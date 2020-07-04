Áp dụng phương pháp Glenn Doman cho trẻ sơ sinh

Phương pháp Glenn Doman cho trẻ sơ sinh được xem là một trong các phương pháp giáo dục tốt nhất hiện nay, được quan tâm bởi nhiều bậc phụ huynh và thầy cô. Lý do là bởi phương pháp này có nhiều ưu điểm khác biệt và nổi bật mà hiếm có phương pháp nào có được. Đặc biệt, phương pháp Glenn doman còn giúp trẻ nhỏ phát triển trí não cực kỳ thông minh. Vậy thực chất phương pháp dạy trẻ này là gì và cần lưu ý những gì khi áp dụng? Hãy cùng Phunugiadinh đi tìm lời giải đáp qua bài viết!

Giáo sư Glenn Doman cho rằng điều quan trọng để phát huy và nâng cao tiềm năng vượt trội trong bản thân mỗi đứa trẻ chính là lúc lên 6 tuổi. Ông cũng nhấn mạnh rằng trong khoảng thời gian từ lúc sơ sinh cho tới 6 tháng tuổi là vô cùng quan trọng, vai trò của cha mẹ là cực kỳ to lớn đối với sự phát triển trí tuệ của con trước khi bắt đầu việc học chính thức.

Phương pháp Glenn Doman cho trẻ sơ sinh là phương pháp giáo dục sớm cho bé yêu. Nhờ phương pháp này, trẻ sẽ được phát triển trí óc thông minh tốt nhất, kích thích tiềm năng trong mỗi đứa trẻ từ khi còn nhỏ. Phương pháp này được phát minh bởi giáo sư Glenn Doman cùng các cộng sự. Do đó, phương pháp giáo dục cho trẻ này đã được đặt tên theo tên của giáo sư Glenn Doman.

Thời điểm tốt nhất để dạy con theo phương pháp Glenn Doman - Ảnh minh họa: Internet

Trong giai đoạn này, não bộ của trẻ sơ sinh còn quá mềm, dễ thích nghi, do đó không cần quá cố gắng trong việc học tập. Bằng việc kích thích tinh thần lạc quan, tích cực cho trẻ, các mẹ có thể củng cố hệ thống đường dẫn thần kinh trong bộ não của trẻ, tạo ra nền móng phát triển nhận thức và tình cảm xã hội cho trẻ.

Chương trình học khi dạy trẻ theo phương pháp Glenn Doman

Chương trình đọc theo phương pháp dạy trẻ Glenn Doman

Dạy trẻ theo phương pháp Glenn Doman với chương trình đọc giúp trẻ biết nói sớm. Giáo sư Glenn Doman tin rằng chương trình này nên được các bậc phụ huynh áp dụng cho trẻ càng sớm càng tốt, kể cả là trẻ sơ sinh.

Chương trình đọc theo phương pháp dạy trẻ Glenn Doman - Ảnh minh họa: Internet

Chương trình đọc theo phương pháp phương pháp Glenn Doman cho trẻ sơ sinh bao gồm 3 chủ đề, mỗi chủ đề gồm có 5 từ, chẳng hạn như chủ đề con vật hay loài hoa. Tóm lại, bạn sẽ dạy cho con được 10 từ thuộc 2 nhóm chủ đề này.

Chương trình toán khi áp dụng phương pháp Glenn Doman

Ở đây, bạn sẽ bắt đầu dạy con yêu với 5 số đầu tiên trong ngày đầu. Mỗi lần sẽ giới thiệu cho trẻ 1 số và đợi ít nhất 15 giây để trẻ ghi nhớ rồi sau đó mới giới thiệu số tiếp theo tương tự như chương trình đọc. Thực hiện với tần suất cứ 3 ngày 1 lần, vào ngày thứ 2, bạn sẽ giới thiệu cho bé 5 thẻ số tiếp theo.

Chương trình toán khi áp dụng phương pháp Glenn Doman - Ảnh minh họa: Internet

Đến ngày thứ 5, bạn sẽ bỏ số 2 và thêm 2 số khác rồi tiếp tục giới thiệu đến con cho đến khi đủ bộ số từ 1 đến 100. Một điểm cần lưu ý ở đây là mẹ cần xáo trộn các thẻ trước mỗi lần muốn giới thiệu thẻ số với trẻ.

Những lưu ý khi áp dụng cách dạy trẻ theo phương pháp Glenn Doman

Đối với bất cứ phương pháp giáo dục gì đó, các bậc phụ huynh đều cần kiên trì, bình tĩnh với con yêu. Quá trình dạy con với phương pháp Glenn Doman này không thể đem lại hiệu quả nhanh chóng tức thì mà cần có thời gian. Do đó, bố mẹ tuyệt đối không được nôn nóng.

Bố mẹ luôn phải kiên trì và kiên nhẫn với bé yêu - Ảnh minh họa: Internet

Phương pháp Glenn Doman là cách giáo dục cho trẻ từ sớm, lứa tuổi tiếp cận khá nhỏ, thậm chí là trẻ sơ sinh. Hầu hết các bé vẫn đang trong độ tuổi ăn, ngủ và vui chơi, do đó khá nhàm chán với việc học. Chính vì vậy, bố mẹ cần tạo ra môi trường hứng thú để giúp con học hiệu quả. Không nên bó buộc không gian là phải học ở nhà mà kể cả khi đi chơi công viên, trên đường, mẹ đều có thể khuyến khích con đọc to, rõ.

Việc tập đọc cho trẻ nhanh hay chậm không chỉ dựa trên các chữ cái hay số mà còn dựa vào mối quan hệ giữa mẹ và con. Mẹ hãy cùng con chơi những trò chơi vận động, xếp hình để tạo cơ hội giao tiếp, nói chuyện và gia tăng tình cảm. Hãy khéo léo cho con đọc thẻ số, thẻ từ như một trò chơi, chứ không phải bắt buộc.

Mẹ hãy chơi cùng bé để tăng giao tiếp và tình cảm với con - Ảnh minh họa: Internet

Hãy cho trẻ bắt đầu một cách thoải mái, cho con dừng nếu con muốn dừng, đừng ép con học vì sẽ không mang lại hiệu quả.

Kết hợp cho bé học qua thẻ và sách, báo,...

Trên đây, chúng tôi vừa chia sẻ với các bố mẹ phương pháp Glenn doman cho trẻ sơ sinh. Mong rằng, bố mẹ sẽ cảm thấy phương pháp này thú vị và tìm hiểu kỹ hơn để áp dụng cho bé yêu của mình, giúp bé yêu phát triển tốt nhất!