Những lưu ý về hiện tượng chuyển dạ sản phụ cần biết

Thời gian của hiện tượng chuyển dạ sắp sinh tùy vào thể trạng của từng thai phụ cũng như nhiều yếu tố khác như lực co bóp của cơn gò, tiểu khung chậu của mẹ, ống sinh dục hay ngôi thai, kích thước của đầu thai. Nếu trường hợp sản phụ sinh con so, cổ tử cung sẽ mở chậm, tầng sinh môn khi sinh con đầu lòng vẫn còn rắn chắc nên thời gian chuyển dạ sẽ kéo dài hơn so với sản phụ sinh con rạ, trung bình từ 16 đến 24 giờ.

Bung nhớt hồng

Trong thời gian mang thai, ngay tại vị trí chỗ nối cổ tử cung, âm đạo luôn có nút nhầy vững chắc. Và bên cạnh cơ thành tử cung, màng ối, nút nhầy cũng được xem là một hàng rào chắn, giúp bảo vệ thai nhi và chống lại sự xâm nhập của vi khuẩn cũng như các tác động cơ học nào từ bên ngoài ảnh hưởng đến buồng ối. Vì thế, khi thấy cổ tử cung có dấu hiệu mở ra, nút nhầy bị bung và thoát ra cửa ngoài âm đạo một chút nhầy nhớt, màu hồng. Đây là dấu hiệu thời khắc chuyển dạ bắt đầu.

Khi thấy cổ tử cung có dấu hiệu mở ra, nút nhầy bị bung - Ảnh minh họa: Internet

Xuất hiện những cơn gò tử cung

Khi bước vào cuối của thai kỳ, sản phụ sẽ cảm nhận các cơn trằn diễn ra ở khắp bụng khi di chuyển, cử động mạnh. Cảm giác này đa phần sẽ diễn ra ngắn, thưa thớt, không gây ra đau đớn rõ rệt, không có ý nghĩa thay đổi cổ tử cung, vị thế thai nhi.

Khi sản phụ mang bước vào tuần 38 - 40, những cơn gò rõ ràng hơn và cùng với đó là những chu kỳ tăng dần cả cường độ lẫn tần số. Ở trong cơn, sản phụ có cảm giác đau nhiều, lan tỏa khắp ở vùng bụng căng cứng. Kết hợp cách thở, rặn sinh hiệu quả của sản phụ sẽ chính là động lực giúp cho quá trình chuyển dạ tốt hơn, tống thai nhi ra ngoài.

Sản phụ sẽ cảm nhận các cơn trằn diễn ra ở khắp bụng - Ảnh minh họa: Internet

So với việc sinh con ở những lần sau, hiện tượng chuyển dạ sinh con so, sản phụ sẽ thường chịu nhiều đau đớn do những cơn gò tử cung nhiều hơn. Tầng sinh môn, cổ tử cung ở sản phụ chưa sinh lần nào sẽ thường vững chắc. Do đó, những cơn gò cần đạt hiệu quả cường độ, thời gian kéo dài và tần suất xảy ra các cơn mới đảm bảo xóa mở cổ tử cung, tống thai ra ngoài.

Bị chảy nước ối

Dưới tác động cơn gò tử cung, áp lực từ trong buồng tử cung sẽ tăng lên đến đỉnh điểm, đầu thai cũng sẽ di chuyển xuống và tạo thành đầu ối. Đầu ối căng phồng, tại vị trí tiếp giáp vòng cổ tử cung, đây là khu vực mà màng ối mỏng nhất và dễ vỡ. Khi màng ối bị vỡ, sẽ có một lượng nước ối từ trong buồng tử cung chảy ra bên ngoài. Nếu màng ối tự trượt lên nhau hoặc đầu thai nhi đi xuống thấp chèn vào, nước ối bị ngăn chặn hoàn toàn và chỉ chảy rỉ rả.

Khi đó, vỡ ối cũng sẽ là tác nhân làm cho các cơn gò tử cung sẽ xuất hiện nhiều, trở nên dồn dập. Mặt khác, nếu đến này dự sinh mà thai thi chưa có cơn gò, lúc này bác sĩ sẽ dùng phải thủ thuật bấm ối, chủ động tác động để màng ối vỡ, chảy nước ối ra, kích thích các cơn gò chuyển dạ tự nhiên.

