Tummy time là gì? Lợi ích của tummy time với trẻ

Đối với các bậc Cha Mẹ mới lần đầu có con chắc ít biết đến phương pháp Tummy time cho trẻ. Vậy Tummy time là gì và có ích lợi gì cho trẻ sơ sinh? Chúng ta sẽ cùng đi giải đáp thắc mắc này qua nội dung bài viết dưới đây.

Bạn có thể tập tummy time cho bé sau thời gian sinh vài ngày, Cha Mẹ bắt đầu phương pháp này sớm sẽ giúp Bé càng nhanh làm quen với các tư thế đó.

Tummy time còn được gọi là thời gian nằm sấp, đây là khoảng thời gian trẻ được nằm sấp dưới sự quan sát của Cha Mẹ. Phương pháp thực hành này giúp cho trẻ sơ sinh nằm sấp để phát triển vùng cơ ở cổ, đầu, vai và các kỹ năng vận động khác. Bước qua thời gian này, bé có thể ngồi dậy và bò đi.

Tummy time còn gọi là thời gian nằm sấp ở trẻ nhỏ - Ảnh minh họa: Internet

Thời gian cho việc nằm sấp phụ thuộc vào mức độ đáp ứng của từng trẻ khác nhau, phụ thuộc vào sức khỏe cũng như sự thích thú của trẻ với phương pháp này. Cha Mẹ cần lưu ý trong thời gian tập phương pháp này, bé cần phải có sự tỉnh táo cũng như phải có sự theo dõi, giám sát chặt chẽ từ Cha Mẹ.

Với những lần đầu tiên, thời gian cho bé nằm sấp cũng bị hạn chế do bé chưa kịp thích nghi với phương pháp này, tuy nhiên khi bé đã bắt nhịp kịp với các động tác thì thời gian bé nằm sấp sẽ tăng dần.

Thông thường thời gian thích hợp để bé tập nằm sấp trong khoảng 15 phút mỗi ngày đối với trẻ dưới 3 tháng tuổi, Cha Mẹ nên chia ra tập nhiều lần trong ngày và mỗi lần kéo dài 3 -5 phút để không khiến trẻ cảm thấy khó chịu khi nằm quá lâu. Khi bé lớn hơn, thì thời gian tập tăng lên và số lần tập cũng tăng lên.

Lợi ích của tummy time cho trẻ

Lợi ích của tummy time cho trẻ - Ảnh minh họa: Internet

Việc cho trẻ thực hành sớm với phương pháp Tummy time sẽ mang lại rất nhiều lợi ích cho sự phát triển về thể chất của bé.

Tummy time là tiền đề cho Bé sẵn sàng đến với các mốc phát triển quan trọng tiếp theo, chẳng hạn như lăn qua, trườn, bò, ngồi…

Tăng cường khả năng vận động ở trẻ, tạo cơ hội cho sự phát triển của các nhóm cơ ít vận động ở trẻ.

Làm giảm áp lực lên đầu của trẻ, tránh tình trạng bẹp đầu rất hay gặp ở trẻ nhỏ.

Tăng cường sự phát triển các cơ ở cổ, giúp bé kiểm soát đầu tốt hơn.

Tummy time giúp cho hệ tiêu hóa của bé phát triển ổn định, dạ dày hoạt động hiệu quả hơn ở những trẻ khác.

Khi bé nằm sấp và di chuyển khiến cho trọng lượng thay đổi sẽ giúp bé sớm ý thức được cơ thể của mình.

Tạo sự phối hợp giữa mắt và tay, bằng việc nhìn xuống tay của mình, bé có thể quan sát được sự di chuyển cũng như như hành động mà mình đang làm.

Hướng dẫn tạo sự hứng thú cho trẻ khi tập Tummy time

Việc cho trẻ tập tummy trong một khoảng thời gian nhất định không phải là điều dễ dàng nếu như bạn không tạo ra được sự hứng thú cho trẻ. Dưới đây là một số hướng dẫn tạo sự thích thú trong bài tập này:

Bạn nên đặt đồ chơi an toàn gần trẻ, hướng về phía trẻ khi trẻ nằm sấp. Cách làm này sẽ kích thích trẻ di chuyển tiến lại gần các đồ chơi bằng cách vận động chân, tay, bụng để nẫy, bò đồng thời nâng đầu lên cao.

Đặt đồ chơi trước mặt trẻ khi tập tummy time - Ảnh minh họa: Internet

Cha Mẹ cũng có thể nằm sấp bên cạnh con, mở các trang truyện tranh có màu sắc sặc sỡ và hướng về phía trẻ để thu hút sự chú ý của trẻ. Phương pháp này duy trì được sự hứng thú của bé, quan tâm đến từng trang truyện trong thời gian lâu hơn.

Cha Mẹ có thể đặt một tấm gương phía trước mặt bé để bé thấy hình ảnh phản chiếu của mình. Chính điều này sẽ gây ra sự tò mò, kích thích trẻ tiến lại gần để “khám phá” những điều mới lạ, tăng thời gian nằm sấp ở trẻ.

Ngoài ra trẻ sẽ cảm thấy thích thú vận động khi được nghe những âm thanh phát ra từ vị trí phía trước. Cha hoặc Mẹ có thể ngồi phía trước bé, hát cho bé hay xoa lưng cho bé để tạo được sự thích thú cho trẻ khi trẻ đang thực hiện bài tập nằm sấp.

Mẹ cũng có thể thay đổi địa điểm nằm sấp cho trẻ như thay vì nằm trên giường có thể cho bé nằm dưới sàn nhà, điều này sẽ mang đến sự mới lạ, thích thú cho trẻ trong những lần tập tiếp theo.

Thay đổi vị trí nằm sấp cho trẻ - Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh việc tạo động lực cho trẻ tập nằm sấp, Cha Mẹ cần phải lưu ý tại vị trí trẻ nằm không được đặt các vật sắc, nhọn, nguy hiểm bởi nó có thể làm tổn thương trẻ. Đồng thời trong thời gian bé tập Tummy time, Cha Mẹ cần luôn quan sát từng cử động của bé để kịp thời xử lý mọi tình huống.

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Cha Mẹ cần luôn bên cạnh quan sát khi bé tập tummy time - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là những giải đáp thắc mắc tummy time là gì, cũng như lợi ích của phương pháp này mang lại cho trẻ nhỏ. Hy vọng các bậc Cha Mẹ sau khi đọc thông tin bài viết sẽ biết cách tạo động lực để cho các con thực hành phương pháp này một cách hiệu quả nhất.