Trẻ sơ sinh rụng tóc có sao không? 

Nuôi dạy con 29/03/2020 06:41

Tình trạng trẻ sơ sinh rụng tóc khiến nhiều cha mẹ lo lắng không biết con có mắc bệnh gì không. Dưới đây là nguyên nhân cũng như giải pháp chăm sóc trẻ phù hợp.

Nội dung bài viết

Một số trẻ sơ sinh có biểu hiện bị rụng tóc ở những vị trí như thóp hoặc trán khiến cho các bậc phụ huynh cảm thấy rất lo lắng. Vậy thực chất của tình trạng trẻ sơ sinh rụng tóc là gì? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu nguyên nhân và cách chăm sóc phù hợp trong nội dung bài viết dưới đây.

Tre so sinh rung toc
Trẻ sơ sinh rụng tóc có sao không? - Ảnh minh họa: Internet

Tìm hiểu các hiện tượng trẻ sơ sinh rụng tóc 

Trẻ sơ sinh bị rụng tóc ở thóp

Trẻ sơ sinh có hiện tượng rụng tóc ở thóp là điều hoàn toàn bình thường vì đây là lớp tóc non hay còn gọi là tóc máu được hình thành khi bào thai được 24 tuần tuổi. Chúng sẽ rụng dần để thay thế bằng lớp tóc mới khỏe hơn. Vì vậy khi thấy hiện tượng rụng tóc ở thóp của trẻ, cha mẹ không nên quá lo lắng. Cha mẹ cũng không nên tự ý cắt tóc cho trẻ sơ sinh bởi nó có thể gây tổn thương và trầy xước phần da đầu còn non yếu của trẻ.

Trẻ sơ sinh bị rụng tóc trước trán

Tóc của bé bắt đầu mọc từ tuần 24 của thai kỳ do sự gia tăng hormone ở người mẹ. Sau khi bé chào đời, lượng hormone này sẽ giảm xuống nên tóc của trẻ cũng rụng dần, dẫn đến hiện tượng trẻ sơ sinh rụng tóc trước trán. Tình trạng rụng tóc trước trán của trẻ sẽ rơi vào khoảng 6 tháng đầu đời. Sau giai đoạn này, hiện tượng rụng tóc sẽ giảm hẳn và biến mất. Điều này cũng lý giải cho việc rụng tóc ở trẻ sơ sinh 1 tháng tuổi khá phổ biến khiến cha mẹ cảm thấy lo lắng.

Tre so sinh rung toc 1
Trẻ sơ sinh bị rụng tóc trước trán - Ảnh minh họa: Internet

Trẻ sơ sinh bị rụng tóc từng mảng

Đây là hiện tượng tóc rụng thành từng mảng với kích thước khác nhau, tạo nên các vùng không có tóc loang lổ trên đầu của bé. Nguyên nhân của hiện tượng rụng tóc từng mảng ở trẻ sơ sinh là do sự thiếu hụt dinh dưỡng khiến tóc rụng thành các mảng. Sau đó có thể to dần thành các vùng lớn, nặng hơn có thể khiến trẻ bị hói đầu.

Trẻ sơ sinh bị rụng tóc vành khăn

Hiện tượng này xảy ra trong giai đoạn 6 tháng đầu đời ở trẻ. Lúc này, các bé sẽ nằm thẳng trong lúc ngủ hoặc cha mẹ sẽ đặt các con nằm thẳng lúc ngủ để tránh tình trạng đột tử ở bé. Ảnh hưởng của việc này là nhiều tế bào chân tóc có xu hướng rụng dần hoặc chưa mọc. Do đó, cha mẹ cũng không nên quá lo lắng với hiện tượng này, bởi nó sẽ biến mất khi trẻ lớn hơn.

Tre so sinh rung toc 2
Trẻ sơ sinh bị rụng tóc vành khăn - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên nhân khiến trẻ sơ sinh bị rụng tóc 

Bên cạnh những hiện tượng trẻ sơ sinh bị rụng tóc được coi là bình thường ở trên, thì tóc của trẻ bị rụng còn có thể do một số nguyên nhân sau:

Suy dinh dưỡng, còi xương, thiếu canxi

Nhiều bậc cha mẹ thường thắc mắc trẻ em rụng tóc thiếu chất gì. Câu trả lời là thường những trẻ hấp thụ dinh dưỡng kém dẫn đến thiếu hụt canxi và một số loại vitamin sẽ gây nên hiện tượng tóc bị rụng. Qua đây, các bậc cha mẹ sẽ biết cách bổ sung kịp thời chất dinh dưỡng cho trẻ và giảm hiện tượng rụng tóc ở trẻ. 

