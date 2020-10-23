Nguyên nhân trẻ sơ sinh hay vặn mình và cách chữa

Nuôi dạy con 23/10/2020 06:29

Trẻ sơ sinh hay vặn mình khi ngủ là hiện tượng thường gặp. Tuy nhiên mẹ cần tìm hiểu nguyên nhân trẻ sơ sinh hay vặn mình để có cách chữa giúp trẻ ngủ ngon hơn.

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Trẻ sơ sinh ngủ hay rướn người, vặn mình và giật mình trong những tháng đầu là hiện tượng sinh lý bình thường. Tình trạng này chỉ xảy ra vài giây khi bé ngủ rồi sau đó hết ngay lập tức. Do đó bố mẹ không cần phải lo lắng quá nhiều. Tuy nhiên mẹ cần lưu ý khi tình trạng này kéo dài khiến trẻ mất ngủ và ảnh hưởng đến sức khỏe. Vậy nguyên nhân trẻ sơ sinh hay vặn mình là gì và cách khắc phục như thế nào? Tất cả sẽ được chia sẻ chi tiết trong bài viết sau.

Nguyên nhân trẻ sơ sinh hay vặn mình?

Trẻ sơ sinh những tháng đầu đời thường có biểu hiện vặn mình không ít thì nhiều. Vì sao trẻ sơ sinh hay vặn mình đỏ mặt? Trẻ sơ sinh vặn mình có thể là do chưa quen cách sống mới bên ngoài tử cung của mẹ. Khi bé chào đời, các tế bào thần kinh vẫn chưa biệt hoá, vỏ não và thể vân chưa phát triển hoàn toàn nên hoạt động dưới vỏ chiếm ưu thế. 

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Nguyên nhân trẻ sơ sinh hay vặn mình và cách chữa - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên mẹ cũng cần tìm hiểu nguyên nhân làm trẻ hay vặn mình gồng mình khi ngủ. Mẹ cần xác định xem đây là dấu hiệu của các biểu hiện sinh lý bình thường hay là bệnh lý khác. 

Biểu hiện trẻ vặn mình khi ngủ do sinh lý bình thường

  • Những tác động từ môi trường sống hay việc chăm sóc nuôi dưỡng bé cũng có thể ảnh hưởng đến trẻ. Chẳng hạn như trẻ ngủ ở nơi có quá nhiều ánh sáng hoặc tiếng ồn xung quanh. Đây cũng được xem là nguyên nhân chủ yếu khiến trẻ hay bị vặn mình khi ngủ. Do đó mẹ nên lưu ý kiểm tra điều này trước khi xem xét đến các lý do khác.
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Những tác động từ môi trường sống hay việc chăm sóc nuôi dưỡng bé cũng có thể ảnh hưởng đến trẻ - Ảnh minh họa: Internet
  • Dạ dày của trẻ sơ sinh có dung tích rất nhỏ: 30 - 35ml, trẻ 3 tháng: 100ml, 1 tuổi: 250ml. Do đó mỗi lần bú thì bé chỉ bú được một lượng sữa nhỏ. Khi đói bé sẽ bắt đầu vặn mình, cựa quậy, vặn người…do đó mẹ cần lưu ý trường hợp này.
  • Phản ứng rặn khi đi tiểu hoặc đại tiện: Khi đi tiểu hay đại tiện trẻ sẽ thường có biểu hiện gồng mình, đỏ mặt. Phản xạ rặn là để điều chỉnh cơ vòng bàng quang và cơ vòng hậu môn chưa phát triển hoàn thiện.
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Khi đi tiểu hay đại tiện trẻ sẽ thường có biểu hiện gồng mình, đỏ mặt - Ảnh minh họa: Internet
  • Mẹ quấn khăn bé quá chật: Trẻ sơ sinh hay có những vận động tay chân vô thức. Do đó nếu bị quấn khăn quá chật, bé sẽ khó chịu và phản ứng như gồng mình, vặn mình.

Biểu hiện trẻ sơ sinh vặn mình khi ngủ do bệnh lý

Thường các biểu hiện bệnh kéo dài có thể đi kèm các dấu hiệu khác làm ảnh hưởng đến giấc ngủ và chế độ ăn uống của trẻ sơ sinh. Điều này gây ra các biểu hiện tổn thương trên da, tóc,… ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng cả về thể chất lẫn tinh thần của bé.

