14 điều nhắn gửi đến phụ nữ: Đừng là cây tầm gửi, phải kiêu hãnh đến cùng!

1. Thanh xuân của phụ nữ ngắn ngủi, không đủ để hoang phí. Bạn có thể tự đi tìm một mối tình, hoặc cứ để nó tự đến, nếu không cứ độc thân kiêu hãnh, đừng liên quan đến quá nhiều đàn ông cùng một lúc. Nhan sắc của bạn không là thứ đại hạ giá để ai cũng có thể mua. Bạn không phải là mặt hàng kém giá trị để người ta muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Phụ nữ thì chỉ nên là “cơm” với duy nhất một người đàn ông xứng đáng, đừng tự biến mình thành “phở” mà ai cũng tìm được. Nếu bạn không xem phẩm giá của mình là điều giá trị nhất, bạn sẽ không thể gặp được người đúng đắn nhất.

Phụ nữ mạnh mẽ không dễ dàng, nhưng ắt sẽ ít phải tổn thương. Nếu bạn là phụ nữ, hãy nhớ 14 điều quan trọng này.

3. Là phụ nữ, hãy hiếu thảo với cha mẹ và chọn người đàn ông có thể yêu thương gia đình bạn như chính gia đình của anh ấy.

2. Là phụ nữ, đừng lưu tâm chuyện quá khứ. Phụ nữ bất hạnh là vì không buông được quá khứ, vì vậy mà hiện tại hay tương lai cũng không thể nắm giữ được.

Khi lấy chồng, nếu bạn yêu thương cha mẹ chồng như gia đình mình thì chồng cũng sẽ quý trọng bạn như người thân của anh ấy. Đó là sự cho đi và nhận lại trong hôn nhân.

4. Một người phụ nữ khôn ngoan không bao giờ để mình phụ thuộc vào tài chính của đàn ông. Tự kiếm tiền cực thân thật nhưng ít ra là yên lòng. Khi tự sức lo được cho chính mình thì dù gặp phải khó khăn gì một mình bạn cũng không khuất phục.

5. Phụ nữ sinh ra đã mạnh mẽ à? Không có đâu, đã là phụ nữ thì đều yếu đuối, đều mong manh dễ vỡ. Nhưng bạn phải cố gắng đứng trên đôi chân của mình, kiên cường đối mặt, tự làm chủ cuộc đời mình.

6. Hãy hiểu, cuộc đời này giữa người với người luôn là mối quan hệ lợi ích, dù là tinh thần hay vật chất. Không ai cho không ai cái gì, mọi thứ đều có cái giá của nó.

Phụ nữ mạnh mẽ không bao giờ để mình phụ thuộc vào tài chính của đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

7. Phụ nữ hiền lành, dịu dàng khiến đàn ông muốn yêu thương, nhưng cũng khiến họ dễ nhàm chán. Bởi những phụ nữ này cũng dễ là đối tượng để đàn ông tổn thương, phản bội. Hãy nhớ, bạn không cần trở nên dịu dàng, hiền lành, chỉ cần là người phụ nữ đủ khôn ngoan để tự bảo vệ chính mình.

8. Một người phụ nữ thông minh sẽ luôn hiểu gia đình là điều quan trọng nhất. Bởi chỉ có gia đình là nơi chờ họ về, ngay cả khi cả thế gian ruồng bỏ họ.

9. Với phụ nữ, tiền bạc luôn quan trọng, nhưng biết xài tiền cũng quan trọng không kém.

10. Với những người phụ nữ thông minh, đàn ông vừa yêu vừa nể họ. Không hẳn là họ quá giỏi giang hay xinh đẹp, mà là biết điều, biết khéo, biết cư xử khiến đàn ông say mê.

11. Đã là phụ nữ thì mỗi lần bước chân ra khỏi nhà đều phải thật chỉn chu, xinh đẹp. Và đừng để bất cứ người đàn ông hay việc gì có thể quật ngã phong thái này của bạn.

Cuộc đời không có giá như, nên phụ nữ mạnh mẽ sẽ không phải hối tiếc - Ảnh minh họa: Internet

12. Là phụ nữ, nếu phải lựa chọn, hãy lấy người yêu mình hơn là chọn người mình yêu.

13. Phụ nữ không cần sống quá thực dụng, quá ích kỷ, nhưng phải biết quý trọng bản thân mình. Nếu bạn không có khả năng yêu thương chính mình, làm bản thân giá trị thì người khác sẽ thấy bạn chẳng có điểm gì đáng để họ quý trọng.

14. Cuộc đời không có giá như, nên phụ nữ mạnh mẽ sẽ không phải hối tiếc. Thiệt thòi là điều phải chấp nhận, nhưng đừng sống để người ta phải thương hại. Mạnh mẽ không dễ dàng, nhưng ít nhất bạn sẽ giữ được kiêu hãnh của mình. Phụ nữ có kiêu hãnh sẽ có được tự tôn, được sự tôn trọng từ người khác.