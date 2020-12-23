Tìm hiểu các giai đoạn Wonder week của trẻ

Rất nhiều Cha Mẹ có con nhỏ không hiểu rõ về thuật ngữ Wonder week ở trẻ là gì, các giai đoạn wonder week của trẻ diễn ra như thế nào, bao lâu? Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu chi tiết về các vấn đề trên.

Wonder weeks là một thuật ngữ dùng để mô tả các giai đoạn phát triển mạnh mẽ của trẻ khi còn sơ sinh. Trong thời kỳ này, có những giai đoạn cao điểm bé phát triển nhanh chóng cả về mặt thể chất lẫn tinh thần. Ngược lại, có những khoảng thời gian sự phát triển của bé dường như bị chững lại.

Trước khi tìm hiểu về các giai đoạn wonder week ở trẻ nhỏ, chúng ta cùng làm rõ khái niệm về wonder week là gì?

Cha Mẹ có thể cảm nhận được trẻ trong giai đoạn này bằng việc quan sát các kĩ năng như học ngồi, học bò, cố gắng đứng vững và sau đó là tập đi của trẻ.

Trong từng giai đoạn wonder week, bé có sự thay đổi tính cách thất thường. Cha Mẹ có thể nhận thấy rõ ràng sự thay đổi này như bé đang ăn ngoan, ngủ tốt thì nay ăn ít hoặc bỏ ăn, quấy khóc… Nếu không xác định được từng giai đoạn wonder week ở trẻ nhỏ, Cha Mẹ rất dễ bị rơi vào tình trạng khủng hoảng, mệt mỏi.

Trong giai đoạn wonder week trẻ thường quấy khóc, bỏ ăn - Ảnh minh họa: Internet

Khi nào là wonder week của trẻ?

Thời gian wonder week ở trẻ sơ sinh phụ thuộc vào sự phát triển của từng bé khác nhau:

Wonder week 1: Trong khoảng 4,5 – 5,5 tuần, lúc này trẻ bắt đầu có sự chuyển biến thay đổi về các giác quan. Sau giai đoạn wonder week 1 này bé sẽ bắt đầu cầm nắm, cảm nhận mọi vật xung quanh.

Wonder week 2: từ 7,5 – 9 tuần, trong giai đoạn này bé sẽ thường hay quấy khóc, chán ăn. Kết thúc giai đoạn 2, bé bắt đầu có sự cảm nhận, quan tâm đến mọi thứ xung quanh, tìm tòi, quan sát mọi vật.

Wonder week 3: trong khoảng 11,5 – 12,5 tuần, thời điểm này bé bắt đầu biết lẫy, lật sấp, ngửa và thích nghe những âm thanh khác nhau. Cha Mẹ sẽ cảm thấy vất vả trong giai đoạn này khi bé có những hôm bỏ ăn hoặc thức đêm.

Wonder week 4: từ 14,5 tuần - 19,5 tuần: Bé bắt đầu cho tay vào miệng hoặc cầm nắm các đồ vật xung quanh cho vào miệng. Bé biết nhìn theo các hoạt động của người khác.

Wonder week 5: Nhiều cha mẹ thường thắc mắc wonder week 5 kéo dài bao lâu thì câu trả lời là nó sẽ rơi vào khoảng 4 tuần tính từ 22,5 tuần – 26,5 tuần. Sau khi qua giai đoạn này, trẻ bắt đầu biết ngồi dậy, nhổm người, cười hay hét.

Wonder week 6: trong khoảng 33 – 37 tuần, sau khi bỏ qua giai đoạn quấy khóc, bỏ ăn trong giai đoạn này, trẻ bắt đầu có thể nhận biết một số từ, biết bắt chước theo người khác, thể hiện tâm trạng của mình với mọi người xung quanh.

Wonder week 7: từ 41 – 46 tuần, bé bắt đầu biết nói những từ đơn, biết trả lời những câu hỏi ngắn, biết chỉ vào các đồ vật mà mình thích.

Wonder week 8: từ 50 – 54 tuần, sau giai đoạn cáu gắt ở wonder week 8, bé bắt đầu tập đi vịn, thích cầm các đồ vật đưa cho người khác…

Wonder week 9: từ 59 – 61 tuần, lúc này bé đã biết pha trò với người khác, biết biểu cảm, nũng nịu với cha mẹ.

Wonder week 10: 70 – 76 tuần, lúc này bé đã đi vững, có thể chạy nhảy, trẻ cũng bắt đầu phát triển sự đồng cảm, ít ích kỷ hơn.

Các giai đoạn wonder week ở trẻ - Ảnh minh họa: Internet

Qua đây cha mẹ đã hoàn toàn có thể giải đáp thắc mắc wonder week là những tuần nào để biết cách xử lý phù hợp.

Bí quyết giúp cha mẹ vượt qua tuần wonder week của trẻ

Trong thời tuần wonder week trẻ thường hay quấy khóc, bỏ ăn, ngủ khiến nhiều bậc Cha Mẹ cảm thấy rất lo lắng và mệt mỏi. Một số gợi ý giúp đây sẽ giúp Cha Mẹ vượt qua các tuần khó khăn này.

Mẹ hãy cho bé đi ngủ sớm hơn bình thường từ 30 – 60 phút trong tuần wonder week.

Cho bé đi ngủ sớm trong tuần wonder week - Ảnh minh họa: Internet

Hạn chế hoặc giảm bớt thời gian ngủ ngày trong một số tuần wonder week như 12, 26, 37, 55 để bé không quấy khóc vào ban đêm.

Khi thấy bé không chịu ăn, Cha Mẹ tuyệt đối không được ép con ăn, bạn có thể cho con ăn vào thời điểm khác khi bé đỡ khó chịu hơn.

Cha Mẹ nên dành thời gian nhiều hơn để quan tâm đến trẻ trong tuần wonder week, không nên quát mắng hay dọa nạt trẻ trong giai đoạn này, bởi có thể khiến bé cảm thấy sợ hãi, ảnh hưởng đến sự phát triển của hệ thần kinh sau này.

Quan tâm đến con nhiều hơn trong tuần wonder week - Ảnh minh họa: Internet

Trong những tuần wonder week, Cha Mẹ hãy thực hiện các hành động làm cho bé thích thú, giảm bớt sự khó chịu trong người của bé.

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Làm các hành động khiến bé thích thú trong tuần wonder week - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là những nội dung tìm hiểu về wonder week của trẻ theo từng tuần, từng giai đoạn khác nhau. Việc nắm rõ wonder week ở trẻ sẽ giúp Cha Mẹ biết cách chăm sóc, cũng như hỗ trợ các con vượt qua giai đoạn này một cách tốt nhất, không cảm thấy nặng nề, mệt mỏi.