Những điều bạn cần biết về I-ỐT và cách bổ sung hợp lý cho gia đình cùng trẻ nhỏ ở nhà bạn để tránh những bệnh tật không mong muốn

Nuôi dạy con 19/03/2022 13:49

Iốt rất quan trọng cho sự tăng trưởng, phát triển và sức khỏe đặc biệt là ở trẻ nhỏ. Bạn có thể nhận được iốt từ bánh mì đóng gói, hải sản, trứng, trái cây và rau, thịt và sữa. Tuổi tác, mang thai và cho con bú có thể ảnh hưởng đến lượng iốt bạn cần.

Iốt là gì?

Những điều bạn cần biết về I-ỐT và cách bổ sung hợp lý cho gia đình cùng trẻ nhỏ ở nhà bạn để tránh những bệnh tật không mong muốn - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Iốt là một chất dinh dưỡng cần thiết cho con người. Nó quan trọng đối với sự tăng trưởng, phát triển và sức khỏe tốt, nhưng chúng ta chỉ cần một lượng nhỏ.

Iốt xuất hiện tự nhiên ở biển và trong một số loại đất.

Iốt cũng được tìm thấy trong sinh vật biển (bao gồm cá, tôm và rong biển), một số thực vật trồng trên đất giàu iốt và trong các sản phẩm của động vật ăn cỏ trên đất có chứa iốt.

Iốt được thêm vào một số thực phẩm, như muối và bánh mì nướng thương mại.

Tại sao chúng ta cần iốt

Các tuyến giáp của chúng ta cần iốt để sản xuất các  hormone kiểm soát sự trao đổi chất, tăng trưởng và phát triển.

Những điều bạn cần biết về I-ỐT và cách bổ sung hợp lý cho gia đình cùng trẻ nhỏ ở nhà bạn để tránh những bệnh tật không mong muốn - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Nếu trẻ em và người lớn không có đủ i-ốt trong chế độ ăn uống của mình sẽ có thể bị thiếu i-ốt. Điều này có thể khiến tuyến giáp tăng kích thước sẽ gây ra những bệnh như

  • ảnh hưởng đến sản xuất hormone
  • gây khó nuốt và thở
  • dẫn đến suy giáp, có thể gây ra các vấn đề như tăng cân, khô da, rụng tóc, mệt mỏi, không chịu được lạnh và trầm cảm
  • dẫn đến chậm lớn và suy giảm trí tuệ.

Iốt bổ sung khi mang thai và cho con bú

Khi mang thai, tuyến giáp của phụ nữ phải làm việc nhiều hơn. Điều này là do các hormone sản sinh ra giúp phát triển não bộ và hệ thần kinh của thai nhi.

Những điều bạn cần biết về I-ỐT và cách bổ sung hợp lý cho gia đình cùng trẻ nhỏ ở nhà bạn để tránh những bệnh tật không mong muốn - Ảnh 3
Ảnh minh họa

Bởi vì tuyến giáp của phụ nữ mang thai làm việc nhiều hơn, cô ấy cần thêm i-ốt để không bị thiếu i-ốt.

Thiếu iốt nghiêm trọng ở phụ nữ mang thai có thể dẫn đến sẩy thai, thai chết lưu hoặc khuyết tật trí tuệ ở trẻ.

Sau khi sinh, trẻ bú mẹ phụ thuộc vào sữa mẹ như một nguồn cung cấp i-ốt, giúp não và hệ thần kinh của trẻ phát triển. Điều này có nghĩa là thiếu i-ốt ở các bà mẹ đang cho con bú cũng có thể là một nguy cơ đối với trẻ sơ sinh.

Những điều bạn cần biết về I-ỐT và cách bổ sung hợp lý cho gia đình cùng trẻ nhỏ ở nhà bạn để tránh những bệnh tật không mong muốn - Ảnh 4
Ảnh minh họa

Nếu bạn đang mang thai, đang cố gắng mang thai hoặc đang cho con bú, bạn nên bổ sung iốt 150 microgam (μg) i ốt mỗi ngày. Nếu bạn có bất kỳ vấn đề nào từ trước về tuyến giáp, hãy hỏi ý kiến ​​bác sĩ trước khi dùng thực phẩm chức năng.

Nguồn iốt tốt 

Bao gồm các loại thực phẩm sau đây trong chế độ ăn uống của gia đình bạn mỗi tuần sẽ giúp đảm bảo rằng bạn và con bạn được cung cấp đủ iốt:

  • Bánh mì đóng gói : lưu ý rằng bánh mì hữu cơ, bánh mì không muối, bánh mì không đóng gói và hỗn hợp bánh mì để làm bánh mì tại nhà có thể không chứa i-ốt, vì vậy  hãy kiểm tra nhãn thực phẩm hoặc hỏi tại điểm bán.
  • Hải sản : các chuyên gia khuyên bạn nên ăn 2-3 bữa hải sản mỗi tuần. Nếu đang mang thai, bạn nên cẩn thận khi chọn cá. Một số loại cá như cá vảy, cá kiếm và cá ngừ có hàm lượng thủy ngân cao hơn những loại khác. Cá hồi đóng hộp và rong biển là những nguồn thực phẩm cung cấp i-ốt tốt nhất.
  • Trứng, rau, thịt và các sản phẩm từ sữa : lưu ý rằng lượng i-ốt trong những thực phẩm này khác nhau.
Những điều bạn cần biết về I-ỐT và cách bổ sung hợp lý cho gia đình cùng trẻ nhỏ ở nhà bạn để tránh những bệnh tật không mong muốn - Ảnh 5
Ảnh minh họa

Những người ăn chay trường có thể cần cân nhắc bổ sung i-ốt hoặc thực phẩm thuần chay giàu i-ốt như sữa đậu nành tăng cường và rong biển.

