữ khiến đàn ông mê mệt

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau chiếc bụng thon gọn ở tháng thứ 7 thai kỳ và quyết định bất ngờ nơi phòng khám

Sự thật đằng sau chiếc bụng thon gọn ở tháng thứ 7 thai kỳ và quyết định bất ngờ nơi phòng khám

Tâm sự 44 phút trước
Từ ngày 15/10 đến 25/10/2026, 3 con giáp mưa thuận gió hòa, đón Thần Tài vào nhà, CỦA CẢI đếm mỏi cả tay, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc

Từ ngày 15/10 đến 25/10/2026, 3 con giáp mưa thuận gió hòa, đón Thần Tài vào nhà, CỦA CẢI đếm mỏi cả tay, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Tâm sự gia đình 1 giờ 44 phút trước
Từ ngày 5/9 đến 15/9 âm lịch, 3 con giáp phúc vận đầy mình, tiền vàng rủng rỉnh, cuộc sống an nhàn mặc kệ thị phi, làm gì cũng thắng lợi

Từ ngày 5/9 đến 15/9 âm lịch, 3 con giáp phúc vận đầy mình, tiền vàng rủng rỉnh, cuộc sống an nhàn mặc kệ thị phi, làm gì cũng thắng lợi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước
Màn đụng độ trớ trêu ngoài hành lang và khoảnh khắc đứng hình khi nhận ra người tình của chị hàng xóm

Màn đụng độ trớ trêu ngoài hành lang và khoảnh khắc đứng hình khi nhận ra người tình của chị hàng xóm

Ngoại tình 2 giờ 44 phút trước
Vượt khó vượt khổ, 3 con giáp CẢI VẬN GIÀU SANG, phúc báo đầy nhà, của nả đầy két, cuộc đời sang trang trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Vượt khó vượt khổ, 3 con giáp CẢI VẬN GIÀU SANG, phúc báo đầy nhà, của nả đầy két, cuộc đời sang trang trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 14 phút trước
Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Tâm sự gia đình 3 giờ 44 phút trước
Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 14 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 18 phút trước
Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 20 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này