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Biểu hiện trẻ sơ sinh vặn mình khi ngủ do bệnh lý - Ảnh minh họa: Internet
  • Tình trạng hạ Canxi máu: Đây là tình trạng có các các biểu hiện rõ rệt như: tăng kích thích thần kinh cơ khiến trẻ dễ bị giật mình hay vặn mình, gồng mình khi ngủ. Ngoài ra còn có thêm một số biểu hiện khác như đổ mồ hôi trộm, nôn ói, hay nấc, rụng tóc hay quấy khóc và chậm lên cân... hơn thế là xuất hiện các dấu hiệu còi xương ở trẻ.
  • Một số bệnh lý khác như bé bị ngứa, nóng rát nên khó ngủ yên giấc. Hay do côn trùng chui vào tai gây phản ứng vặn mình, gồng mình.

Mẹ nên làm gì khi trẻ sơ sinh bị vặn mình?

Bên cạnh việc tìm hiểu nguyên tại sao trẻ sơ sinh ngủ hay vặn mình thì mẹ cũng nên lưu ý một số điều sau đây:

Đối với biểu hiện vặn mình do bệnh lý

Bố mẹ nên đưa bé đến gặp bác sĩ ngay để được chẩn đoán chính xác nhất. Từ đó có cách chữa trị và chăm sóc tốt nhất cho bé. Mẹ không nên tự ý áp dụng các mẹo chữa cho bé tại nhà khi chưa có sự hướng dẫn của bác sĩ.

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Bố mẹ nên đưa bé đến gặp bác sĩ ngay để được chẩn đoán chính xác nhất - Ảnh minh họa: Internet

Đối với biểu hiện vặn mình do sinh lý bình thường

Mẹ có thể áp dụng một số phương pháp sau để giảm tình trạng vặn mình ở trẻ:

  • Thay bỉm, tã và quần áo rộng thoải mái cho bé trẻ dễ ngủ.
  • Chọn loại tã, bỉm vừa vặn với mông bé và quần áo rộng rãi, đủ ấm để tạo cảm giác thoải mái cho bé ngủ ngon.
  • Đảm bảo môi trường ngủ của bé thoải mái và thoáng mát.
  • Nhiệt độ phòng quá nóng hoặc quá lạnh cũng gây ảnh hưởng tới giấc ngủ, khiến trẻ hay bị vặn mình, giật mình, quấy khóc. Do đó mẹ nên cho bé ngủ ở phòng thoáng mát, yên tĩnh, không có tiếng ồn.

>>> Xem thêm:

- Trẻ sơ sinh hay vặn mình và ọc sữa phải làm sao?

- Chia sẻ cách chữa vặn mình cho trẻ sơ sinh hiệu quả

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Mẹ nên cho bé ngủ ở phòng thoáng mát, yên tĩnh, không có tiếng ồn - Ảnh minh họa: Internet
  • Giặt giũ chăn, màn thường xuyên và vệ sinh phòng sạch sẽ tránh gây ngứa ngáy khó chịu cho bé.
  • Nhẹ nhàng xoa dịu trẻ: Khi trẻ khó ngủ hoặc vặn mình, cha mẹ hãy ôm bé vào lòng, âu yếm và hát ru cho bé thoải mái và có cảm giác an toàn sẽ ngủ sâu hơn.
  • Tắm nắng cho bé thường xuyên: Việc tắm nắng cho bé thường xuyên có thể giúp cơ thể bé tự tổng hợp vitamin D qua da, hấp thụ canxi và photpho tốt nhất. Cha mẹ nên tắm nắng cho bé từ 10 - 15 phút trong thời gian 6 - 9 giờ sáng hoặc sau 17 giờ chiều.

Trên là một số thông tin chia sẻ về tình trạng trẻ sơ sinh hay bị vặn mình khi ngủ. Đây được xem là hiện tượng sinh lý phổ biến ở trẻ sơ sinh nên mẹ không nên quá lo lắng. Tuy nhiên mẹ nên tìm hiểu nguyên nhân trẻ sơ sinh hay vặn mình để có hướng khắc phục sớm giúp bé ngủ ngon hơn.

Trẻ sơ sinh hay vặn mình và ọc sữa phải làm sao?

Trẻ sơ sinh hay vặn mình và ọc sữa phải làm sao?

Hiện tượng trẻ sơ sinh hay vặn mình và ọc sữa, nôn trớ thường xuất hiện trong 3 tháng đầu sau sinh. Dưới đây là nguyên nhân cũng như cách trị ọc sữa cho trẻ.

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