Nấm tóc, nấm da đầu

Trẻ sơ sinh bị nấm tóc hoặc nấm da đầu sẽ khiến cho vùng da bị nấm suy yếu dần, nổi mẩn đỏ và rất dễ rụng tóc.

Tre so sinh rung toc 3
Thiếu hụt canxi, suy dinh dưỡng dẫn đến rụng tóc ở trẻ sơ sinh - Ảnh minh họa: Internet

Cách chăm sóc phù hợp khi trẻ sơ sinh bị rụng tóc 

Do tóc của trẻ sơ sinh còn yếu ớt và mềm nên cha mẹ cần có những cách thức chăm sóc tóc trong giai đoạn này một cách phù hợp:

  • Thường xuyên vệ sinh da đầu và gội đầu cho trẻ đúng cách, giữ ẩm cho tóc.
  • Cha mẹ cần sử dụng bàn chải lông mềm hoặc lược răng thưa để chải đầu cho trẻ. Lưu ý khi chải đầu cho trẻ hay chạm vào da đầu của trẻ cần thực hiện nhẹ nhàng, chậm rãi để tránh làm đứt, gãy tóc của trẻ.
Tre so sinh rung toc 4
Chăm sóc tóc cho trẻ sơ sinh cần nhẹ nhàng, chậm rãi – Ảnh minh họa: Internet
  • Sử dụng các sản phẩm chăm sóc tóc chuyên dụng cho trẻ em. Không được lấy các sản phẩm của người lớn để thay thế.
  • Cho trẻ bú mẹ đầy đủ bởi sữa mẹ không chỉ cung cấp năng lượng mà còn chứa các loại vitamin và khoáng chất cần thiết cho trẻ, ngăn ngừa hiện tượng thiếu canxi, suy dinh dưỡng dẫn đến rụng tóc. Bên cạnh đó, mẹ cũng cần bổ sung đầy đủ các chất dinh dưỡng cần thiết trong các bữa ăn hàng ngày để có đầy đủ sữa cho con bú mỗi ngày.
  • Nếu trẻ sơ sinh bị rụng tóc liên tục, kéo dài mà không rõ nguyên nhân thì cha mẹ cần đưa bé đến ngay bệnh viện để được thăm khám và điều trị kịp thời. Không được tự ý điều trị tại nhà có thể gây nguy hiểm cho trẻ.
Tre so sinh rung toc 5
Cho trẻ bú đủ sữa mẹ để bổ sung đủ các dưỡng chất và vitamin cần thiết - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là những nội dung tìm hiểu nguyên nhân và cách chăm sóc khi trẻ sơ sinh bị rụng tóc. Mong rằng bài viết đã mang lại những kiến thức bổ ích để cha mẹ biết cách chăm sóc và nuôi dưỡng mái tóc của bé một cách đúng đắn, khoa học.

Cách hạ sốt cho trẻ sơ sinh 2 tháng tuổi khi tiêm phòng

Cách hạ sốt cho trẻ sơ sinh 2 tháng tuổi khi tiêm phòng

Trẻ sau khi tiêm chủng thường gặp các triệu chứng gì và cách hạ sốt cho trẻ sơ sinh 2 tháng tuổi khi tiêm phòng như thế nào? Mẹ hãy theo dõi trong bài viết sau.

Xem thêm
Từ khóa:   nguyên nhân trẻ sơ sinh rụng tóc trẻ sơ sinh bị rụng tóc ở thóp trẻ sơ sinh bị rụng tóc từng mảng

TIN MỚI NHẤT

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 2 giờ 50 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 3 giờ 5 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 47 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 35 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 4 giờ 36 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 45 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 52 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 45 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 50 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 45 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cha mẹ cho con tiền: 2 thời điểm nên mạnh tay, 2 lúc càng cho càng hại

Cha mẹ cho con tiền: 2 thời điểm nên mạnh tay, 2 lúc càng cho càng hại

Tư thế ngủ của trẻ hé lộ những nét tính cách cha mẹ ít ngờ tới

Tư thế ngủ của trẻ hé lộ những nét tính cách cha mẹ ít ngờ tới

Cha mẹ nên rèn tính tự lập cho trẻ từ khi nào?

Cha mẹ nên rèn tính tự lập cho trẻ từ khi nào?

Khi con thi bị điểm kém, bố mẹ nên làm gì?

Khi con thi bị điểm kém, bố mẹ nên làm gì?

Trẻ biết nói sớm hay muộn sẽ thông minh hơn: Sự thật khiến nhiều cha mẹ bất ngờ

Trẻ biết nói sớm hay muộn sẽ thông minh hơn: Sự thật khiến nhiều cha mẹ bất ngờ

Người giàu dạy con điều gì mà nhiều gia đình bỏ lỡ?

Người giàu dạy con điều gì mà nhiều gia đình bỏ lỡ?