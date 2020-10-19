Nên làm gì khi trẻ sơ sinh bị sốt? Những điều mẹ cần lưu ý

Nuôi dạy con 19/10/2020 15:13

Cần làm gì khi trẻ sơ sinh bị sốt là vấn đề được nhiều mẹ quan tâm, đặc biệt là những ai lần đầu làm mẹ. Vậy làm gì khi trẻ sơ sinh bị nóng sốt và cần lưu ý những gì?

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Trẻ sơ sinh bị sốt là vấn đề phổ biến thường gặp khiến nhiều mẹ cảm thấy lo lắng, đặc biệt đối với những ai lần đầu làm mẹ. Sốt có thể là biểu hiện của một số bệnh lý đơn giản và nguy hiểm. Do đó, mẹ cần tìm hiểu nguyên nhân và cách điều trị sớm để tránh nguy hiểm đến sức khỏe của trẻ. Vậy mẹ nên làm gì khi trẻ sơ sinh bị sốt? Hãy cùng tìm hiểu chi tiết ngay sao đây!

Mẹ nên làm gì khi trẻ sơ sinh bị sốt?

Nếu mẹ vẫn đang lo lắng không biết cần phải làm gì khi bé sơ sinh bị sốt thì đừng bỏ qua một số cách sau:

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Mẹ nên làm gì khi trẻ sơ sinh bị sốt? - Ảnh minh họa: Internet

Làm mát bé bằng khăn ấm

Đây là một trong những cách hạ sốt cho trẻ sơ sinh tại nhà đơn giản nhưng mang lại hiệu quả nhanh. Mẹ chỉ cần nhúng một chiếc khăn với nước ấm rồi vắt nước cho ráo đắp lên người bé. Mẹ nên đặt khăn ở vùng trán, bẹn, nách và tay. Liên tục nhúng khăn vào nước ấm khi khăn đã hết nóng.

Thay quần áo cho bé

Khi trẻ sơ sinh bị sốt thì nhiệt độ cơ thể sẽ tăng cao. Chính vì vậy nếu trẻ mặc quá nhiều quần áo vải dày sẽ khiến nhiệt độ tiếp tục tăng lên do không thể thoát ra ngoài. Lúc này, mẹ nên thay cho bé quần áo có chất liệu vải nhẹ, mỏng có khả năng thấm hút tốt.

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Mẹ nên thay cho bé quần áo có chất liệu vải nhẹ, mỏng có khả năng thấm hút tốt - Ảnh minh họa: Internet

Khi trẻ bị sốt cơ thể sẽ ra nhiều mồ hôi nên mẹ cần thay đồ cho bé thường xuyên. Sự ẩm ướt có thể sẽ khiến bé khó chịu, dễ bị ớn lạnh và làm cho bé bị sốt cao hơn.

Tắm bé bằng nước ấm

Khi tắm trẻ bằng nước ấm, nước sẽ bốc hơi từ làn da của bé giúp thân nhiệt hạ xuống. Ngoài ra, tắm bằng nước ấm còn giúp bé cảm thấy dễ chịu và thoải mái hơn rất nhiều. Điều quan trọng là mẹ cần đảm bảo độ nóng của nước phải ít hơn nhiệt độ của cơ thể bé khoảng 2 độ.

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Tắm bằng nước ấm còn giúp bé cảm thấy dễ chịu và thoải mái hơn rất nhiều - Ảnh minh họa: Internet

Tuyệt đối mẹ không nên tắm bé bằng nước lạnh vì sự chênh lệch nhiệt độ cao sẽ khiến bé rùng mình, ớn lạnh và tình trạng bệnh sẽ trở nên nặng hơn. Nhiều mẹ truyền tay nhau rằng tắm bé bằng rượu có tác dụng hạ sốt nhưng đây là quan niệm sai không nên áp dụng. Vì trẻ sơ sinh có thể sẽ bị ngộ độc rượu khi hấp thụ qua da.

