Ăn gì để chuyển dạ nhanh và an toàn để chào đón con yêu đến với thế giới này

Tử cung không mở là hiện tượng gặp phải ở nhiều mẹ bầu , có mẹ phải chờ đến 1 – 2 ngày thì tử cung mới mở hoàn toàn. Để hỗ trợ các mẹ, chúng ta cùng tham khảo các mẹo dân gian giúp chuyển dạ nhanh sau đây nhé!

Sinh khó và kéo dài khiến các mẹ cạn kiệt sức lực và stress, vì thế chuyên mục hôm nay mong muốn chia sẻ đến các mẹ sắp lâm bồn vài bí kíp an toàn để các mẹ thoải mái hơn, xoay quanh chủ đề ăn gì để chuyển dạ nhanh .

Ngâm mình trong bồn nước ấm: đây là phương pháp khoa học được thực hiện dưới sự giám sát của bác sĩ, mẹ ngâm mình trong bồn nước ấm sẽ làm tử cung mở ra nhanh hơn và làm giảm đau cho các cơn co thắt.

Thực phẩm: Cách thức an toàn nhất không dùng thuốc là sử dụng thực phẩm. Một số loại thực phẩm có khả năng giúp các mẹ chuyển dạ thuận lợi có thể kể đến thơm/dứa, mè đen, rau lang, nước lá tía tô.

Kích thích đầu ti: một mẹo giúp chuyển dạ sớm khác là mẹ kích thích đầu ti bằng cách vê đầu ti, massage quanh bầu ngực thì các cơn co thắt sẽ diễn ra mạnh hơn giúp giải phóng oxytocin, thúc đẩy quá trình giãn nở của cổ tử cung và giúp giải phóng oxytocin.

Làm “chuyện ấy”: việc này sẽ kích thích cơ thể tiết ra hormone oxytociin giúp thúc đẩy các cơn co thắt, hỗ trợ quá trình sinh nở diễn ra dễ dàng hơn.

Đi bộ nhiều: Rất nhiều chuyên gia khuyên các mẹ hãy đi bộ thật nhiều để sinh nở được dễ dàng hơn. Khi mẹ đi bộ thì em bé sẽ được di chuyển về vị trí chờ sinh, tạo ra những cơn co thắt, từ đó tử cung của các mẹ sẽ rút ngắn thời gian mở.

Đi bộ nhiều trước khi sinh giúp tử cung co thắt

tạo áp lực cho bé quay đầu đúng vị trí chờ sinh

Kích thích vỡ ối: thông thường bác sĩ sẽ thực hiện thao tác kích thích vỡ ối khi tử cung đã mở được 3, 4 phân để tử cung mở nhanh, cách này bác sĩ sẽ can thiệp, mẹ không được tự áp dụng.

Tiêm thuốc kích sinh: đây là trường hợp đặc biệt và khẩn cấp, là cách kích thích chuyển dạ nhanh nhất và cũng nguy cơ nhất, chỉ có bác sĩ mới thực hiện được thông qua các kết quả siêu âm và chẩn đoán lâm sàng khi phát hiện thai phụ khó sinh, có dấu hiệu bất thường dẫn đến nguy hiểm cho cả mẹ và bé.

Ăn gì để dễ sinh thường

Nhiều mẹ bầu mong muốn sinh con bằng phương pháp tự nhiên dành những điều tốt nhất cho con, giúp con khỏe mạnh, có sức đề kháng cao. Đây cũng là cách sinh con được các bác sĩ khuyến khích sản phụ. Do đó, nếu muốn sinh thường, bạn hãy tham khảo những bí quyết sau. Cụ thể ăn gì để dễ sinh thường sẽ được trình bày đầy đủ ngay sau đây, các mẹ cùng theo dõi để áp dụng cho mình nhé!

Giải đáp cho câu hỏi bà bầu ăn gì để tử cung mở nhanh thì chúng ta có mè đen, rau lang, thơm, dứa, cà tím, nước ép rau húng quế…Tuy nhiên mỗi loại thực phẩm chỉ thực sự hiệu nghiệm khi các mẹ ăn đúng thời điểm.

Ăn chè mè/vừng đen vào tuần thứ 33 của thai kỳ

Ăn gì để chuyển dạ nhanh? Khi mẹ bước qua tuần thứ 33 hoặc 34 thì có thể ăn chè vừng đen nấu cùng bột sắn dây và đường phèn với liều lượng mỗi ngày ăn 1 lần. Theo các chuyên gia dinh dưỡng thì trong vừng đen có chứa dầu, protein, nhiều vitamin E, axit folic là những yếu tố chính để hỗ trợ quá trình sinh đẻ của mẹ bầu được diễn ra dễ dàng, thuận lợi hơn. Đây cũng là một loại thức ăn bổ dưỡng trong thai kỳ giúp bổ máu, tiêu hóa tốt và cải thiện làn da mái tóc của mẹ.