Muối i-ốt là một nguồn giàu i-ốt và đã thay thế muối không chứa i-ốt trong tất cả các loại bánh mì đóng gói. Bánh mì được bổ sung muối i-ốt có thể cung cấp đủ i-ốt cho hầu hết mọi người mà không cần thêm muối i-ốt trong chế độ ăn của bạn. Quá nhiều muối không tốt cho sức khỏe của bạn, vì vậy tốt nhất bạn nên lấy iốt từ các nguồn khác.

Chúng ta cần bao nhiêu iốt

Những điều bạn cần biết về I-ỐT và cách bổ sung hợp lý cho gia đình cùng trẻ nhỏ ở nhà bạn để tránh những bệnh tật không mong muốn - Ảnh 6
Ảnh minh họa

Các giá trị tham khảo về chất dinh dưỡng mà Úc và New Zealand khuyến nghị lượng iốt như sau:

  • Trẻ nhỏ từ 0-6 tháng tuổi cần 90 microgam (μg) mỗi ngày.
  • Trẻ lớn hơn từ 7-12 tháng tuổi cần 110 microgam (μg) mỗi ngày.
  • Trẻ em từ 1-8 tuổi cần 90 microgam (μg) mỗi ngày.
  • Trẻ em từ 9-13 tuổi cần 120 microgam (μg) mỗi ngày.
  • Thanh thiếu niên từ 14-18 tuổi và người lớn không mang thai hoặc đang cho con bú cần 150 microgam (μg) mỗi ngày.
  • Phụ nữ mang thai và phụ nữ đang cố gắng mang thai cần 220 microgam (μg) mỗi ngày.
  • Phụ nữ cho con bú cần 270 microgam (μg) mỗi ngày.

Tại sao một số người không nhận đủ iốt?

Những điều bạn cần biết về I-ỐT và cách bổ sung hợp lý cho gia đình cùng trẻ nhỏ ở nhà bạn để tránh những bệnh tật không mong muốn - Ảnh 7
Ảnh minh họa

Điều này có thể là do một số khu vực có lượng iốt thấp trong đất, có nghĩa là rau trồng ở những khu vực này không có nhiều iốt.

Nhiều gia đình hiện nay đã cắt giảm muối ra khỏi khẩu phần ăn, dẫn đến lượng i-ốt thấp hơn. Ngay cả khi họ thêm muối vào bữa ăn của mình, nó thường ở dạng muối thường hoặc muối biển, chứ không phải là muối ăn có chứa i-ốt.

Theo Raisingchildren.net.au

Ghi nhớ ngay những mẹo giúp con bạn không còn "dán mắt" vào màn hình điện thoại, máy tính bảng... khi ăn nữa

Ghi nhớ ngay những mẹo giúp con bạn không còn "dán mắt" vào màn hình điện thoại, máy tính bảng... khi ăn nữa

Với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ, trẻ em gần như trở nên thụ động hơn và quá phụ thuộc vào các thiết bị điện tử. Một trong những điều làm cha mẹ băn khoăn nhất là ngăn cản con mình sử dụng điện thoại hay thiết bị điện tử trong bữa ăn. Hãy để chuyên gia mách bạn các bước giúp con tập trung vào bữa ăn hơn

Xem thêm
Từ khóa:   dinh dưỡng cho con cách bổ sung i ốt cho con cho trẻ ăn muối

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 39 phút trước
Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Video 54 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Video 1 giờ 54 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 24 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 34 phút trước
Thót tim khoảnh khắc người đàn ông bị ngã trong lúc lên tàu và may mắn sống sót

Thót tim khoảnh khắc người đàn ông bị ngã trong lúc lên tàu và may mắn sống sót

Video 2 giờ 54 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 21 phút trước
HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 24 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 29 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cha mẹ cho con tiền: 2 thời điểm nên mạnh tay, 2 lúc càng cho càng hại

Cha mẹ cho con tiền: 2 thời điểm nên mạnh tay, 2 lúc càng cho càng hại

Tư thế ngủ của trẻ hé lộ những nét tính cách cha mẹ ít ngờ tới

Tư thế ngủ của trẻ hé lộ những nét tính cách cha mẹ ít ngờ tới

Cha mẹ nên rèn tính tự lập cho trẻ từ khi nào?

Cha mẹ nên rèn tính tự lập cho trẻ từ khi nào?

Khi con thi bị điểm kém, bố mẹ nên làm gì?

Khi con thi bị điểm kém, bố mẹ nên làm gì?

Trẻ biết nói sớm hay muộn sẽ thông minh hơn: Sự thật khiến nhiều cha mẹ bất ngờ

Trẻ biết nói sớm hay muộn sẽ thông minh hơn: Sự thật khiến nhiều cha mẹ bất ngờ

Người giàu dạy con điều gì mà nhiều gia đình bỏ lỡ?

Người giàu dạy con điều gì mà nhiều gia đình bỏ lỡ?