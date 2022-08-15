Ươm mầm hạnh phúc trong con với những bí kíp dạy trẻ khôn ngoan mà ba mẹ nào cũng nên biết

Nuôi dạy con 15/08/2022 11:26

Tiến sĩ Saamdu Chetri, người sáng lập Trung tâm Hạnh phúc Quốc gia Gross Bhutan, Ấn Độ là người ủng hộ mạnh mẽ việc dạy con bạn tầm quan trọng của ý định đúng đắn và nỗ lực đúng đắn. "Hai nguyên tắc này có thể giúp con bạn đi một chặng đường dài. Nuôi dạy con thời hiện đại thật khó khăn vì có quá nhiều thứ phải đắn đo, nhưng hãy dạy con bạn cạnh tranh với chính mình chứ không phải với bất kỳ ai khác. Nên dạy chúng ngay từ khi còn nhỏ để làm thêm một việc cho hôm nay để tốt hơn ngày hôm qua."

Ươm mầm hạnh phúc trong con với những bí kíp dạy trẻ khôn ngoan mà ba mẹ nào cũng nên biết - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Suy ngẫm về sự dạy dỗ một cách khôn ngoan, Tiến sĩ Chetri nói, "Chúng ta đã được hướng dẫn để đối xử với đứa trẻ theo độ tuổi của nó."

Từ sơ sinh đến 8 tuổi

Ươm mầm hạnh phúc trong con với những bí kíp dạy trẻ khôn ngoan mà ba mẹ nào cũng nên biết - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Một đứa trẻ nên được nuôi dưỡng như một hoàng tử / công chúa từ khi chúng được sinh ra cho đến 8 tuổi. Hãy nuông chiều chúng, dạy chúng những kỹ năng sống quan trọng và khiến chúng cảm thấy được yêu thương và quan trọng.  

Từ 9 tuổi đến 12 tuổi

Ươm mầm hạnh phúc trong con với những bí kíp dạy trẻ khôn ngoan mà ba mẹ nào cũng nên biết - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Đây là độ tuổi mà cha mẹ nên cố gắng tránh tất cả những sai lầm có thể xảy ra trong cuộc đời của con mình. Tránh những cạm bẫy, những điều xấu và nguy hiểm. Đây cũng là độ tuổi mà cha mẹ nên cho trẻ tham gia vào các vấn đề chung. Nếu bạn đang tranh cãi trước mặt trẻ, hãy xin lỗi nhau trước sự chứng kiến ​​của chúng để chúng biết rằng mọi người có thể không đồng ý nhưng sẽ có cách đối nhân xử thế phù hợp. Đây là một giai đoạn rất dễ gây ấn tượng và con đang học hỏi rất nhiều từ cách bạn cư xử. Vì vậy, hãy nêu gương phù hợp.

Từ 12 tuổi đến 16 tuổi

Ươm mầm hạnh phúc trong con với những bí kíp dạy trẻ khôn ngoan mà ba mẹ nào cũng nên biết - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Đây là độ tuổi mà bạn phải rất cứng rắn với con mình. Đặt ranh giới. Nếu được yêu cầu, hãy thỏa thuận đôi bên cùng có lợi với trẻ. Đưa ra điều kiện nếu đứa trẻ không làm như đã hứa, chúng sẽ không được đi nghỉ. Cho phép con làm việc theo mục tiêu của bé và nỗ lực hơn nữa, hưng hãy lưu ý đến kết quả. Ngoài ra, hãy để con tham gia vào quá trình ra quyết định. Tạo ra các vấn đề lý thuyết cho con và yêu cầu con đưa ra một giải pháp khả thi. Hướng dẫn con nếu bạn cảm thấy có cách tốt hơn để làm điều đó. 

Sau 16 tuổi

Đây là giai đoạn và độ tuổi mà trẻ sẽ không nghe lời bạn nếu bạn cố tỏ ra nghiêm khắc, vì vậy hãy trở thành bạn của nhau. Đây là cách duy nhất để đảm bảo rằng con lắng nghe bạn. Sau 16 tuổi, con sẽ làm việc một cách tự nhiên, dựa trên kinh nghiệm sống của con cho đến hiện tại.

Theo Times of India

 

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