15 điểm ở phụ nữ khiến đàn ông không tài nào kháng cự được

Một người phụ nữ có làn da mịn màng thường thu hút ánh nhìn của đàn ông đầu tiên. Làn da vừa thể hiện nét riêng biệt, vừa nói lên việc giữ gìn chăm sóc bản thân của phụ nữ. Đàn ông luôn thích phụ nữ có có nét riêng và biết yêu thương, quý trọng bản thân. Vì vậy, hãy luôn cố gắng có một làn da tươi sáng nhất, bạn chắc chắn sẽ luôn quyến rũ trong mắt đàn ông dù ở bất cứ đâu.

Đây vốn là hành động của trẻ nhỏ khi thấy thích thú hay sợ hãi. Trẻ sẽ cắn môi, cùng các biểu hiện trên khuôn mặt, đôi mắt, trông rất đáng yêu. Và với đàn ông, khi phụ nữ có biểu hiện này cũng sẽ có nét dễ thương rất riêng. Anh ấy sẽ muốn chạm vào môi bạn, để bạn thôi hờn dỗi và lo lắng.

Đàn ông luôn có hứng thú với những điều mới mẻ. Phụ nữ biết làm mới mình thì đàn ông khó lòng rời mắt. Bạn có thể thay đổi cách ăn mặc để đẹp hơn, hay thử một kiểu tóc khác ấn tượng hơn. Quan trọng là thay đổi để đẹp hơn thì không có gì là không đáng thử.

Với nhiều đàn ông, không gì quyến rũ bằng một người phụ nữ búi tóc cao, lộ chiếc cổ trắng nõn, vừa năng động lại vừa rất gợi cảm. Khi phụ nữ búi tóc cao còn thể hiện sự gọn gàng trong việc chăm chút bản thân. Bạn sẽ càng nổi bật hơn khi biết kết hợp kiểu tóc này với quần áo năng động hay những bộ váy công sở.

Mặc áo sơ mi nam

Đàn ông sẽ ngẩn người vài giây khi thấy bạn mặc chiếc áo sơ mi của anh ấy, lộ đôi chân thon dài. Hình ảnh này không chỉ khiến đàn ông thấy thu hút mà còn hiểu rằng bạn luôn muốn gần gũi để chia sẻ mọi điều với anh ấy.

Đàn ông sẽ ngẩn người vài giây khi thấy bạn mặc chiếc áo sơ mi của anh ấy, lộ đôi chân trắng nõn - Ảnh minh họa: Internet

Cái liếc mắt điệu đà

Cái liếc mắt điệu đà khéo léo của phụ nữ luôn mang nét đẹp và ý nghĩa rất riêng với đàn ông. Đó có thể là thông điệp trách yêu, hờn dỗi, thậm chí là tinh tế. Một đôi mắt biết nói thế này thì đàn ông chỉ có thể “chết” vì say mê mà thôi.

Bờ vai trần

Đàn ông luôn thấy yếu lòng khi thấy một bờ vai trần, làm họ thấy muốn bảo bọc chở che. Phụ nữ nên biết tận dụng nét thu hút này, khoe dáng trong những bộ váy áo thích hợp sẽ càng khiến mình thêm duyên dáng hơn.

Giọng nói gợi cảm

Đàn ông luôn thích nghe giọng nói dịu dàng đầy nữ tính của phụ nữ. Phụ nữ cũng nên biết giọng nói là thứ vũ khí dễ làm “lụi” tim đàn ông nhất. Nếu biết nhỏ to đúng cách, bạn chắc chắn có thể điều khiển được một người đàn ông.

Đôi môi hay cười

Nụ cười của phụ nữ là thứ vũ khí khiến đàn ông nào cũng tình nguyện đầu hàng. Chỉ cần bạn biết làm đẹp đôi môi, biết tự nhiên khoe nụ cười thì đã đủ đẹp trong mắt đàn ông.

Nụ cười của phụ nữ là thứ vũ khí khiến đàn ông nào cũng tình nguyện đầu hàng - Ảnh minh họa: Internet

Đôi môi chúm chím

Phụ nữ có một đôi môi chúm chím he hé luôn đầy sức hút với đàn ông. Với một màu son phù hợp, cùng vẻ tự nhiên trên khuôn mặt thì khó chàng nào ngó lơ được.

Vẻ sang trọng

Nét sang trọng của phụ nữ là ở thần thái, kết hợp cùng trang phục. Thần thái chính là toát ra từ cách cư xử, lời nói hành động và cả nội hàm được trau dồi kỹ lưỡng. Tiếp theo đó là trang phục biết lựa chọn hợp với vóc dáng và hoàn cảnh. Đàn ông khó lòng chối từ người phụ nữ biết cách khiến mình sang trọng hơn nhờ hai yếu tố này.

Tàn nhang

Nhiều phụ nữ không thích những vết tàn nhang của mình. Nhưng thật sự thì tàn nhang cho người đối diện cảm giác có chút ấu thơ, cả nét dịu dàng rất riêng của phụ nữ. Đó cũng là lý do mốt tàn nhang rất thịnh hành với nhiều cô nàng làm đẹp.

Vẻ tự tin

Phụ nữ đẹp là phụ nữ tự tin. Khi bạn biết mình đẹp, bạn chắc chắn sẽ trở nên thu hút trong mắt người khác. Cốt yếu là đừng để sự tự tin này làm bạn mờ nhạt đi.

Phụ nữ đẹp là phụ nữ tự tin - Ảnh minh họa: Internet

Vóc dáng trên đôi giày cao gót

Vóc dáng của phụ nữ sẽ đầy quyến rũ nếu biết lựa chọn một đôi giày thích hợp. Quan trọng hơn nữa là tập dáng đi thật điệu đà. Phụ nữ trong mắt đàn ông luôn đẹp với một đôi giày cao gót đầy nữ tính.

Trang điểm tự nhiên

Đàn ông có thể dừng mắt ở một gương mặt nhiều son phấn nhưng để họ mê đắm thì chỉ cần một vẻ tự nhiên biết chăm chút. Một chút phấn cho da mịn màng, một ít son cho gương mặt thêm tươi tắn đã đủ khiến đàn ông mê mẩn. Đừng quá lạm dụng mỹ phẩm, sẽ làm mất đi nét đẹp tự nhiên của bạn.