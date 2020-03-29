Trẻ sơ sinh rụng tóc có sao không? 

Một số trẻ sơ sinh có biểu hiện bị rụng tóc ở những vị trí như thóp hoặc trán khiến cho các bậc phụ huynh cảm thấy rất lo lắng. Vậy thực chất của tình trạng trẻ sơ sinh rụng tóc là gì? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu nguyên nhân và cách chăm sóc phù hợp trong nội dung bài viết dưới đây.

Tóc của bé bắt đầu mọc từ tuần 24 của thai kỳ do sự gia tăng hormone ở người mẹ. Sau khi bé chào đời, lượng hormone này sẽ giảm xuống nên tóc của trẻ cũng rụng dần, dẫn đến hiện tượng trẻ sơ sinh rụng tóc trước trán. Tình trạng rụng tóc trước trán của trẻ sẽ rơi vào khoảng 6 tháng đầu đời. Sau giai đoạn này, hiện tượng rụng tóc sẽ giảm hẳn và biến mất. Điều này cũng lý giải cho việc rụng tóc ở trẻ sơ sinh 1 tháng tuổi khá phổ biến khiến cha mẹ cảm thấy lo lắng.

Trẻ sơ sinh có hiện tượng rụng tóc ở thóp là điều hoàn toàn bình thường vì đây là lớp tóc non hay còn gọi là tóc máu được hình thành khi bào thai được 24 tuần tuổi. Chúng sẽ rụng dần để thay thế bằng lớp tóc mới khỏe hơn. Vì vậy khi thấy hiện tượng rụng tóc ở thóp của trẻ, cha mẹ không nên quá lo lắng. Cha mẹ cũng không nên tự ý cắt tóc cho trẻ sơ sinh bởi nó có thể gây tổn thương và trầy xước phần da đầu còn non yếu của trẻ.

Trẻ sơ sinh bị rụng tóc trước trán - Ảnh minh họa: Internet

Trẻ sơ sinh bị rụng tóc từng mảng

Đây là hiện tượng tóc rụng thành từng mảng với kích thước khác nhau, tạo nên các vùng không có tóc loang lổ trên đầu của bé. Nguyên nhân của hiện tượng rụng tóc từng mảng ở trẻ sơ sinh là do sự thiếu hụt dinh dưỡng khiến tóc rụng thành các mảng. Sau đó có thể to dần thành các vùng lớn, nặng hơn có thể khiến trẻ bị hói đầu.

Trẻ sơ sinh bị rụng tóc vành khăn

Hiện tượng này xảy ra trong giai đoạn 6 tháng đầu đời ở trẻ. Lúc này, các bé sẽ nằm thẳng trong lúc ngủ hoặc cha mẹ sẽ đặt các con nằm thẳng lúc ngủ để tránh tình trạng đột tử ở bé. Ảnh hưởng của việc này là nhiều tế bào chân tóc có xu hướng rụng dần hoặc chưa mọc. Do đó, cha mẹ cũng không nên quá lo lắng với hiện tượng này, bởi nó sẽ biến mất khi trẻ lớn hơn.

Trẻ sơ sinh bị rụng tóc vành khăn - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên nhân khiến trẻ sơ sinh bị rụng tóc

Bên cạnh những hiện tượng trẻ sơ sinh bị rụng tóc được coi là bình thường ở trên, thì tóc của trẻ bị rụng còn có thể do một số nguyên nhân sau:

Suy dinh dưỡng, còi xương, thiếu canxi

Nhiều bậc cha mẹ thường thắc mắc trẻ em rụng tóc thiếu chất gì. Câu trả lời là thường những trẻ hấp thụ dinh dưỡng kém dẫn đến thiếu hụt canxi và một số loại vitamin sẽ gây nên hiện tượng tóc bị rụng. Qua đây, các bậc cha mẹ sẽ biết cách bổ sung kịp thời chất dinh dưỡng cho trẻ và giảm hiện tượng rụng tóc ở trẻ.

Nấm tóc, nấm da đầu

Trẻ sơ sinh bị nấm tóc hoặc nấm da đầu sẽ khiến cho vùng da bị nấm suy yếu dần, nổi mẩn đỏ và rất dễ rụng tóc.

Thiếu hụt canxi, suy dinh dưỡng dẫn đến rụng tóc ở trẻ sơ sinh - Ảnh minh họa: Internet

Cách chăm sóc phù hợp khi trẻ sơ sinh bị rụng tóc

Do tóc của trẻ sơ sinh còn yếu ớt và mềm nên cha mẹ cần có những cách thức chăm sóc tóc trong giai đoạn này một cách phù hợp:

Thường xuyên vệ sinh da đầu và gội đầu cho trẻ đúng cách, giữ ẩm cho tóc.

Cha mẹ cần sử dụng bàn chải lông mềm hoặc lược răng thưa để chải đầu cho trẻ. Lưu ý khi chải đầu cho trẻ hay chạm vào da đầu của trẻ cần thực hiện nhẹ nhàng, chậm rãi để tránh làm đứt, gãy tóc của trẻ.

Chăm sóc tóc cho trẻ sơ sinh cần nhẹ nhàng, chậm rãi – Ảnh minh họa: Internet

Sử dụng các sản phẩm chăm sóc tóc chuyên dụng cho trẻ em. Không được lấy các sản phẩm của người lớn để thay thế.

Cho trẻ bú mẹ đầy đủ bởi sữa mẹ không chỉ cung cấp năng lượng mà còn chứa các loại vitamin và khoáng chất cần thiết cho trẻ, ngăn ngừa hiện tượng thiếu canxi, suy dinh dưỡng dẫn đến rụng tóc. Bên cạnh đó, mẹ cũng cần bổ sung đầy đủ các chất dinh dưỡng cần thiết trong các bữa ăn hàng ngày để có đầy đủ sữa cho con bú mỗi ngày.

Nếu trẻ sơ sinh bị rụng tóc liên tục, kéo dài mà không rõ nguyên nhân thì cha mẹ cần đưa bé đến ngay bệnh viện để được thăm khám và điều trị kịp thời. Không được tự ý điều trị tại nhà có thể gây nguy hiểm cho trẻ.

Cho trẻ bú đủ sữa mẹ để bổ sung đủ các dưỡng chất và vitamin cần thiết - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là những nội dung tìm hiểu nguyên nhân và cách chăm sóc khi trẻ sơ sinh bị rụng tóc. Mong rằng bài viết đã mang lại những kiến thức bổ ích để cha mẹ biết cách chăm sóc và nuôi dưỡng mái tóc của bé một cách đúng đắn, khoa học.