Cho bé ở nơi mát mẻ

Để giúp bé có thể hạ sốt và dễ chịu hơn, mẹ nên tạo điều kiện cho phòng của bé luôn được mát mẻ, không nên cho bé ở nơi quá nóng hoặc quá lạnh. Nhiệt độ phòng thích hợp cho trẻ bị sốt là từ 21-23ºC.

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Cho bé ở nơi mát mẻ khi bị sốt - Ảnh minh họa: Internet

Bổ sung nước cho bé

Bổ sung nước cho bé không chỉ hạ sốt mà còn giúp cơ thể tránh khỏi tình trạng bị mất nước do sốt gây ra. Đối với trẻ sơ sinh dưới 6 tháng tuổi, mẹ nên cho bé bú sữa mẹ hoặc sữa công thức thường xuyên hơn. Hoặc mẹ có thể cho bé uống thêm nhiều nước lọc cải thiện tình hình.

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Bổ sung nước cho bé khi bị sốt - Ảnh minh họa: Internet

Khi bé được 6 tháng tuổi trở lên, mẹ có thể giúp bé hạ sốt bằng cách cho bé uống nước trái cây. Ngoài ra có thể bổ sung thêm nước cho cơ thể bé bằng cách ăn các món súp hoặc cháo lỏng.

Mẹ có thể tham khảo ý kiến bác sĩ cho bé uống những loại thuốc hạ sốt thông thường dưới dạng siro hoặc dạng gói giúp bé dễ hấp thu hơn.

Mẹ nên ăn uống gì khi trẻ sơ sinh bị sốt?

Mẹ có thể uống nước lá tía tô để hỗ trợ giảm sốt cho bé thông qua sữa mẹ. Khi bé bú sữa mẹ có chứa các chất từ lá tía tô sẽ giúp cơ thể bé nóng lên rồi tiết mồ hôi thải độc tố, từ đó hạ sốt nhanh. 

Cách thực hiện như sau: Mẹ sử dụng khoảng 10 cành tía tô, rửa sạch để ráo nước rồi giã lấy nước uống trực tiếp, sau đó cho bé bú. Áp dụng cách này và cho bé bú càng nhiều sẽ giúp bé nhanh chóng hết sốt.

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Mẹ có thể uống nước lá tía tô để hỗ trợ giảm sốt cho bé thông qua sữa mẹ - Ảnh minh họa: Internet

Mẹ cần lưu ý gì khi chăm trẻ sơ sinh bị sốt?

  • Khi trẻ sơ sinh bị sốt, mẹ tuyệt đối không nên mặc nhiều quần áo hoặc ủ ấm cho bé. Việc làm này sẽ không giúp bé hạ sốt mà ngược lại còn làm tăng nhiệt độ của cơ thể cao hơn.
  • Mẹ không nên dùng nước đá lạnh để làm mát cho trẻ. Điều này sẽ rất nguy hiểm, khi cơ thể bé đang nóng nếu chườm đá lạnh sẽ khiến nhiệt độ bị chênh lệch quá mức có thể dẫn đến suy hô hấp.
  • Ngoài ra, mẹ không được dùng thuốc aspirin để hạ sốt cho bé vì sẽ có khả năng gây tổn thương não bộ của bé.

Hy vọng qua bài viết sẽ giúp mẹ biết được nên làm gì khi trẻ sơ sinh bị sốt để có thể giúp bé mau hạ sốt. Trẻ sơ sinh bị sốt là tình trạng phổ biến thường gặp ở nhiều bé, đây chỉ là phản ứng của cơ thể chống lại các tác nhân gây hại như virus, vi khuẩn. Điều này cho thấy hệ miễn dịch của trẻ đang hoạt động tốt. Tuy nhiên mẹ cần lưu ý theo dõi tình trạng sốt của bé, nếu kéo dài và sốt cao cần nhanh chóng đưa bé đến gặp bác sĩ để tìm nguyên nhân và điều trị kịp thời.

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