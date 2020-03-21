Chia sẻ cách chữa vặn mình cho trẻ sơ sinh hiệu quả 

Nuôi dạy con 21/03/2020 16:49

Cách chữa vặn mình cho trẻ sơ sinh là vấn đề được nhiều mẹ quan tâm đến, tình trạng này xảy ra thường xuyên sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ và sự phát triển của bé.

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Trẻ sơ sinh hay vặn mình là biểu hiện sinh lý bình thường và không đáng lo ngại, thường xuất hiện khi bé được khoảng 5-6 tháng tuổi. Tình trạng này sẽ giảm dần khi bé được hơn 3 tháng tuổi. Tuy nhiên, nếu bé thường xuyên vặn mình khi ngủ trong một thời gian dài sẽ gây ảnh hưởng đến sự phát triển của bé. Bài viết dưới đây sẽ chia sẻ với các mẹ một số cách chữa vặn mình cho trẻ sơ sinh hiệu quả để giúp bé có thể ngủ ngon và phát triển một cách toàn diện.

Cach chua van minh cho tre so sinh
Chia sẻ cách chữa vặn mình cho trẻ sơ sinh - Ảnh minh họa: Internet 

Vì sao bé hay vặn mình khi ngủ?

Thông thường các trẻ sau khi sinh hoặc khi được vài tuần tuổi đều có biểu hiện vặn mình hoặc rướn người khi ngủ. Nguyên nhân của tình trạng này là do trẻ chưa quen với cuộc sống ở bên ngoài tử cung của mẹ.

Khi vừa được sinh ra các tế bào thần kinh, vỏ não và thể vân chưa phát triển nên hoạt động dưới vỏ chiếm ưu thế. Vì vậy, trẻ thường có những biểu hiện vận động tay chân thường xuyên khi ngủ.

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Trẻ thường hay bị vặn mình sau khi sinh - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, một số nguyên nhân khác có thể gây nên tình trạng này ở trẻ như bé ngủ trên đệm quá cứng, gối đầu cao hoặc tư thế ngủ không được thoải mái. Bên cạnh đó, mẹ cần lưu ý xem đó liệu có phải là dấu hiệu của biểu hiện sinh lý bình thường không, vì nếu tình trạng bé vặn mình diễn ra thường xuyên có thể là dấu hiệu của một số bệnh lý khác.

Cách chữa vặn mình cho trẻ sơ sinh

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Trẻ hay vặn mình là biểu hiện sinh lý bình thường - Ảnh minh họa: Internet

Trẻ sơ sinh thường hay bị vặn mình khi ngủ là những biểu hiện sinh lý bình thường. Tuy nhiên nếu thấy trẻ vặn mình quá thường xuyên và kèm theo đó là biểu hiện bé quấy khóc, đổ mồ và giật mình thì mẹ cần phải lưu ý để đưa bé đến gặp bác sĩ nếu cần thiết. Dưới đây là một số mẹo giúp trẻ sơ sinh không bị vặn mình mẹ có thể tham khảo:

1. Thay tã êm ái và rộng rãi cho bé

Mẹ nên chọn cho bé những loại tã thấm hút tốt để tạo cảm giác thoải mái cho bé khi ngủ. Mặc cho bé những bộ quần áo ngủ rộng rãi nhất và đủ ấm.

Ngoài ra, mẹ cần thường xuyên giặt chăn gối, vệ sinh phòng sạch sẽ để bé không cảm giác ngứa ngày hay khó chịu khi ngủ.

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Thay tã êm ái giúp bé ngủ ngon không bị vặn mình - Ảnh minh họa: Internet

2. Xoa dịu nhẹ nhàng cho bé khi ngủ

Khi bé vặn người, mẹ có thể ôm bé vào lòng và âu yếm để bé cảm thấy an toàn và dễ chịu hơn. Mẹ không nên lo lắng hoặc căng thẳng khi ôm bé vào lòng vì bé cực kỳ nhạy cảm.

