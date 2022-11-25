Trước khi con 6 tuổi thì cha mẹ nên tránh cho con tập 2 môn thể thao này

Thời tiết hiếm khi có thể khiến chúng ta ở trong nhà: Nếu trời mưa vào mùa xuân, mùa hè hay mùa thu, chúng ta lại mặc đồ bơi hoặc áo mưa, và vào mùa đông, chúng ta chỉ vào nhà để sưởi ấm hoặc mang một đôi găng khô.

Khi còn bé, hầu hết chúng ta vận động rất nhiều. Chúng ta đi bộ đến trường và chạy nhảy trong giờ ra chơi và ăn trưa, chúng ta chơi ngoài trời trước và sau bữa tối và cả cuối tuần.

Ngày nay, chúng ta bị bao vây bởi các thông tin về bệnh béo phì, lười vận động, trẻ em bị ép học quá mức, tầm quan trọng của việc làm gương cho con cái, sự cần thiết phải hạn chế thời gian sử dụng máy tính, cách ủng hộ các hoạt động thể chất ở trường học và hơn thế nữa. Trên thực tế, có quá nhiều thông tin mà nhiều bậc cha mẹ phải vật lộn để phân loại đúng sai hay hư cấu.

Cha mẹ hồi xưa cũng năng vận động hơn, lái xe ít hơn mà đi bộ hoặc đạp xe nhiều hơn, chơi ngoài trời với con cái và tự làm các công việc nhà thay vì phải thuê người làm như bây giờ.

Theo các chuyên gia, nói chung, đối với trẻ em từ 5 đến 17 tuổi cần ít nhất 60 phút hoạt động tăng nhịp tim mỗi ngày.

Tuy nhiên, đối với một đứa trẻ, một số môn thể thao sẽ không giúp trẻ khỏe hơn mà còn ảnh hưởng đến sự phát triển thể chất của trẻ, nhất là đối với trẻ trước sáu tuổi, cha mẹ nên tránh.

Chạy đường dài dễ gây tổn thương xương và cơ

Chạy đường dài là môn thể thao được rất nhiều người ưa thích, trong quá trình chạy đường dài năng lượng trong cơ thể được tiêu hao. Vận động từng bộ phận trên cơ thể không chỉ giúp tăng cường thể lực mà còn giúp cải thiện sức khỏe, chất lượng giấc ngủ, có tác dụng định hình và giảm béo.

Vì vậy, môn chạy đường dài được mọi người ưa chuộng. Để rèn luyện thể chất của trẻ, một số phụ huynh đưa trẻ cùng chạy bộ, bất chấp việc đó có phù hợp với lứa tuổi của trẻ hay không. Trên thực tế, trước khi trẻ lên sáu tuổi, sự phát triển thể chất của trẻ không quá hoàn hảo, và một số môn thể thao có những rủi ro nhất định đối với trẻ.

Ví dụ như chạy đường dài có thể giúp cơ thể cường tráng nhưng trong quá trình chạy đường dài lại tiêu hao nhiều năng lượng, cơ thể trẻ còn đang phát triển nên không thích hợp với bài tập này và dễ gây tổn thương xương và cơ.

Ảnh minh họa

Học trượt patin quá sớm có thể khiến chân bị biến dạng

Bởi vì trượt patin một hàng đòi hỏi đôi chân phải bị trượt ra ngoài, xương của trẻ em dưới 7 tuổi chưa trưởng thành, dễ gây ra chân hình chữ X, ngoài ra, học trượt patin cũng dễ bị thương.Khi chơi trượt patin, eo, đầu gối và mắt cá chân cần phải cứng để nâng đỡ cơ thể. Một khi lực không được áp dụng đúng cách, những bộ phận này rất dễ bị thương.

Do đó, trong những trường hợp bình thường, trẻ em dưới 12 tuổi nên chơi trượt patin một cách thận trọng, và cần có sự hướng dẫn chuyên nghiệp, không phù hợp để chơi trượt patin trong một thời gian dài.