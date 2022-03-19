Chuyên gia tiết lộ những "góc khuất" của chứng tự kỷ ở trẻ mà có thể cha mẹ chưa biết

Trong khi một số người trong số họ có thể sống độc lập, nhiều người khác cần được hỗ trợ và chăm sóc suốt đời. Ngoài điều này ra, tự kỷ có ảnh hưởng đến giáo dục và cơ hội việc làm cũng như địa vị xã hội của cá nhân

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết khoảng 1 trong số 160 trẻ em mắc chứng rối loạn phổ tự kỷ và cho biết thêm rằng mặc dù nó có thể được phát hiện khi còn nhỏ, nhưng thường thì nó không được chẩn đoán cho đến rất lâu sau đó. Tự kỷ hay rối loạn phổ tự kỷ được đặc trưng bởi mức độ khó khăn trong giao tiếp và tương tác xã hội và thể hiện qua các mô hình hoạt động và hành vi không điển hình, chẳng hạn như khó khăn trong việc chuyển đổi từ hoạt động này sang hoạt động khác, tập trung vào các chi tiết và phản ứng bất thường với cảm giác.

Tại ETimes, chúng tôi đã nói chuyện với Pramod Mishra, Người sáng lập, Diễn đàn Cha mẹ Tự kỷ và thảo luận về chứng tự kỷ là gì, cha mẹ nên chẩn đoán sớm như thế nào và nhiều câu hỏi khác liên quan đến chứng tự kỷ ở trẻ.

Tình trạng hành vi này đặt cha mẹ vào một trách nhiệm khó nhằn trong việc chẩn đoán nó, điều trị nó và đối phó với nó. Với thông tin hạn chế và chỉ có ít người biết về nó, đây sẽ trở thành một hành trình khó khăn cho các bậc cha mẹ khi họ bối rối và không biết làm thế nào để bắt tay vào xử lý việc này

ETimes: Khi nào cha mẹ thực sự nên chẩn đoán con mình mắc chứng tự kỷ? Tự kỷ có biểu hiện ở độ tuổi nào?

Cha mẹ nên đi khám sức khỏe định kỳ. Nếu bạn thấy các dấu hiệu cảnh báo hoặc dấu hiệu đáng báo động như chậm nói, giao tiếp bằng mắt kém, hiếu động thái quá, chơi một mình lặp đi lặp lại, không dùng ngón tay trỏ, chán ghét xếp đặt, chán ăn, đi bằng ngón chân và phớt lờ nguy hiểm khi trẻ 18 tháng tuổi, hãy lập tức tham khảo ý kiến ​​bác sĩ nhi khoa về phát triển. Hầu hết, các triệu chứng không đủ chi tiết khi trẻ 18 tháng tuổi nhưng hãy nhớ cảm giác với tư cách là cha mẹ là không bao giờ sai

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

ETimes: Những mô hình hành vi điển hình nào được quan sát thấy ở bệnh tự kỷ?

Thiếu hoặc không phản ứng với tên riêng, giao tiếp bằng mắt kém, chơi một mình và lặp đi lặp lại, chậm nói, khó ăn, không chỉ tay, là một số kiểu hành vi điển hình được quan sát thấy ở trẻ tự kỷ. Các hành vi này trở nên rõ ràng hơn sau 1,5 năm

ETimes: Cha mẹ nên đến gặp ai trong trường hợp nghi ngờ?

Cha mẹ nên đặc biệt quan tâm về những người mà họ tìm đến trong giai đoạn đầu. Không có nhiều nhận thức về chứng tự kỷ, đó là lý do tại sao cha mẹ đi đến một số nơi và tham gia vô số cuộc tư vấn mà kết quả là không có gì. Để được điều trị tốt nhất và những gợi ý về bệnh tự kỷ, cha mẹ nên đến bác sĩ Nhi khoa Phát triển hoặc Bác sĩ tâm thần trẻ em

ETimes: Phản ứng ngay lập tức của cha mẹ sau khi trẻ được chẩn đoán mắc chứng rối loạn phổ tự kỷ là gì?

Chuẩn bị sẵn sàng bất chấp cú sốc và mở đường để trở thành cha mẹ đáng tin cậy. Đọc và tìm hiểu các chiến lược quản lý. Kết nối với các bậc cha mẹ tương tự trên Diễn đàn Cha mẹ Tự kỷ của chúng tôi và lên kế hoạch bắt đầu liệu pháp can thiệp sớm thích hợp càng sớm càng tốt. Thời gian là quý giá!

