Trẻ em nên ăn gì trước và sau khi tiêm Vắc xin COVID-19? Đây là những gì chuyên gia y tế khuyến nghị cho các phụ huynh

Vì về cơ bản các con là những phiên bản nhỏ của chúng ta và đang được tiêm cùng một loại vắc-xin, chỉ với một liều lượng nhỏ hơn (10 microgam so với 30 microgam đối với người lớn), chúng có thể gặp các tác dụng phụ tương tự. Neelofar K. Butt, bác sĩ nhi khoa tại Westmed Medical Group ở Yonkers, giải thích: "Trẻ em từ 12 đến 15 tuổi được tiêm vắc-xin Pfizer-BioNTech COVID-19 có tác dụng phụ tương tự như những người từ 16 tuổi trở lên".

Ở Mỹ, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ và Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC đã đóng dấu phê duyệt vắc-xin Pfizer COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi, các bậc cha mẹ trên khắp nước Mỹ có lẽ đang tự hỏi, "Làm thế nào tôi có thể bảo vệ con mình từ các triệu chứng sau tiêm mà tôi gặp phải trong 24 đến 48 giờ đầu tiên sau khi nhận vắc xin? ".

Trẻ cần được tiêm phòng để tránh các ảnh hưởng từ COVID-19

Rất nhiều điều đáng nói ở phía trước: Tất cả những tác dụng phụ được báo cáo phổ biến nhất này đều nhẹ hơn nhiều so với những cơn đau mà hàng trăm trẻ em từ 5 đến 11 tuổi đã phải nhập viện vì COVID-19 trong năm nay, theo dữ liệu của FDA.

Trong các thử nghiệm vắc-xin, hầu hết trẻ em bị đau cánh tay tại chỗ tiêm, mệt mỏi, đau đầu, đau cơ và ớn lạnh, rất giống với những gì đã thấy ở người lớn. Các triệu chứng thường biến mất sau một hoặc hai ngày. Không cần phải lo lắng về bất kỳ triệu chứng nhẹ nào trong số những triệu chứng nhẹ này, vì chúng sẽ tồn tại trong thời gian ngắn và là dấu hiệu cho thấy hệ thống miễn dịch của con bạn đang sẵn sàng để đối đầu với virus trong tương lai.

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Sara Kenamore, một bác sĩ nhi khoa tại Westmed Medical Group ở Purchase, New York cho biết so với những trẻ từ 12 đến 18 đã được tiêm vắc-xin COVID-19, ít trẻ từ 5 đến 11 bị sốt hoặc đau đầu sau khi tiêm vắc-xin.

Bất kỳ tác dụng phụ nào sẽ chỉ tồn tại trong thời gian ngắn và rất có thể sẽ cải thiện trong vòng 24 giờ. Cũng giống như các loại vắc-xin khác mà trẻ em nhận được, chẳng hạn như vắc-xin bảo vệ khỏi uốn ván, viêm gan và bệnh sởi, các tác dụng phụ sau tiêm chủng của vắc-xin COVID-19 sẽ khác nhau rất nhiều ở trẻ em, không bao gồm bất kỳ tác dụng phụ cụ thể nào.

Cho dù con có một vài lần sụt sịt hoặc đau nhức hay cảm thấy kém ngon miệng, những mẹo ăn uống này sẽ giúp con cảm thấy tốt hơn.

Trẻ em nên ăn gì và uống gì trước và sau khi tiêm vắc xin COVID-19

Trước khi tiêm

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Không có bất kỳ loại thực phẩm cụ thể nào có thể làm cho vắc xin hoạt động tốt hơn. Vì vậy, hãy cho con ăn như bình thường trước khi chúng được hẹn tiêm vắc-xin. (Hy vọng rằng điều này bao gồm nhiều trái cây, rau, ngũ cốc nguyên hạt, chất béo lành mạnh và protein nạc).

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Tuy nhiên, những gì trẻ em uống trước khi tiêm vắc xin là rất quan trọng.

