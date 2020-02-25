Mẹo giúp chuyển dạ sớm hiệu quả dành cho các mẹ bầu

Tuy nhiên, trước khi áp dụng các phương pháp y học can thiệp để hỗ trợ chuyển dạ, dưới đây là những mẹo giúp chuyển dạ sớm bằng phương pháp tự nhiên và an toàn mà bạn nên thử.

Thường thì các chị em sẽ phải trải qua thời gian mang thai khoảng 9 tháng 10 ngày, tương đương với 40 tuần. Nếu đã mang thai đủ hoặc hơn 40 tuần mà vẫn chưa sinh, bạn sẽ vô cùng khó chịu và mong ngóng sự ra đời của bé.

Bài tập này hỗ trợ cơ bụng và giúp lưng khỏe hơn, giảm đau lưng trong quá trình mang thai và chuyển dạ. Các bước thực hiện như sau:

Nếu bạn muốn sinh sớm hơn ngày dự sinh, dưới đây là những bài tập giúp nhanh chuyển dạ mà bạn có thể tự thực hiện tại nhà. Đồng thời còn có tác dụng tăng cường sức khỏe cho mẹ bầu để chuẩn bị quá trình vượt cạn.

Chống tay xuống nền nhà rộng bằng vai. Hai đầu gối quỳ xuống đất và rộng ngang hông. Giữ cánh tay cho thẳng, tuy nhiên khuỷu tay vẫn tự nhiên, không bị khóa lại.

Hít vào đồng thời siết chặt cơ mông, cơ bụng và cong lưng lên.

Thư giãn rồi thở ra nhẹ nhàng đưa cơ thể trở lại trạng thái bình thường.

Lặp lại theo một nhịp độ tự nhiên của bạn. Cần chú ý hơi thở: Đếm đến 5 khi từ từ ấn xương chậu và cong lưng xuống, đếm đến 5 khi từ từ trở về trạng thái trung lập. Lặp lại 3-5 lần.

Bài tập nghiêng vùng chậu giúp chuyển dạ sớm - Ảnh minh họa: Internet

Bài tập Squat

Bài tập này cực kỳ hiệu quả giúp mở rộng xương vùng chậu và tăng cường sự chắc khỏe của cơ đùi. Thực hiện như sau:

Đặt một chiếc ghế sao cho lưng ghế đối diện với mặt, 2 chân dang rộng hơn hông một chút, ngón chân hướng ra phía ngoài.

Thắt cơ bụng đồng thời nâng ngực lên, thư giãn 2 vai.

Từ từ hạ người xuống thấp nhất có thể, tương tự như khi bạn đang ngồi ghế nhưng không có ghế. Cố gắng dùng sức mạnh của 2 gót chân để giữ trọng lượng cơ thể, giữ càng lâu càng tốt, nhưng phải đảm bảo thoải mái.

Hít thật sâu rồi thở đều ra, cơ thể trở lại vị trí ban đầu.

Bài tập Squat kích thích chuyển dạ nhanh - Ảnh minh họa: Internet

Cách kích thích chuyển dạ nhanh nhất

Bên cạnh cách kích thích chuyển dạ khi quá ngày dự sinh bằng các bài tập trên đây thì việc kích thích chuyển dạ nhanh nhất bằng thực phẩm ăn uống cũng rất hiệu quả.

Dứa

Dứa chứa bromelain-enzyme có khả năng làm mềm cổ tử cung, từ đó kích thích chuyển dạ sớm. Bạn có thể ăn dứa tươi, uống nước ép hay sinh tố dứa đều tốt.

Dứa chứa enzyme giúp làm mềm tử cung, chuyển dạ sớm - Ảnh minh họa: Internet

Thức ăn cay

Thức ăn cay nóng có thể giúp kích thích chuyển dạ sớm. Tuy nhiên, nên cẩn thận vì thức ăn cay có thể khiến bạn bị khó tiêu trong tháng cuối thai kỳ. Theo một vài nghiên cứu, thức ăn cay giúp giảm cơn đau nhờ chất capsaicin. Chất này còn mạnh hơn endorphin - một loại hoocmon giúp giảm đau.

Cam thảo

Cam thảo đen có tác dụng kích thích sự chuyển dạ. Bạn nên sử dụng loại cam thảo ít đường, tự nhiên hoặc uống thuốc bổ chiết xuất từ cam thảo. Bên cạnh đó, cam thảo còn có tác dụng nhuận tràng, tăng co bóp tử cung. Ngoài ra, mẹ có thể bổ sung thêm tỏi, chất xơ, uống trà sâm đỏ, uống trà thì là,.. cũng là mẹo dân gian giúp sinh nhanh mà không hề tốn kém.

Cam thảo giúp nhuận tràng, tăng co bóp cổ tử cung - Ảnh minh họa: Internet

Làm sao để biết tử cung mở?

Dấu hiệu tử cung mở là những cơn đau co thắt liên tục, thường xuyên, mỗi lần khoảng 30 giây, cách nhau 5-10 phút. Cùng với đó là các cơn gò tử cung mạnh mẽ và chất nhầy (nước ối vỡ) tiết ra nhiều. Khi thấy máu đỏ hồng ở quần lót, lúc đó tử cung đã bắt đầu mở và trong vòng 24h em bé có thể chào đời.

Nếu vỡ ối, mẹ sẽ thấy một dòng nước rỉ liên tục hoặc ào ạt. Lúc này, hãy dùng băng vệ sinh và gọi người nhà đưa đến bệnh viện ngay.

Dấu hiệu cổ tử cung mở - Ảnh minh họa: Internet

Trong trường hợp cổ tử cung mở sớm hơn chuyển dạ thì được gọi là hiện tượng cổ tử cung mở sớm. Điều này chỉ xảy ra 2% trong tổng số các trường hợp sinh. Lúc này, tử cung rất yếu nên bắt đầu mở rộng, không thể đóng kín được. Điều này sẽ khiến các mẹ bầu có nguy cơ sinh non hoặc sảy thai.

Các dấu hiệu này rất khó để nhận biết vì khá giống với dấu hiệu của thai kỳ bình thường. Chỉ có thể biết được nếu mẹ bầu khám thai gần nhất. Tuy nhiên, dưới đây là một số vấn đề mẹ bầu cần lưu ý:

Đau lưng.

Vùng khung chậu bị đè ép.

Cơn gò tử cung nhẹ, hơi đau tương tự như đau bụng kinh.

Dịch âm đạo tiết ra, nhiều dần và loãng.

Chảy máu nhẹ.

Hy vọng với những kiến thức chia sẻ trên đây, các mẹ bầu có thể biết được mẹo giúp chuyển dạ sớm nhằm hạn chế những cơn đau dữ dội cho quá trình chuyển dạ sắp sinh gây ra. Chúc các mẹ và bé yêu luôn khỏe mạnh trong suốt thai kỳ và cho đến khi chào đời.