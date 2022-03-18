Khen ngợi là cách thúc đẩy sự tự tin trong con nhưng liệu bạn có đang dành những lời khen cho con sai cách không?

Hãy suy nghĩ lại nhé. Bởi vì theo một nghiên cứu mới trên tạp chí Khoa học Nhân cách và Tâm lý Xã hội, có một cách đúng và một cách sai để đưa ra những lời khen ngợi cho con.

Các nhà nghiên cứu đã khảo sát 337 trẻ em Hàn Quốc ở các lớp 3, 4 và 5 để xác định mức độ khen ngợi của cha mẹ đối với bài tập ở trường có liên quan đến thành tích học tập và sức khỏe tâm lý như thế nào. Đầu tiên, họ yêu cầu những đứa trẻ xếp hạng mức độ mà cha mẹ chúng đánh giá thấp hơn hoặc quá mức đối với thành tích của chúng ở trường, sau đó yêu cầu chúng mô tả bất kỳ triệu chứng trầm cảm nào mà chúng có thể cảm thấy.

Họ cũng hỏi phụ huynh của những người tham gia các câu hỏi về mức độ họ khen ngợi con cái của họ, mức độ họ theo dõi chặt chẽ tình hình học tập của con cái họ ở trường cũng như về chứng chỉ học tập và thu nhập hộ gia đình của chúng.

Đây là những gì họ phát hiện ra

Những cha mẹ nhận thấy rằng họ đánh giá quá thấp hoặc đánh giá thấp con cái họ về bài tập ở trường, có những đứa trẻ học kém hơn ở trường và bị trầm cảm ở mức độ lớn hơn so với những đứa trẻ mà cha mẹ cho rằng lời khen phản ánh chính xác thực tế.

Ảnh minh họa

Các nhà nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng khi những đứa trẻ cho rằng cha mẹ đánh giá cao hoặc đánh giá thấp, chúng cũng có kết quả học tập kém và đau khổ về cảm xúc. Cả hai phát hiện này đều nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đảm bảo rằng bạn khen ngợi con mình dựa trên thành tích thực tế, thay vì chỉ đổ dồn vào những lời khen ngợi như một động lực và cố gắng phóng đại lời khen.

Ảnh minh họa

Các nhà nghiên cứu viết: "Khen ngợi cũng giống như phản hồi, nó nên được hiểu là một quá trình tương tác, có cân nhắc xem nó được người nhận cảm nhận, chấp nhận và phản hồi như thế nào. Khơi gợi những cuộc trò chuyện từ trái tim đến trái tim với trẻ em về việc liệu chúng có cảm thấy được khen ngợi một cách xứng đáng hay không có thể là một cách để giải quyết các vấn đề hiện có và cải thiện tâm lý và kết quả học tập của trẻ."

Theo Parents