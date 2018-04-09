Đây là cách sống khiến đàn ông coi trọng, yêu một đời không rời nửa bước

2. Bao đời nay, bà ta, mẹ ta đều là những người phụ nữ đảm đang vì gia đình, công dung ngôn hạnh. Rồi phụ nữ ta lớn lên cũng học từ mẹ, bà làm sao để làm vợ đảm, mẹ hiền, làm sao để giữ lửa cho hạnh phúc gia đình, làm thế nào để chồng con đủ đầy. Nhưng đừng xem đó là nghĩa vụ nặng nề, hãy tận hưởng nó như điều thiêng liêng và đẹp đẽ nhất ta có.

1. Đời phụ nữ đừng chỉ quẩn quanh bên đàn ông hay loay hoay chỉ làm một điều gì đó. Bạn còn cuộc sống để tận hưởng, còn đam mê để theo đuổi, còn khoảng không để lưu giữ các mối quan hệ.

4. Phụ nữ khôn ngoan luôn biết rõ đâu là điều họ cần. Họ không mơ mộng những điều xa xôi, không mưu cầu thứ hạnh phúc xa xỉ, họ chỉ trân trọng những gì họ đang có. Họ hiểu hạnh phúc không đâu xa, chỉ ở ngay bên cạnh họ nếu họ nhận ra. Với phụ nữ, khi biết “đủ” chính là hạnh phúc.

3. Là phụ nữ, đừng vì đồng tiền mà thực dụng, nhưng chắc chắn phải thực tế để có đồng tiền của riêng mình. Đừng nghĩ lấy chồng rồi thì phụ nữ không cần cố gắng kiếm tiền. Đừng tin một câu chồng nói “Để anh lo” mà ngoan ngoãn ở nhà làm nội trợ. Phụ nữ, dù ít hay nhiều thì cũng nhất định phải có tiền của chính mình. Có tiền rồi, bạn có thể tự mua thứ bạn thích, cũng có thể bảo vệ mình và con lỡ một mai chồng bỏ đi. Bạn phải có tiền, nhưng tất nhiên đừng chỉ vì tiền mà sống sai trái.

Ảnh minh họa: Internet

5. Đừng chạy theo người khác, đừng sống vì phải giống người này hay người kia. Bạn không hoàn hảo, nhưng bạn là duy nhất, là chính bạn tốt đẹp nhất. Do đó, hãy yêu thương và trân trọng chính mình.

6. Phụ nữ càng sống “tỉnh” càng dễ thành công. Nếu bạn cứ để những cơn giận cuốn bạn đi, mất kiểm soát chính mình thì mọi chuyện càng tệ hơn. Hãy tập cho mình có một trái tim nóng và một cái đầu lạnh. Phụ nữ mạnh mẽ chính là dù trong tình huống tệ nhất vẫn đủ bình tĩnh và giữ đúng thần thái vững vàng.

7. Phụ nữ lấy chồng phải học được cách chọn, không chọn được thì chịu, không chịu được thì nhất định phải chọn lại. Cuộc đời ta cũng chỉ có ta chịu trách nhiệm. Chọn đàn ông cả đời bên mình cũng như chọn đâu là hạnh phúc mình xứng đáng có được. Chọn lầm thì phải chọn lại, đừng cam chịu.

Phụ nữ lấy chồng phải học được cách chọn, không chọn được thì chịu, không chịu được thì nhất định phải chọn lại - Ảnh minh họa: Internet

8. Phụ nữ, dù tối có khóc sưng mắt, thì sáng hôm sau vẫn phải rực rỡ nhất, rạng ngời nhất. Nỗi đau của phụ nữ chỉ có giá trị khi ta tự lưu giữ nó, đừng phơi bày nó với thiên hạ. Người hiểu ta buồn thì ít, người thấy ta đau hả hê lại nhiều.

9. Nụ cười của phụ nữ nên là thứ trang sức đừng vì vài lần va vấp ở đời mà gỡ xuống. Phụ nữ đẹp nhất khi cười, quyến rũ nhất trong mắt đàn ông cũng khi cười. Nếu không thể vì người khác mỉm cười, cũng hãy vì mình mà cười vui mỗi ngày.

10. Cuộc sống này, niềm vui và nỗi buồn rất ngang bằng nhau. Nếu hôm nay bạn buồn, hãy hiểu là để có những ngày vui tiếp đến. Và nếu hôm nay bạn vui, hãy lưu giữ niềm vui cho những ngày có thể buồn sau đó. Hãy tự tìm niềm vui khi phiền muộn, tự tìm lấy bình yên khi gặp điều không hay. Điều gì ở đời cũng có thể đến, nhưng cách đối diện với chúng thế nào lại do chính chúng ta quyết định.