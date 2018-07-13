Xót xa tâm nguyện của người phụ nữ bị hủy hoại cả khuôn mặt: 'Xin cho tôi được sống với con thêm một thời gian nữa'

Trong căn phòng trọ ẩm thấp, chật chội nằm ở một con hẽm tại phường 10, quận 6, TP. Hồ Chí Minh, chúng tôi không khỏi xót xa khi chứng kiến chị Trần Thị Kim An (39 tuổi, ngụ số nhà 322 An Dương Vương) với khuôn mặt biến dạng hoàn toàn vì hoại tử, bị che lấp bởi lớp băng trắng. Dáng người chị gầy gò, ngồi bên cạnh đứa con trai nhỏ, thấp thỏm đợi chồng đi chạy xe ôm và con trai lớn đi bán vé số chưa về.

Gần hai năm trước, chị phát hiện có một khối u nhỏ như viên bi ở dưới quai hàm. Vì hoàn cảnh khó khăn , bận rộn với công việc buôn bán rau ngoài chợ, chị không đến bệnh viện thăm khám. Những lúc đau quá, chị mua thuốc giảm đau ở tiệm thuốc tây về uống. Nhận thấy khối u ngày càng lớn dần, anh Hồ Diệu Sáng (46 tuổi, chồng chị An) đưa vợ đi khám thì chết lặng khi biết vợ đang mắc phải căn bệnh ung thư quai hàm.

Hỏi về bệnh tình của mình, người phụ nữ này nói bằng giọng ngọng ngịu, không thành lời. Phải khó khăn lắm chúng tôi mới nghe được đôi ba câu nhờ sự trợ giúp của cậu con trai 7 tuổi.

Khuôn mặt chị chỉ còn duy nhất một con mắt, sự sống rất mong manh - Ảnh: Gia đình cung cấp

Không có bảo hiểm y tế, tiền mua thuốc đắt đỏ nên việc điều trị của chị An không đều đặn. Chỉ sau một thời gian ngắn, chỗ khối u bị hoại tử, ăn mòn hết khuôn mặt khiến miệng, mũi và một bên mắt của chị đã không còn, căn bệnh đang dần lấn sang con mắt còn lại.

Hiện tại chị An không còn sức khỏe để lao động, mắt mờ, đi lại khó khăn. Sự sống của chị duy trì bằng thuốc giảm đau, sữa và cháo loãng nghiền nát.

"Xin cho tôi tiếp tục sống với hai con"

11 giờ trưa, anh Sáng mới đi chạy xe ôm về tới nhà, trên tay xách một túi nhỏ đựng gạo, thức ăn. Vừa dựng xe xuống, người đàn ông này vội vàng vào nhà chuẩn bị lo cơm nước cho vợ con. Một lúc sau, cậu con trai lớn (11 tuổi) cũng đi bán vé số về đến nhà, mồ hôi ướt đẫm lưng áo nhưng không quên hỏi tình hình sức khỏe của mẹ.

Chị An tâm sự "xin cho tôi được sống bên con thêm một thời gian nữa, chúng còn quá nhỏ dại, tôi ra đi sao đành" - Ảnh: Gia đình cung cấp

Hoàn cảnh khó khăn nên hai anh em Phát (11 tuổi) và Dũng (7 tuổi) phải nghỉ học giữa chừng vì không có tiền. Hàng ngày, Phát dạo quanh các khu phố, ngõ hẻm bán vé số kiếm tiền trang trải thức ăn. Anh Sáng đi chạy xe ôm. Dũng ở nhà với mẹ.

"Cực chẳng đả tôi mới phải cho hai đứa con nghỉ học như vậy. Một mình tôi chăm hai đứa con, vợ bệnh tật trong khi chỉ trông chờ vào nghề chạy xe ôm thì sao cáng đáng được. Chỉ tính riêng tiền phòng trọ đã 2 triệu đồng/ tháng. Con trai cũng phải dãi nắng dầm mưa để bán vé số kiếm ngày vài ba chục ngàn qua ngày", anh Sáng thở dài chia sẻ.

Ngước khuôn mặt chỉ còn duy nhất một con mắt nhìn hai đứa con thơ, chị An khóc nghẹn: "Đau đớn mấy tôi cũng cắn răng chịu đựng được, chỉ mong ông trời cho tôi sống thêm bên con một thời gian nữa. Con còn quá nhỏ dại, tôi ra đi không đành".

Mọi giúp đỡ cho hoàn cảnh của chị An xin vui lòng gửi về địa chỉ, anh Hồ Diệu Sang, số nhà 322 An Dương Vương, phường 10, quận 6, TP. HCM. ĐT: 0902.871.628, hoặc STK anh Sang: 0331000493199, ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Bến Thành (TP.HCM).