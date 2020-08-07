Trẻ bị nổi mẩn đỏ ở mặt: Nguyên nhân và cách xử lý hiệu quả nhất

Ở trẻ sơ sinh, đa phần trẻ bị nổi mẩn đỏ ở mặt là hiện tượng khá bình thường và có xu hướng tự lành sau vài tuần, không cần điều trị. Nguyên nhân có thể là do trẻ bị rôm sảy, dị ứng hay bị mụn sữa,… Tuy nhiên, đôi khi trẻ bị nổi mẩn đỏ ở mặt lại là dấu hiệu cảnh báo một bệnh lý nguy hiểm nào đó, các mẹ cũng không được chủ quan. Việc biết được nguyên nhân cụ thể của các nốt mẩn đỏ sẽ giúp các bố mẹ biết cách xử lý đúng, ngăn chặn bệnh diễn biến nặng hơn.

Nguyên nhân gây nên tình trạng mụn sữa ở trẻ sơ sinh chủ yếu là do môi trường sống thay đổi, các tuyến bã nhờn dưới da bé đang học cách bài tiết. Các nốt mụn sữa có thể biến mất sau vài tuần cho tới 3 tháng mà không cần điều trị.

Trẻ sơ sinh bị nổi mẩn đỏ trên mặt là dấu hiệu rõ ràng nhất của việc trẻ bị nổi mụn sữa. Có đến 40-50% trẻ sơ sinh bị nổi mụn sữa, đó là những nốt đỏ có đầu mủ nhỏ li ti màu vàng hoặc màu trắng. Mụn sữa thường nổi trên mặt trẻ, phân bố đều 2 bên mặt, tập trung chủ yếu ở vùng mũi và mắt. Bên cạnh mặt, các nốt mụn sữa cũng có thể nổi nhiều ở cổ, lưng và tay chân.

Mụn sữa có thể tự biến mất sau vài tuần hoặc 3 tháng - Ảnh minh họa: Internet

Cách xử lý:

- Luôn vệ sinh cơ thể bé thật sạch sẽ, thường xuyên thay quần áo cho trẻ, không ủ bé quá nóng, khiến bé bị chảy mồ hôi, ngứa ngáy, khó chịu.

- Không nên chà xát khu vực da bị mụn sữa, không tự ý nặn mụn cho bé.

- Không nên sử dụng kem hoặc thuốc mỡ để bôi lên da mặt trẻ bởi những thứ này có thể gây tắc nghẽn lỗ chân lông, làm các nốt mụn nổi lên nhiều hơn.

- Sau 3 tháng, nếu thấy các nốt mụn không tự biến mất hoặc mọc to hơn, có mủ thì mẹ nên đưa bé đi khám bởi có thể bé đã bị viêm da.

Rôm sảy

Việc ủ bé quá nóng hoặc quá chặt có thể khiến tuyến mồ hôi dưới da bé bị tắc nghẽn, gây rôm sảy, khiến trẻ bị mẩn đỏ ở mặt và cổ, lưng hoặc đầu. Các nốt mẩn đỏ do rôm sảy thường xuất hiện từng mảng đỏ, gây ngứa ngáy, khó chịu, trẻ quấy khóc.

Trẻ bị rôm sảy là do tuyến mồ hôi bị tắc nghẽn - Ảnh minh họa: Internet

Cách xử lý:

- Mẹ nên lau người cho bé thường xuyên, cho bé mặc quần áo có độ thấm hút mồ hôi tốt, thoáng mát.

- Nếu bé đang bú sữa mẹ, mẹ nên uống nhiều nước, ăn nhiều rau, tránh các loại thực phẩm cay nóng, hoa quả nóng như mít, nhãn,…

Lác sữa

Bé bị nổi mẩn đỏ trên mặt có thể là do lác sữa hay chàm sữa gây nên. Đây là bệnh viêm da mãn tính, làm da bé bị bong tróc, khô, nứt nẻ, đau đớn. Bệnh này thường gặp ở bé từ 2 tháng tuổi cho tới 2 tuổi.

Bé bị nổi mẩn đỏ trên mặt do lác sữa - Ảnh minh họa: Internet

Cách xử lý:

- Lau da cho bé bằng xà phòng, sữa tắm có độ tẩy rửa nhẹ/dung dịch sát khuẩn.

- Nếu trẻ bú sữa mẹ, mẹ nên tránh các loại thực phẩm dễ gây dị ứng như hải sản, một vài loại hạt, bơ đậu phộng,…

- Các mẹ nên cho bé dùng thuốc bôi chống nứt nẻ da, khô da theo hướng dẫn của bác sĩ.

Dị ứng

Khi thời tiết thay đổi, chuyển mùa hoặc trẻ tiếp xúc với các tác nhân như khói thuốc, phấn hoa,… da trẻ có thể bị nổi mẩn đỏ, ngứa ngáy. Bên cạnh đó, một số đứa trẻ còn bị dị ứng với thành phần đạm trong sữa bò, nổi mẩn đỏ xung quanh miệng rồi lan ra khắp mặt.

Trẻ bị nổi mẩn đỏ do dị ứng - Ảnh minh họa: Internet

Cách xử lý:

- Hạn chế cho bé tiếp xúc với những tác nhân dễ gây dị ứng.

- Không cho trẻ gãi hay cọ xát mạnh, làm trầy xước vùng da bị dị ứng.

- Nếu trẻ bị dị ứng do đạm trong sữa, các mẹ nên theo dõi để thay đổi loại sữa khác.

- Nếu trẻ bú sữa mẹ, các mẹ nên ăn nhiều loại thực phẩm giàu vitamin, giúp tăng sức đề kháng cho trẻ.

Mụn trứng cá

Khoảng 20% trẻ sơ sinh thường nổi mụn trứng cá trên mặt. Các nốt mụn này thường phát triển ở má và mũi của trẻ, thỉnh thoảng nổi lên trán, cổ, ngực, lưng, đầu. Mụn trứng cá ở trẻ sơ sinh thường không gây sẹo và tự khỏi sau vài tuần cho tới vài tháng.

Mụn trứng cá sẽ tự biến mất sau vài tuần hoặc vài tháng - Ảnh minh họa: Internet

Cách xử lý:

- Dùng nước ấm để lau da cho bé một cách nhẹ nhàng, tránh chà xát lên các vùng da bị mụn.

- Không sử dụng những sản phẩm gây nhờn, làm bít tắc lỗ chân lông của trẻ.

- Tham khảo ý kiến của bác sĩ nhi khoa trước khi dùng thuốc trị mụn cho bé.

Khi nào cần đưa trẻ tới gặp bác sĩ?

Đa phần trẻ bị nổi mẩn đỏ ở mặt sẽ tự khỏi, tuy nhiên nó có thể là dấu hiệu bệnh lý. Do đó, mẹ cần đưa trẻ tới gặp bác sĩ khi thấy các dấu hiệu sau đi kèm với các nốt mụn:

- Các nốt mẩn đó có nhiều chất lỏng bên trong, đặc biệt là các nốt màu vàng và màu trắng đục bởi có thể đó là dấu hiệu của tình trạng nhiễm trùng gây ra bởi vi khuẩn, mụn rộp.

- Trẻ bị ho, sốt, bỏ ăn, quấy khóc nhiều.

- Các nốt đỏ mọc thành các vùng dày đặc, màu tím hoặc màu đỏ tía.

Trên đây là những nguyên nhân cũng như cách xử lý tình trạng trẻ bị nổi mẩn đỏ ở mặt thường gặp. Mong rằng, bài viết đã giúp các mẹ có thêm kiến thức hữu ích trong việc chăm sóc bé yêu!