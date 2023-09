Mẹo mọc răng không sốt bằng lá hẹ an toàn cho bé

Tại sao nên chữa sốt mọc răng bằng lá hẹ cho trẻ?

Cây lá hẹ còn được gọi với nhiều cái tên khác nhau như: cửu thái, khởi dương thảo… thuộc loại cây thân thảo, có chiều cao khoảng 20-40 cm. Lá hẹ có mùi thơm đặc trưng và thành phần dược tính cao, do đó không chỉ được dùng để nấu ăn mà còn dùng để làm thuốc chữa bệnh.

Lá hẹ chữa sốt hiệu quả cho bé khi mọc răng

Do rất dễ trồng, chỉ cần gieo hạt hoặc trồng bằng cây non, phát triển tốt quanh năm, ít phải chăm sóc, nên hẹ là một trong những nguồn thảo dược dồi dào cho Đông y. Lá hẹ có tính nhiệt, khi nấu chín thành tính ôn, vị cay, có tác dụng ôn trung, hành khí, tán ứ và giải độc, dùng để chữa đau tức ngực, nấc, ngã chấn thương… Không chỉ có lá, rễ hẹ và hạt hẹ cũng có tác dụng rất tốt đối với sức khỏe dùng để chữa ngực bụng đau nhức do thực tích, đới hạ… hoặc chữa tiểu tiện nhiều lần, mộng tinh, di tinh.