Nguyên nhân và cách điều trị rôm sảy cho bé có thể mẹ chưa biết

Nuôi dạy con 17/08/2022 16:30

Rôm sảy hay còn được gọi là ban nóng, khi mồ hôi bị ứ đọng và không thể thoát khỏi da thường dễ gây ra tình trạng rôm sảy, đặc biệt trong thời tiết nóng hoặc ẩm ướt.

Nguyên nhân

Nguyên nhân bị rôm sảy là khi thời tiết quá nóng hoặc quá ẩm ướt, ống mồ hôi bị tắc. Mồ hôi ứ đọng gây kích ứng, làm da của bạn nổi lên mẩn đỏ, mọng nước và ngứa rát, khó chịu. Bệnh lý này được gọi là bệnh rôm sảy. Dưới đây mà một số hình ảnh rôm rảy mà bạn nên biết.Dấu hiệu cho thấy cơ thể đang bị nổi rôm sảy

Nguyên nhân và cách điều trị rôm sảy cho bé có thể mẹ chưa biết - Ảnh 1
 Ảnh minh họa

Hình ảnh rôm sảy rất dễ nhận biết. Cụ thể, vùng da bị nổi mẩn đỏ bọng nước, gây ngứa. Xuất hiện nhiều ở vùng da ra nhiều mồ hôi, tiếp xúc trực tiếp với áo quần như cổ, nách, eo, lưng và mông. Hơi khác với người lớn, trẻ sơ sinh bị rôm sảy ở mặt và đặc biệt là hai bên má và tai.

Vùng da bị nổi mụn nước có thể lây lan. Mụn nước gây rát da khi bị vỡ. Nếu nổi rôm sảy nâu, người bị nổi có thể thấy đau ở những nốt nổi. Những mụt này có tốc độ lây lan rất nhanh và mọc chi chít sát nhau tạo thành những mảng đỏ lớn.

Cách trị rôm sảy ở người lớn và trẻ hiệu quả nhanh

Cách 1: Chườm khăn ẩm và mát lên vùng da nổi rôm sảy

Nhúng khăn vào nước lạnh, vắt hơi khô rồi chườm lên vùng da nổi rôm sảy. Việc làm này có tác dụng làm giảm tình trạng ngứa rát trên da. Lưu ý, khăn phải sạch và được khử khuẩn vì các rôm sảy dễ bị vỡ nước và có nguy cơ nhiễm trùng da rất cao.Cách 2: Cách điều trị bằng bột sắn dây

Cách 2: Dùng bột sắn dây

Bột sắn dây có tính bình, có công dụng bồi bổ cơ thể, làm mát và giải độc. Vào mùa nóng, bột sắn là thức uống để giải cảm nắng, giải khát và còn để trừ rôm sảy. Bạn có thể pha đặc, lỏng, thêm đường và chanh tươi để dễ uống. Cách này có thể dùng để trị rôm sảy cho bé vì sắn dây không gây hại cho da hay kích ứng.Phương pháp dân gian.

Nguyên nhân và cách điều trị rôm sảy cho bé có thể mẹ chưa biết - Ảnh 2
 Ảnh minh họa

Bên cạnh thực hiện đúng theo chỉ định từ bác sĩ nhi khoa hay bác sĩ da liễu để chữa bệnh cho con.

Cách 3: Trị rôm sảy cho trẻ sơ sinh bằng các phương pháp từ dân gian

Lá kinh giới: Bạn rửa sạch lá kinh giới rồi cho vào nồi nước đun sôi và pha nước tắm cho bé hàng ngày để trị rôm sảy cho trẻ sơ sinh.

Lá tía tô: Cách trị rôm sảy ở trẻ sơ sinh từ lá tía tô cũng được nhiều người áp dụng do thành phần dễ tìm. Bạn lấy lá tía tô rửa sạch, giã nát và vắt lấy nước cốt rồi chấm lên da bé bị rôm sảy. Bạn để hỗn hợp trong khoảng 10-15 phút và tắm lại người cho bé bằng nước ấm.Lá trà xanh: Bạn rửa sạch lá trà xanh tươi rồi cho vào nồi nước đun. Sau đó, bạn dùng nước trà này pha với nước tắm của bé để kháng khuẩn da.

Mướp đắng: Cách trị rôm sảy ở trẻ sơ sinh bằng mướp đắng được rất nhiều người áp dụng. Bạn giã hoặc xay nhỏ trái mướp đắng rồi cho nước lọc vào và lọc lấy nước mướp đắng nguyên chất. Sau đó, bạn hòa hỗn hợp này vào nước và tắm cho trẻ.

Nguyên nhân và cách điều trị rôm sảy cho bé có thể mẹ chưa biết - Ảnh 3
 Ảnh minh họa

Lá khế: Cách trị rôm sảy ở trẻ sơ sinh từ phương pháp dân gian này khá hiệu quả. Bạn lấy một nắm lá khế, tách bỏ các phần thừa của lá rồi đem rửa sạch và cho vào nồi đun sôi cùng một ít muối. Sau khi đun sôi khoảng 5 phút thì bạn bỏ bã và chắt nước ra chậu lớn, pha cùng với nước lạnh sao cho nước đủ ấm để tắm cho bé.

Để phòng ngừa bệnh rôm sảy cho con yêu, mẹ hãy lưu ý những điều sau:

– Giữ cho da bé luôn được sạch sẽ, khô ráo.

– Cho bé ngủ và nghỉ ở không gian thoáng đãng, mát mẻ.

– Thoa kem dưỡng ẩm và thường xuyên làm mát cho da bé.

– Cho bé mặc quần áo thoải mái, chất liệu mềm mại, thấm hút mồ hôi.

– Hạn chế mặc quá nhiều quần áo quá nhiều hay quấn bé quá nhiều lớp chăn

– Dùng máy lọc không khí, quạt và điều hòa không khí ở nhiệt độ phù hợp.

– Không cho bé ra ngoài nắng, nhất là trong khoảng thời gian từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều.

– Không cần dùng quá nhiều phấn rôm hoặc kem trên da bé vì dễ làm bít tắc lỗ chân lông

– Lựa chọn các sản phẩm tắm, giặt cũng như nước xả vải dành riêng cho da em bé.

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