ETimes:Phương hướng hiện tại của hệ thống giáo dục cho bệnh tự kỷ là gì? Nó có bao hàm không?

Có cả trường học đặc biệt và trường học đặc biệt hòa nhập. Giáo dục hòa nhập sẽ song hành với trẻ em bình thường với sự hỗ trợ thêm từ các trường học bình thường theo quy định của pháp luật.

Nhưng thực tế cơ bản nằm ở chỗ phụ huynh không nhận được nhiều sự hỗ trợ từ nhà trường bất chấp luật bắt buộc vì hầu hết các trường chọn bỏ qua cơ sở hạ tầng hòa nhập, các nhà giáo dục đặc biệt phù hợp, v.v. Ngoài ra, nhân viên trường học thông thường không được đào tạo / nhận thức đủ để đối phó với trẻ em có nhu cầu đặc biệt. Đây là những hạn chế rất lớn làm hạn chế cơ hội giáo dục tốt cho trẻ tự kỷ. Sự kỳ thị của xã hội đối với sức khỏe tâm thần dường như cũng đóng một vai trò trong phát triển của sự bất công xấu xa này.

ETimes: Ngoài giáo dục thông thường, trẻ tự kỷ nên được dạy những gì khác?

Tập trung vào việc học các kỹ năng sống hàng ngày - làm cho trẻ càng độc lập càng tốt. Dạy trẻ mọi công việc hàng ngày một cách đơn giản hóa. Quan trọng nhất, hãy là người bạn tốt nhất của con bạn khi trẻ gặp khó khăn trong việc giao tiếp với thế giới

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

ETimes: Tổ chức của bạn hoạt động như thế nào trong việc này?

Chúng tôi là một diễn đàn do cha mẹ của trẻ tự kỷ tạo ra cho những cha mẹ khác cùng hội cùng thuyền. Chúng tôi tổ chức hội thảo trên web miễn phí thường xuyên bởi các nhà trị liệu và chuyên gia giàu kinh nghiệm để trao quyền cho tổ chức của chúng tôi. Chúng tôi chia sẻ kiến ​​thức của mình với nhau và cung cấp cơ sở thông tin cần thiết và hỗ trợ cho các bậc cha mẹ khác

Chúng tôi hợp tác với các nhà trị liệu có kinh nghiệm, chữa bệnh và sắp xếp tư vấn trực tuyến cho các bậc cha mẹ sống ở vùng sâu vùng xa nơi không có sẵn nhà trị liệu hoặc chuyên gia. Thông qua các nền tảng xã hội khác nhau (Nhóm WhatsApp / Facebook), chúng tôi kết nối phụ huynh với nhau, nơi họ thảo luận về các vấn đề hàng ngày của mình mà không sợ hãi

ETimes: Phản ứng từ các bậc phụ huynh như thế nào?

Thật là choáng ngợp kể từ khi chúng tôi bắt đầu và chúng tôi có hơn 15.000 phụ huynh ở Ấn Độ và nước ngoài đã chung tay trở thành một phần của gia đình diễn đàn. Chúng tôi chia sẻ tất cả các tài liệu trí tuệ có thể giúp chúng tôi quản lý trẻ em tốt hơn, chúng tôi tổ chức các hội thảo trên web miễn phí và hợp tác để nâng cao nhận thức về chứng tự kỷ thông qua trang web www.autismparentsforum.com của chúng tôi. Tất cả chúng tôi cũng cam kết kết nối với các viện sĩ và bác sĩ nhi khoa để tạo ra tương lai tốt đẹp nhất cho con em chúng tôi.

ETimes: Bạn sẽ gửi thông điệp gì đến các bậc cha mẹ?

Nếu bạn có chút nghi ngờ về sự chậm phát triển của con mình, xin đừng chờ đợi, cuộc sống của con bạn thực sự quá quý giá và chẩn đoán càng sớm, bạn chấp nhận và bắt đầu trị liệu càng sớm - thì cơ hội phục hồi lâu dài của con bạn càng tốt. Đừng làm mất lòng yêu thương - chỉ cần kết nối với chúng tôi và chúng tôi hứa sẽ làm mọi thứ cùng nhau để giúp bạn tìm thấy con đường của mình trong cuộc hành trình khó khăn này. Cùng nhau, chúng ta có thể vượt qua những thử thách này và tìm kiếm một tương lai tốt đẹp hơn cho trẻ tự kỷ của chúng ta.