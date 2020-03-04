Trẻ 4 tháng tuổi bị sốt do đâu và cách hạ sốt như thế nào?

Nhiệt độ bình thường của cơ thể trẻ là 37 độ. Nhiều người thường mặc định là trẻ bị sốt khi nhiệt độ cơ thể đạt 38 độ trở lên. Nhưng trên thực tế không hoàn toàn là như vậy, ở những vị trí khác nhau trên cơ thể, nhiệt độ sẽ khác nhau. Vì vậy, trẻ 4 tháng tuổi sẽ được xác định là bị sốt nếu:

Trẻ 4 tháng tuổi bị sốt phải làm thế nào? Đây là nỗi lo lắng của nhiều cha mẹ khi bé bị sốt. Đặc biệt là trẻ có thể sốt bất cứ khi nào mà không có dấu hiệu báo trước, nên việc cha mẹ cần tìm hiểu thông tin là điều vô cùng cần thiết để xử lý đúng cách cho con trẻ. Tuyệt đối đừng lạm dụng thuốc vì có hại cho sức khỏe của con.

Để biết được chính xác trẻ có bị sốt hay không, mẹ có thể áp dụng cách đo thân nhiệt dưới đây:

Chạm vào cơ thể trẻ thường thấy ấm hoặc nóng hơn bình thường.

Ngoài ra, trẻ bị sốt thường có các triệu chứng dưới đây, cha mẹ có thể dựa vào đó để xác định:

Nhiệt độ đo được ở nách lớn hơn 37.2 độ.

Nhiệt độ đo được ở miệng lớn hơn 37.5 độ.

Nhiệt độ đo được ở trực tràng lớn hơn 38 độ.

Cách đo thân nhiệt trực tràng

Để đo thân nhiệt ở trực tràng cho bé, mẹ đặt bé nằm sấp trong lòng, thoa vaseline vào phần đầu bạc của nhiệt kế để trẻ không bị đau rồi đặt thật nhẹ hàng vào hậu môn của trẻ. Mẹ chỉ nên để nhiệt kế sâu khoảng 0.6-1.3cm vừa đủ khuất đầu bạc của nhiệt kế là được.

Đo thân nhiệt ở trực tràng cho bé đúng cách - Ảnh minh họa: Internet.

Sau khoảng thời gian 1 phút đối với nhiệt kế điện và 2 phút với nhiệt kế thủy ngân thì mẹ lấy ra và đọc nhiệt độ. Nếu nhiệt độ lớn hơn 37.5 độ tức là trẻ bị sốt.

Cách đo thân nhiệt ở nách cho bé

Mẹ cần vệ sinh sạch sẽ nhiệt kế trước khi đo thân nhiệt cho bé, sau đó dùng khăn mềm lau khô vùng nách cho bé. Kế tiếp, mẹ đưa đầu bạc của nhiệt kế vào nách của trẻ để kẹp, ép sát khuỷu tay của bé vào và để 4-5 phút.

Cách đo thân nhiệt ở nách cho bé - ẢNh minh họa: Internet.

Cách đo thân nhiệt ở miệng của bé

Trước tiên, mẹ cần vệ sinh sạch sẽ nhiệt kế bằng xà bông sau đó rửa sạch lại lần nữa với nước sôi để nguội, đặt đầu bạc của nhiệt kế xuống khoang miệng, dưới lưỡi của trẻ sau đó cho bé khép môi lại. Mẹ giữ nguyên nhiệt kế của bé trong miệng khoảng 1 phút với nhiệt kế điện, 3 phút với nhiệt kế thủy ngân sau đó lấy ra đọc kết quả.

Nguyên nhân khiến trẻ 4 tháng bị sốt

Trẻ 4 tháng tuổi bị sốt phần lớn là do virus, vi khuẩn. Ngoài ra, một số nguyên nhân khác có thể kể đến như:

Trẻ bị sốt do cha mẹ quấn nhiều tã

Nhiều bậc cha mẹ sợ bé bị lạnh về ban đêm nên thường quấn nhiều tã để giữ ấm cho cơ thể bé, khiến thân nhiệt tăng. Tuy nhiên, nếu sau khi bạn nới lỏng tã mà trẻ vẫn bị sốt thì cần xem lại.

Trẻ bị sốt do mọc răng

Đây là nguyên nhân phổ biến nhất, trường hợp sốt do mọc răng, trẻ thường có các biểu hiện đi kèm như sau:

Trẻ sốt nhẹ, thường dưới 38 độ.

Trẻ chảy nước miếng nhiều.

Trẻ thường cắn tay và cắn các đồ vật như áo, nguyên nhân là do trẻ ngứa lợi.

Trẻ quấy khóc nhiều.

Mọc răng cũng là nguyên nhân có thể gây sốt cho trẻ - Ảnh minh họa: Internet.

Trẻ 4 tháng tuổi bị sốt do tiêm chủng

Nhiều trường hợp, sau khi tiêm chủng, trẻ bị sốt nhẹ và thường phát sau khoảng 1-2 ngày. Nếu sau 2 ngày mà bé vẫn chưa hết sốt hoặc gặp bất cứ dấu hiệu nào thì hãy đưa trẻ đến gặp bác sĩ.

Trẻ bị sốt do virus, vi trùng hoặc vi khuẩn

Một số trường hợp trẻ bị sốt do bị virus, vi trùng hoặc vi khuẩn xâm nhập. Điển hình như sốt phát ban, sốt xuất huyết cũng thuộc nhóm sốt virus. Sốt virus thường kèm theo một số biểu hiện sau:

Thân nhiệt của bé cao, thường trên 38 độ.

Trẻ ngủ li bì, nhiều trường hợp trẻ quấy khóc.

Trẻ bị nổi các ban đỏ trên cơ thể.

Trẻ sơ sinh chảy nước mắt, có thể bị đỏ mắt.

Các trường hợp sốt virus nặng, trẻ còn có thể bị khó thở, thở dốc kèm theo co giật.

Trẻ bị sốt xuất huyết sẽ bị sốt và nổi ban - Ảnh minh họa: Internet.

Xử lý khi trẻ 4 tháng tuổi bị sốt

Làm cách nào để hạ sốt cho trẻ 4 tháng tuổi? Trước tiên, nếu tình trạng nhẹ, ban đầu cha mẹ có thể xử lý như sau:

Để quần áo của trẻ thoáng mát, thấm mồ hôi.

Sử dụng nhiệt kế để theo dõi thân nhiệt của trẻ liên tục.

Cho trẻ bú mẹ, uống nước để hạ thân nhiệt cho trẻ.

Sử dụng nước ấm để lau người cho bé.

Đối với trẻ 4 tháng tuổi, nếu mẹ thấy bé sốt đến 38.9 độ hoặc có các biểu hiện như co giật, phát ban thì cần đưa đến bệnh viện ngay để được bác sĩ chẩn đoán nguyên nhân và chữa trị cho bé.

Trên đây là những thông tin cha mẹ cần nắm được về vấn đề trẻ 4 tháng tuổi bị sốt. Cha mẹ cần theo dõi và nắm bắt được thông tin để xác định tình trạng của bé nhằm có phương pháp hạ sốt cho bé phù hợp.