Ăn rau lang vào hai tuần cuối cùng của thai kỳ



Mẹ bầu ăn rau lang vào 2 tuần cuối cùng của thai kỳ giúp chuyển dạ thuận lợi

Rau khoai lang có vị ngọt, tính mát, nhiều chất xơ lại chứa nhiều dưỡng chất tốt cho sức khỏe. Một ngày mẹ bầu dùng ít nhất 2-3 bữa/ 1 tuần sẽ giảm được chứng táo bón thường gặp trong suốt thai kỳ. Cách ăn như bình thường, chỉ cần luộc hoặc nấu canh, xào rất ngon miệng và ăn vào tuần thứ 35 sẽ tăng sữa và giảm đau cho các cơn co thắt, giúp tử cung mở nhanh hơn.

Ăn thơm/dứa khi bắt đầu vào tuần 39 của thai kỳ

Chỉ nên ăn thơm/dứa vào tuần 39 của thai kỳ thôi các mẹ nhé vì loại quả này chứa rất nhiều bromelain tạo ra co thắt cổ tử cung để các mẹ sinh thường dễ dàng hơn nhưng lại có tác dụng làm mềm cổ tử cung khiến ảnh hưởng đến an toàn của thai nhi. Cách dùng là ép nước uống nguyên chất, cẩn thận kẻo sót các mắt dứa vì chúng sẽ gây ngộ độc và tiêu chảy. Loại thực phẩm này không áp dụng cho người bị mắc bệnh dạ dày.

Ăn cà tím vào tuần cuối cùng của thai kỳ

Vào tuần cuối cùng của thai kỳ thì mẹ bầu có thể ăn cà tím để cho cổ tử cung giãn nở tốt hơn, hỗ trợ cho quá trình sinh thường diễn ra thuận lợi, suôn sẻ. Chú ý là chỉ ăn một lượng nhỏ vừa đủ, không lạm dụng quá nhiều vì cà tím cũng chứa rất nhiều độc tố ảnh hưởng đến sức khỏe mẹ bầu và an toàn của bé.

Uống nước ép rau húng quế vào thai kỳ cuối

Vào 3 tháng cuối của thai kỳ, mẹ bầu chỉ nên uống mỗi tháng là 1 - 2 cốc nước ép rau húng quế. Mẹ bầu dùng nắm ngọn húng quế tươi, ngâm rửa thật sạch với nước muối pha loãng, sau đó để ráo nước rồi đem xay nhuyễn hoặc giã nát, vắt lấy nước cốt, sau đó cho nước đun sôi để nguội và đường phèn vào để uống.

Uống nước ép rau húng quế vào thai kỳ cuối giúp mẹ sinh thường dễ dàng hơn

Uống nước tía tô khi bắt đầu chuyển dạ



Trước ngày dự sinh khoảng 1 tuần, các mẹ bầu thường chọn giải pháp an toàn nhất là uống nước tía tô vì loại thực phẩm này lành tính, bổ dưỡng. Mẹ bầu thường dùng 300g lá tía tô tươi sắc với 2 lít nước (hoặc nước dừa tươi), nấu cho sắc lại được 1 lít và uống khi còn ấm giúp cho cổ tử cung mở nhanh hơn.

Bên cạnh các mẹo vặt dân gian trên, các mẹ không nên phụ thuộc hết vào các bài thuốc thiên nhiên mà cần có chế độ ăn uống cân bằng, khoa học, các mẹ cũng nên ngủ nhiều hơn để dưỡng sức trước khi lâm bồn, thông thường một người nên ngủ ít nhất 7 giờ mỗi ngày.Trường hợp mẹ ngủ ít hơn sẽ có nguy cơ chuyển dạ lâu hơn so với các mẹ ngủ đủ giấc.

Và cũng đừng quên uống nước thật nhiều vì quá trình sinh nở sẽ mất rất nhiều sức và mồ hôi, mẹ cần bù lượng nước sắp mất để đủ sức cùng con yêu vượt cạn. Lời khuyên bổ ích nhất là các mẹ đừng quá căng thẳng tâm lý, hãy giữ tinh thần thoải mái để sớm gặp mặt con yêu nhé!

Cần có chế độ ăn uống cân bằng, nghỉ ngơi hợp lý

và thư giãn tinh thần để chuyển dạ dễ dàng hơn

Mang thai là một trải nghiệm rất thú vị và hạnh phúc, đặc biệt là đối với người lần đầu mang thai. Suốt 9 tháng 10 ngày mang thai là một quá trình hạnh phúc và cũng đủ mọi cảm xúc thăng trầm và ngày lâm bồn cũng là một thời khắc thiêng liêng nhất. Hi vọng rằng chủ đề ăn gì để chuyển dạ nhanh sẽ là những chia sẻ thú vị, bổ ích cho tất cả các mẹ bầu đã và chuẩn bị đón con yêu đến với thế giới này.