Đau lưng kèm theo chuột rút

Từ tuần thai thứ 37 hoặc 38, sản phụ thường xuyên gặp tình trạng bị chuột rút, các cơn đau lưng xảy ra với tần suất liên tục, việc di chuyển cũng trở nên khó khăn hơn. Đặc biệt hiện tượng chuyển dạ sắp sinh với những mẹ sinh lần đầu thì khi ở giai đoạn cuối của thai kỳ, cơ khớp ở xương chậu, tử cung sẽ kéo dãn ra để chuẩn bị cho bé chào đời, điều đó khiến cho mẹ luôn có những triệu chứng đau lưng, chuột rút, mệt mỏi. Trường hợp chuột rút, đau lưng nhiều, có cảm giác không thể chịu được thì sản phụ nên đến viện ngay bác sĩ có thể khám, theo dõi, đảm bảo an toàn, sức khỏe cho mẹ.

Tuần thai thứ 37 hoặc 38, sản phụ thường xuyên gặp tình trạng bị chuột rút - Ảnh minh họa: Internet

Dịch nhầy ở âm đạo thay đổi màu sắc, độ kết dính

Thông thường, vài ngày trước khi sinh, sản phụ sẽ thấy vùng âm đạo tiết dịch nhiều hơn, đặc hơn một chút, đó là dấu hiệu hiện tượng chuẩn bị chuyển dạ. Nguyên nhân là do chỗ nút nhầy có tác dụng bịt cổ tử cung ngăn ngừa viêm nhiễm bị bong ra trong tử cung. Dấu hiệu này được gọi là “máu báo sắp sinh”, đó là tín hiệu tốt cuộc vượt cạn sẽ sắp bắt đầu. Tuy vậy, nếu như những cơn co thắt vẫn chưa diễn ra, tử cung chưa có hiện tượng nở được 3-4 cm, sản phụ có thể sẽ phải chờ thêm vài ngày nữa.

Vài ngày trước khi sinh, sản phụ sẽ thấy vùng âm đạo tiết dịch nhiều hơn - Ảnh minh họa: Internet

Khi nào nên cần sự trợ giúp của bác sĩ

Khi gần tới hiện tượng chuyển dạ, bác sĩ sẽ đưa ra cho sản phụ những lời khuyên, những điều cần làm khi những cơn co thắt thường xuyên diễn ra. Ví dụ khi những cơn co thắt 5 phút lại diễn ra và kéo dài trong 1 tiếng, cần phải gọi ngay bác sĩ chuyên môn. Khoảng cách của tất cả các cơn co thắt thường sẽ không diễn ra giống nhau nhưng mật độ diễn ra khá dày đặc thì đó là lúc sản phụ cần phải thông báo cho bác sĩ.

Ngoài ra nếu thấy cơ thể có những dấu hiệu dưới đây thì sản phụ cần lưu ý và nhờ đến sự hỗ trợ của bác sĩ:

Thấy có hiện tượng máu hay dịch âm đạo và có lẫn máu tươi, không phải có màu nâu, hồng nhạt

Có hiện tượng vỡ ối, đặc biệt thấy dịch chảy ra và có màu xanh lá, nâu vì đây có thể là “phân su” của bé. Đây là dấu hiệu phân thải đầu tiên của bé và trẻ sẽ gặp nguy hiểm khi hít hay nuốt phải trong khi sinh.

Có cảm giác hoa mắt, đau đầu, đột nhiên cơ thể sưng phù hay triệu chứng sưng nghiêm trọng bởi đây là triệu chứng tiền sản giật hoặc tăng huyết áp thai kỳ.

Có cảm giác hoa mắt, đau đầu, đột nhiên cơ thể sưng phù hãy đến gặp bác sĩ - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là một vài thông tin về hiện tượng chuyển dạ mà thai phụ cần biết và lưu ý để có thể nhận biết những dấu hiệu sắp sinh. Từ đó, có được hướng xử lý cũng như cách ứng phó phù hợp.