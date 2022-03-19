Iốt xuất hiện tự nhiên ở biển và trong một số loại đất.

Iốt là một chất dinh dưỡng cần thiết cho con người. Nó quan trọng đối với sự tăng trưởng, phát triển và sức khỏe tốt, nhưng chúng ta chỉ cần một lượng nhỏ.

Iốt được thêm vào một số thực phẩm, như muối và bánh mì nướng thương mại.

Iốt cũng được tìm thấy trong sinh vật biển (bao gồm cá, tôm và rong biển), một số thực vật trồng trên đất giàu iốt và trong các sản phẩm của động vật ăn cỏ trên đất có chứa iốt.

Tại sao chúng ta cần iốt

Các tuyến giáp của chúng ta cần iốt để sản xuất các hormone kiểm soát sự trao đổi chất, tăng trưởng và phát triển.

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Nếu trẻ em và người lớn không có đủ i-ốt trong chế độ ăn uống của mình sẽ có thể bị thiếu i-ốt. Điều này có thể khiến tuyến giáp tăng kích thước sẽ gây ra những bệnh như

ảnh hưởng đến sản xuất hormone

gây khó nuốt và thở

dẫn đến suy giáp, có thể gây ra các vấn đề như tăng cân, khô da, rụng tóc, mệt mỏi, không chịu được lạnh và trầm cảm

dẫn đến chậm lớn và suy giảm trí tuệ.

Iốt bổ sung khi mang thai và cho con bú

Khi mang thai, tuyến giáp của phụ nữ phải làm việc nhiều hơn. Điều này là do các hormone sản sinh ra giúp phát triển não bộ và hệ thần kinh của thai nhi.

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Bởi vì tuyến giáp của phụ nữ mang thai làm việc nhiều hơn, cô ấy cần thêm i-ốt để không bị thiếu i-ốt.

Thiếu iốt nghiêm trọng ở phụ nữ mang thai có thể dẫn đến sẩy thai, thai chết lưu hoặc khuyết tật trí tuệ ở trẻ.

Sau khi sinh, trẻ bú mẹ phụ thuộc vào sữa mẹ như một nguồn cung cấp i-ốt, giúp não và hệ thần kinh của trẻ phát triển. Điều này có nghĩa là thiếu i-ốt ở các bà mẹ đang cho con bú cũng có thể là một nguy cơ đối với trẻ sơ sinh.

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Nếu bạn đang mang thai, đang cố gắng mang thai hoặc đang cho con bú, bạn nên bổ sung iốt 150 microgam (μg) i ốt mỗi ngày. Nếu bạn có bất kỳ vấn đề nào từ trước về tuyến giáp, hãy hỏi ý kiến ​​bác sĩ trước khi dùng thực phẩm chức năng.

Nguồn iốt tốt

Bao gồm các loại thực phẩm sau đây trong chế độ ăn uống của gia đình bạn mỗi tuần sẽ giúp đảm bảo rằng bạn và con bạn được cung cấp đủ iốt:

Bánh mì đóng gói : lưu ý rằng bánh mì hữu cơ, bánh mì không muối, bánh mì không đóng gói và hỗn hợp bánh mì để làm bánh mì tại nhà có thể không chứa i-ốt, vì vậy hãy kiểm tra nhãn thực phẩm hoặc hỏi tại điểm bán.

: lưu ý rằng bánh mì hữu cơ, bánh mì không muối, bánh mì không đóng gói và hỗn hợp bánh mì để làm bánh mì tại nhà có thể không chứa i-ốt, vì vậy hãy kiểm tra nhãn thực phẩm hoặc hỏi tại điểm bán. Hải sản : các chuyên gia khuyên bạn nên ăn 2-3 bữa hải sản mỗi tuần. Nếu đang mang thai, bạn nên cẩn thận khi chọn cá. Một số loại cá như cá vảy, cá kiếm và cá ngừ có hàm lượng thủy ngân cao hơn những loại khác. Cá hồi đóng hộp và rong biển là những nguồn thực phẩm cung cấp i-ốt tốt nhất.

: các chuyên gia khuyên bạn nên ăn 2-3 bữa hải sản mỗi tuần. Nếu đang mang thai, bạn nên cẩn thận khi chọn cá. Một số loại cá như cá vảy, cá kiếm và cá ngừ có hàm lượng thủy ngân cao hơn những loại khác. Cá hồi đóng hộp và rong biển là những nguồn thực phẩm cung cấp i-ốt tốt nhất. Trứng, rau, thịt và các sản phẩm từ sữa : lưu ý rằng lượng i-ốt trong những thực phẩm này khác nhau.

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Những người ăn chay trường có thể cần cân nhắc bổ sung i-ốt hoặc thực phẩm thuần chay giàu i-ốt như sữa đậu nành tăng cường và rong biển.

Muối i-ốt là một nguồn giàu i-ốt và đã thay thế muối không chứa i-ốt trong tất cả các loại bánh mì đóng gói. Bánh mì được bổ sung muối i-ốt có thể cung cấp đủ i-ốt cho hầu hết mọi người mà không cần thêm muối i-ốt trong chế độ ăn của bạn. Quá nhiều muối không tốt cho sức khỏe của bạn, vì vậy tốt nhất bạn nên lấy iốt từ các nguồn khác.

Chúng ta cần bao nhiêu iốt

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Các giá trị tham khảo về chất dinh dưỡng mà Úc và New Zealand khuyến nghị lượng iốt như sau:

Trẻ nhỏ từ 0-6 tháng tuổi cần 90 microgam (μg)

Trẻ lớn hơn từ 7-12 tháng tuổi cần 110 microgam (μg)

Trẻ em từ 1-8 tuổi cần 90 microgam (μg)

Trẻ em từ 9-13 tuổi cần 120 microgam (μg)

Thanh thiếu niên từ 14-18 tuổi và người lớn không mang thai hoặc đang cho con bú cần 150 microgam (μg)

Phụ nữ mang thai và phụ nữ đang cố gắng mang thai cần 220 microgam (μg)

Phụ nữ cho con bú cần 270 microgam (μg)

Tại sao một số người không nhận đủ iốt?

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Điều này có thể là do một số khu vực có lượng iốt thấp trong đất, có nghĩa là rau trồng ở những khu vực này không có nhiều iốt.

Nhiều gia đình hiện nay đã cắt giảm muối ra khỏi khẩu phần ăn, dẫn đến lượng i-ốt thấp hơn. Ngay cả khi họ thêm muối vào bữa ăn của mình, nó thường ở dạng muối thường hoặc muối biển, chứ không phải là muối ăn có chứa i-ốt.

Theo Raisingchildren.net.au