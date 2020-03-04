5 mẹo đơn giản trị bé bị ho có đờm mẹ có thể áp dụng tại nhà

Nuôi dạy con 04/03/2020 08:00

Làm sao chữa trị bệnh này nhanh nhất để trẻ không bị khó chịu? Mẹ có thể tham khảo nguyên nhân, triệu chứng và 5 mẹo đơn giản trị bé bị ho có đờm dưới đây.

Với điều kiện khí hậu thất thường như ở Việt Nam, thời tiết thay đổi liên tục, tình trạng bé bị ho có đờm là khó tránh khỏi. Đặc biệt là ở cơ thể trẻ em còn non nớt, sức đề kháng yếu nên rất dễ bị ho có đờm, khò khè. Vậy làm sao chữa trị bệnh này nhanh nhất để trẻ không bị khó chịu? Mẹ có thể tham khảo các thông tin và 5 mẹo đơn giản trị bé bị ho có đờm dưới đây.

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Mẹo đơn giản trị bé bị ho có đờm mẹ có thể áp dụng tại nhà - Ảnh minh họa: Internet

Trẻ ho có đờm là vì sao?

Tình trạng bé bị ho có đờm xảy ra khi các dịch của đường hô hấp như dịch của phế quản, phế nang, xoang hoặc hốc mũi tràn lên như phản ứng của cơ thể để làm ấm đường hô hấp hoặc để chống lại vi khuẩn. Các dịch này tràn lên nhiều khiến bé bị khó thở và phản ứng tự nhiên để tống chúng ra ngoài.

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Bé ho có đờm như phản ứng bảo vệ cơ thể - Ảnh minh họa: Internet.

Một số nguyên nhân khiến bé ho có đờm có thể kể đến như:

  • Bé bị viêm phế quản cấp: Triệu chứng thông thường sẽ bị ngứa họng, ho khan sau đó chuyển ho có đờm.
  • Viêm họng cấp: Bé có cảm giác đau rát vùng họng, khó nuốt nếu bị viêm amidan, có thể sốt cao.
  • Bé bị viêm phổi: Đây là triệu chứng dễ nhất để nhận biết bé có thể bị viêm phổi.
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Viêm phổi là một nguyên nhân khiến bé bị ho có đờm - Ảnh minh họa: Internet.
  • Bé bị ho gà: Nhiều trường hợp bé ho ít sau đó tăng dần và có nhiều đờm, có thể là triệu chứng của ho gà.

Triệu chứng khi bé ho có đờm

Một số dấu hiệu nhận biết khi trẻ bị ho có đờm như:

  • Bé bị ho lâu ngày, thường xuyên và không khỏi.
  • Các cơn ho của bé thường kèm theo co thắt bụng, cơ thể tím tái.
  • Ho kèm theo nôn trớ, bé ho có đờm thở khò khè, lồng ngực nghe được tiếng rít do co thắt.
  • Trẻ sơ sinh bị đờm trong cổ họng sẽ mệt mỏi và chán ăn, bỏ bú, quấy khóc, bé ho về đêm thường mất ngủ.

5 mẹo trị bé ho có đờm đơn giản và hiệu quả

Với những bé bị ho có đờm, mẹ có thể tham khảo một số công thức dân gian trị ho đờm an toàn và hiệu quả như sau:

Trị ho đờm bằng quất đường phèn

Trong Đông y, quất có vịt ngọt và tính mát. Trong quất có rất nhiều tinh dầu (đặc biệt ở phần vỏ quất), pectin và nhiều vitamin, có tác dụng kháng viêm, làm long đờm, kháng khuẩn, kháng virus rất tốt. Đường phèn có vị ngọt, bổ tỳ và bổ phế, đường phèn sẽ giúp trị ho, giảm tình trạng viêm hoặc bị lạnh dẫn tới viêm.

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Quất chưng đường phèn trị ho đờm cho bé hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet.

Cách làm: Mẹ dùng quất xanh, cắt đôi hoặc cắt làm tư, sau đó cho hấp cách thủy cùng đường phèn khoảng 20 phút. Sau khi nguội, mẹ dùng thìa cà phê cho bé uống ngày 2-3 lần liên tục trong 1 tuần.

Lá hẹ chưng đường phèn

Ngoài là một gia vị rất thơm, lá hẹ còn là một vị thuốc được dân gian ưa chuộng bào chế trong các công thức trị bệnh, trong đó có công thức trị ho cho trẻ nhỏ. Lá hẹ có tác dụng bổ can, thận, làm ấm tốt nên được sử dụng để chữa các bệnh về cảm, hô hấp rất hiệu quả.

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Lá hẹ chưng đường phèn giúp ngăn chặn tình trạng viêm hô hấp, trị ho đờm - Ảnh minh họa: Internet.

Cách làm: Mẹ rửa sạch lá hẹ rồi cho ngâm chung với đường phèn, hấp cách thủy 20 phút rồi để nguội. Mỗi ngày mẹ cho bé uống 2 lần, mỗi lần từ 2-3 thìa cà phê là vừa đủ.

Chanh đào trị ho đờm

Trẻ bị ho có đờm, mẹ có thể cho bé uống chanh đào. Có rất nhiều công thức chanh đào chữa ho như chanh đào ngâm muối, chanh đào ngâm mật ong, chanh đào ngâm đường phèn. Mỗi ngày mẹ nên cho bé uống 3 lần, mỗi lần 1-2 thìa cà phê nhỏ.

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Các công thức trị ho đờm từ chanh đào được ưa chuộng vì hiệu quả và an toàn - Ảnh minh họa: Internet.

Trị ho đờm cho bé bằng lá húng chanh

Trong lá húng chanh có chứa nhiều tinh dầu, chủ yếu là cavaron, giúp trừ độc, tiêu đờm và giảm ho rất tốt. Mẹ có thể cho lá húng chanh tươi với nước sôi lấy phần tinh dầu rồi chắt nước cho bé uống ngày 2 lần. 

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Lá húng chanh tươi là vị thuốc kháng sinh trị ho do nhiễm khuẩn tốt - Ảnh minh họa: Internet.

Rau diếp cá và nước gạo

Rau diếp cá từ trước đến nay vẫn được xem là vị thuốc chữa trị nhiều bệnh, có tác dụng trị ho vô cùng hiệu quả. Diếp cá được xem như một vị thuốc kháng sinh từ thiên nhiên.

Mẹ có thể lấy khoảng 15 lá diếp cá tươi, rửa sạch và ngâm nước muối rồi giã nhuyễn. Sau đó cho diếp cá vào đun cùng nước gạo đến khi sôi khoảng 20 phút thì dừng. Phần bã lọc bỏ, chắt lấy nước và để nguội cho bé uống 2-3 lần trong ngày.

Lưu ý khi sử dụng các công thức dân gian trị ho cho bé:

  • Trẻ dưới 1 tuổi tuyệt đối không sử dụng các công thức có mật ong, mật ong chỉ sử dụng cho bé trên 1 tuổi.
  • Các công thức cần có ý kiến của bác sĩ.
  • Mẹ nên kết hợp giữ ấm cho bé, giữ môi trường và nơi ngủ của bé sạch sẽ, không bị lạnh, mặc ấm để bé tránh bị các bệnh về hô hấp.

Trên đây là các thông tin và 5 mẹo trị bé bị ho có đờm đơn giản, hiệu quả mà mẹ có thể áp dụng ngay tại nhà. Mẹ có thể áp dụng để điều trị cho bé dứt điểm khỏi các triệu chứng và cần lưu ý tìm hiểu kỹ các công thức để đảm bảo an toàn cho bé.

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