Việc cung cấp đủ nước cho cơ thể mỗi ngày là rất quan trọng, nhưng hãy đặc biệt lưu ý đến việc cung cấp đủ nước cho cơ thể vào ngày tiêm phòng.

Ngoài việc giúp chống lại mệt mỏi và đau nhức cơ là hai tác dụng phụ tiềm ẩn khi tiêm chủng. Việc đi tiêm vắc-xin được cung cấp đủ nước làm giảm nguy cơ mọi người gặp "biến cố mơ hồ" hoặc ngất xỉu với kim tiêm cho dù lấy máu hay tiêm vắc xin dưới bất kỳ hình thức nào. Những giai đoạn này ít phổ biến hơn ở trẻ nhỏ hơn so với thanh thiếu niên nói chung, nhưng chắc chắn rằng việc uống đủ nước luôn là một ý kiến ​​hay.

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Nếu con bạn phải vật lộn để có đủ nước, một bình nước thú vị, nhiều màu sắc yêu thích của con có thể hữu ích. Bnạc ũng có thử pha nước với trái cây tươi hoặc thêm một vài viên đá có hương vị để có vị hấp dẫn hơn.

Theo nguyên tắc chung, không nên cho trẻ uống acetaminophen hoặc ibuprofen trước khi tiêm chủng để có khả năng ngăn ngừa các triệu chứng. Hãy chờ xem liệu nó có cần thiết sau khi tiêm vắc xin hay không.

Sau khi tiêm

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Không có bất kỳ loại thực phẩm cụ thể nào có thể làm cho vắc-xin hoạt động tốt hơn, tuy nhiên, có thể tốt hơn nếu cho trẻ ăn những loại thực phẩm mà chúng cảm thấy thoải mái nếu chúng không cảm thấy khỏe. Ăn một chế độ ăn lành mạnh bao gồm trái cây và rau quả là điều rất thiết yếu.

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Ảnh minh họa

Theo bác sĩ Butt, thực phẩm chống viêm có thể giúp giảm bớt một số triệu chứng sau tiêm chủng. Vì vậy, hãy tập trung vào súp như súp gà và thực phẩm giàu chất chống oxy hóa như rau xanh cùng thực phẩm được chế biến với nghệ vốn nổi tiếng với đặc tính chống viêm.

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Về mặt thuốc, thông thường bạn có thể cho con bạn dùng Tylenol hoặc ibuprofen sau khi tiêm chủng để điều trị bất kỳ cơn sốt, đau đầu, đau hoặc các triệu chứng khác, với điều kiện là con bạn không có tình trạng bệnh lý mà những loại thuốc này sẽ bị chống chỉ định. Bác sĩ Butt cũng nhấn mạnh "Tốt nhất là luôn luôn kiểm tra với bác sĩ nhi khoa của con bạn để bạn biết bao nhiêu là an toàn để cho con bạn. Liều lượng dựa trên cân nặng hoặc độ tuổi là rất quan trọng."

Điểm mấu chốt

Mặc dù COVID-19 thường gây nhiễm trùng nhẹ nhất ở trẻ nhỏ, nhưng nó là nguyên nhân phổ biến thứ tám gây tử vong ở trẻ em từ 5 đến 11 tuổi trong năm trước.

Thuốc chủng ngừa COVID an toàn và hiệu quả ở trẻ em. Tiêm phòng là công cụ tốt nhất để giữ an toàn cho trẻ em khỏi COVID-19 và tiêm chủng cho trẻ em sẽ giúp giảm thiểu số trường hợp mắc bệnh trong cộng đồng.

Bác sĩ Butt cho biết thêm, vắc xin Pfizer có hiệu quả hơn 90% đối với bệnh có triệu chứng ở nhóm tuổi này. Hãy liên hệ với bác sĩ nhi khoa để biết nơi tiêm vắc-xin cho con bạn. Bạn hãy ghi nhớ những ý tưởng về đồ ăn và thức uống này để giúp con bạn nhanh chóng khỏe mạnh trở lại nhé.

Theo EatingWell