3. Tắm nắng cho bé thường xuyên

Sau khi chào đời, đặc biệt là các bé sinh non thường hay bị thiếu hụt canxi. Điều này dẫn đến tình trạng bé hay vặn mình, khóc và tỉnh giấc nửa đêm. Tắm nắng là một trong những mẹo dân gian chữa vặn mình cho trẻ sơ sinh rất nhiều mẹ áp dụng. Thời điểm tắm nắng cho bé thích hợp nhất là khoảng 7h sáng, khi ánh mặt trời còn dịu và nắng vừa đủ ấm.

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Tắm nắng thường xuyên giúp bé không bị vặn mình khi ngủ - Ảnh minh họa: Internet

4. Mẹ ăn uống đầy đủ 

Với những bé sơ sinh, nguồn canxi cũng như các chất dinh dưỡng giai đoạn này đều được cung cấp hoàn toàn từ sữa mẹ. Vì vậy, mẹ cần ăn uống đầy đủ và tăng cường các thực phẩm giàu canxi như cá hồi, cá thu, cá ngừ, các loại cá nhỏ để bổ sung thêm canxi. Chế độ ăn uống dinh dưỡng của mẹ là cách gián tiếp để giúp bé không bị vặn mình khi ngủ.

5. Quan tâm đến cảm xúc của con

Trẻ sơ sinh vặn mình cũng là cách để bé thể hiện rằng bé đang mỏi, mệt hay bị ướt tã, khó chịu, đói…Vì vậy, mẹ cần lưu ý đến những cảm xúc của con để có biện pháp khắc phục.

Lưu ý khi thực hiện các mẹo dân gian chữa rướn ở trẻ sơ sinh

Nhiều mẹ chia sẻ với nhau những bài thuốc dân gian chữa vặn mình ở trẻ sơ sinh như: xông hơi, chườm nóng, đắp lá, tẩy lông trên lưng bé,…Tuy nhiên, mẹ cần lưu ý khi thực hiện để tránh gây ảnh hưởng đến sức khỏe của bé. 

Trẻ sơ sinh ở những tháng đầu tiên sau sinh còn rất non nớt. Một số cách như lấy lá trầu không chà lưng cho bé mẹ nên tránh thực hiện, vì dễ gây ảnh hưởng đến làn da của bé. Nếu bạn cảm thấy lo lắng thì nên đưa bé đến gặp bác sĩ để đảm bảo an toàn sức khỏe cho bé.

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Lưu ý khi thực hiện các mẹo dân gian chữa rướn ở trẻ - Ảnh minh họa: Internet

Mẹ nên đưa bé đi gặp bác sĩ khi nào?

Bé vặn mình là tình trạng thường gặp ở trẻ, tuy nhiên khi trẻ có một trong những biểu hiện sau mẹ cần đưa trẻ đi gặp bác sĩ ngay:

  • Hạ canxi máu: Khi trẻ bị hạ canxi máu ngoài tình trạng hay vặn mình khi ngủ còn kèm thêm các biểu hiện như: rụng tóc, nấc, quấy khóc, nôn mửa, đổ mồ hôi trộm, chậm lên cân...
  • Da của trẻ bị tổn thương cũng nên đưa trẻ đến gặp bác sĩ để có cách xử lý ngay.
  • Trẻ sơ sinh hay vặn mình, khó ngủ, sút cân và quấy khóc.
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Nên đưa bé đi khám bác sĩ khi có nhiều biểu hiện bất thường - Ảnh minh họa: Internet

Hy vọng với những chia sẻ về cách chữa vặn mình cho trẻ sơ sinh ở trên, sẽ giúp mẹ hiểu rõ hơn tình trạng này cũng như cách để giúp bé ngủ ngon và sâu hơn. Hầu hết các bé đều có những tình trạng như quấy khóc, giật mình hoặc rướn người sau khi sinh. Đây là giai đoạn bé bắt đầu thích nghi với bên ngoài, vì vậy các mẹ nên chú ý khi bé có những biểu hiện bất thường và phải bổ sung đầy đủ các chất dinh dưỡng giúp bé phát triển một cách toàn diện hơn.

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