10 lời khuyên vàng giúp bạn sống lạc quan từ những điều đơn giản

Luôn nở nụ cười để thấy rằng cuộc sống này còn nhiều điều thú vị và ý nghĩa

Trước những vấn đề rắc rối, mọi người thường có xu hướng để tâm nhiều đến mặt tiêu cực của nó. Chính suy nghĩ này sẽ khiến sự tự tin và năng lực của con người bị mất đi trong tích tắc. Bởi vậy mới có câu: "Người lạc quan sống ở bán đảo của vô vàn cơ hội - Kẻ bi quan quanh quẩn trên hòn đảo do dự suốt đời".

Duy trì được tinh thần lạc quan, vui vẻ khi cuộc sống thuận lợi thì không có gì là khó. Tuy nhiên làm sao để khi cuộc sống ngột ngạt hơn, thực tại đang hết sức u ám mà vẫn giữ mọi thứ nằm trong tầm kiểm soát là điều không phải ai cũng làm được. Chẳng hạn khi bạn đang hết sạch tiền, bạn thất nghiệp quá lâu, chiếc xe máy bị mất trộm… Thật khó mà vui vẻ, lạc quan phải không nào!

Tuy rằng bạn không thể thay đổi được sự việc nhưng bạn có thể thay đổi được cách nhìn về điều đó. Bạn có thể sống lạc quan từ những điều đơn giản sau:

1. Trò chuyện với những con người lạc quan

Những người có tư duy tích cực sẽ mang đến nhiệt huyết sống, sự vui vẻ lạc quan và truyền năng lượng tích cực.

Trò chuyện với những người có tư duy tích cực

Đa phần những người thành công, tỷ phú đều có chung bí quyết là hường xuyên giao du với những người sống lạc quan. Đây là nền tảng tốt để bạn không muốn bỏ cuộc và mạnh mẽ vực dậy mỗi khi thất bại.

2. Tìm niềm vui trong chính cuộc sống

Khi mắc sai lầm, đa số sẽ suy nghĩ tiêu cực khiến bộ não tê liệt hoàn toàn. Những áp lực vô hình đè nặng lên bản thân khiên họ rơi vào trạng thái mệt mỏi, kiệt sức.

Thử nhìn nhận thất bại, khó khăn chính là một cơ hội tốt để khám phá mình

Thay vì xem nó là một thất bại sao bạn không thử nhìn nhận nó chính là một cơ hội tốt để khám phá mình.

Chẳng hạn với lượng công việc lớn chưa thể hoàn thành kịp thời, thay vì trách móc cấp trên và than khổ thì bạn nên tập trung để làm việc hữu ích hơn. Bạn có thể tự đưa ra những lời khen để khơi dậy năng lượng tích cực và giúp bản thân tự tin hơn.

3. Giúp đỡ người khác

Thành công hay niềm vui mà bạn có được trong cuộc sống không chỉ nằm ở những gì bạn nhận được, bạn làm được mà còn ở những gì bạn cho đi.

Sẵn sàng giúp đỡ những người khó khăn

Cũng bởi những gì bạn có được cũng chính là nhờ người khác "cho" bạn. Do đó, hãy sẵn sàng giúp đỡ những người khó khăn, tham các các hoạt động tình nguyện những khi bạn bắt đầu có hướng suy nghĩ tiêu cực.

Những việc này tuy nhỏ nhưng lại tạo nên hiệu ứng vô cùng lớn để bạn thoát khỏi cảm xúc tiêu cực, bi quan và trân trọng cuộc sống của mình hơn.

4. Đọc sách/xem phim/video truyền cảm hứng

Để sống lạc quan từ những điều đơn giản mỗi ngày bạn đừng quên đọc sách, xem phim hay xem các video về cuộc sống.

Thư giãn bằng cách đọc sách

Đây chính là bí quyết để tạo động lực, truyền cảm hứng cho bạn lấy lại niềm vui và năng lượng tích cực. Hãy dành ra một khoảng thời gian nhất định trong ngày để thư giãn bằng cách thưởng thức chúng nhé!

5. Nghĩ về mục tiêu

Sống có mục tiêu vạch sẵn sẽ giúp bạn ít bi quan về cuộc sống hơn trong những lúc thất bại hay chán nản.

Những người sống có mục tiêu thường tâm niệm sẽ không khuất phục trước bất cứ điều gì trừ khi chính họ cho phép điều đó xảy ra. Những dự định dang dở muốn thực hiện chính là động lực để họ có thể đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã.

6. Ghi ra những điều khiến bạn biết ơn

Bạn cần có một cuốn sổ ghi vào đó những niềm vui bạn từng trải qua để những lúc buồn bã xem lại. Đây là cách tuyệt vời để bạn thấy mình "giàu có" đến mức nào và đẩy lùi suy nghĩ tiêu cực.

7. Lập sổ thành công

Sổ thành công với liệt kê chi tiết những thành tích đã làm được từ lớn đến nhỏ sẽ tạo ra những hiệu ứng vô cùng tuyệt vời nếu bạn biết tận dụng nó.

Lập sổ thành công

Đó có thể là giúp đỡ ai đó trên đường về nhà, hỗ trợ đồng nghiệp xử lý công việc, được sếp khen ngợi,…

Những lúc tự ti, chán nản bạn có thể xem lại cuốn sổ này để thấy được mình đã làm được rất nhiều thứ và có thêm động lực cố gắng.

8. Thức dậy sớm

Những khi buồn bã, chán nản, rất nhiều người có thói quen xấu nằm ì trên giường và chìm đắm với suy nghĩ tiêu cực. Đây là thói quen vô cùng xấu và càng khiến bạn mệt mỏi, chán nản hơn trước.

Dậy sớm là việc bạn nên ưu tiên làm mỗi khi có những suy nghĩ tiêu cực trong đầu

Dậy sớm là việc bạn nên ưu tiên làm mỗi khi có những suy nghĩ tiêu cực trong đầu. Hãy vận động nhiều hơn, đi ra ngoài tập thể dục, tận hưởng không khí trong lành, dọn nhà hay tập thiền, yoga... để cơ thể quên đi cảm giác được nằm trên giường.

9. Chăm sóc một thứ gì đó

Chăm sóc cây hoa cũng là cách giúp bạn thấy lạc quan hơn

Bạn có thể chăm sóc một thú cưng, cây cảnh, hoa sẽ mang đến cho bạn niềm vui nhỏ và loại bỏ mệt mỏi, bon chen trong cuộc sống.

10. Kết nối với mọi người xung quanh

Đừng co người trong một góc, mà hãy kết nối với những người khác để tạo ra nhiều cảm xúc tích cực hơn. Thường xuyên chia sẻ cảm xúc của bản thân cũng là cách để thấy nhẹ lòng và giải tỏa bớt căng thẳng đau buồn. Nếu được thì bạn hãy tham gia một chương trình tình nguyện.

Trường hợp cảm thấy không có ai hiểu và lắng nghe bạn thì bạn có thể viết blog hoặc tham gia một diễn đàn nào đó. Những người bạn có đồng tâm trạng sẽ giúp bạn có thêm nghị lực đứng lên.

Cuộc sống đầy những biến cố khắc nghiệt mà bạn không thể tránh khỏi đối diện với nó. Hãy thay đổi chính mình để đủ sức chống chọi và vượt qua nó. Với những chia sẻ trên, hi vọng bạn sẽ có thể sớm vượt qua khủng hoảng, sống lạc quan từ những điều đơn giản và luôn vui vẻ, yêu đời nhé!