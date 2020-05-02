Dạy trẻ 4 tuổi học toán rèn luyện trí nhớ, khả năng tư duy

Toán học là môn cần vận dụng trí não rất nhiều, vì vậy chúng giúp trẻ phát triển tư duy logic, năng lực phân tích rất tốt. Tư duy logic và năng lực phân tích sẽ được xây dựng trong quá trình học toán có thể ứng dụng vào các trường hợp cuộc sống hàng ngày, để đưa ra được những phương án tối ưu cho công việc cho tương lai sau này.

Nhiều nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng, 6 năm đầu đời là giai đoạn vàng phát triển của trẻ. Trong đó, 3 tuổi trẻ đã có sự nhạy cảm tốt với toán học, đến 4 tuổi đã có sự phát triển cao hơn về IQ. Đây cũng là mốc thời điểm trẻ kiểm soát được sự tập trung và khả năng ghi nhớ tăng cao. Chính vì vậy, cha mẹ nên dạy trẻ 4 tuổi học toán để sớm làm quen dần với các con số và ngôn ngữ.

Hơn nữa, khi một đứa trẻ học tốt môn toán còn có thể rèn luyện khả năng suy luận, quan sát, giải quyết vấn đề. Trẻ sẽ bình tĩnh, suy nghĩ mạch lạc và rõ ràng để tìm ra phương án tối ưu giải quyết vấn đề khó khăn trong cuộc sống. Học toán sẽ giúp trẻ rèn luyện kỹ năng này, nhiều khả năng đạt được thành tựu trọn đời về mọi mặt. Một số nghiên cứu đã khẳng định rằng đối với cả nam và nữ, việc dạy và giỏi toán từ nhỏ đóng góp không nhỏ đến sự sáng tạo và khả năng trở thành lãnh đạo sau này.

Bên cạnh đó, toán học cũng dạy kỹ năng sống, giúp trẻ nắm được các công thức quan trọng để tính toán và sử dụng ngân sách một cách hợp lý. Cụ thể khi trẻ được cho một khoản tiền để tiêu trong vòng 3 ngày, trẻ sẽ phải tính xem mình sẽ tiêu thế nào, mua những gì để có thể tiết kiệm tối đa số tiền đang có. Nếu không được trang bị kỹ năng tính toán cơ bản, trẻ thực sự sẽ khó xoay sở khi phải tự lập trong hoàn cảnh đó.

Cách dạy trẻ 4 tuổi học toán

Việc dạy trẻ 4 tuổi học toán tốt cho tư duy và trí tuệ, nhưng nhiều trẻ không chịu hợp tác tập trung học. Vì toán là một môn khoa học logic khá khô khan và đòi hỏi cao trong việc ghi nhớ. Do đó nếu gò bó, ép buộc trẻ học cộng trừ, nhân chia, trẻ sẽ nản lòng, luôn muốn trốn học.

Chính vì vậy, ở độ tuổi này, bố mẹ chỉ nên dạy con ở dạng làm quen, nhận biết và phân biệt. Dùng những từ ngữ đơn giản để mô tả các khái niệm cơ bản như to – nhỏ, nặng – nhẹ, cao – thấp, đầu tiên – cuối cùng, nhiều – ít, toàn bộ và không có gì hết. Đồng thời mẹ hãy khuyến khích trẻ ước lượng thật nhiều, tập đo đếm những phép tính bình thường trong bữa ăn hoặc khi đi chơi cùng với gia đình.

Mẹ hãy dạy con làm quen với toán học ngay từ khi còn nhỏ

Bên cạnh đó, mẹ có thể mua cho bé bộ que tính để dễ dàng phân biệt giữa các số. Đồng thời giúp trẻ có thể học đếm được từ 1 tới 10 hoặc nhiều hơn và kết hợp với các trò chơi đếm đồ vật tập đếm để rèn luyện trí nhớ vượt trội. Đồ vật tập đếm có thể là thú nhồi bông hay những chiếc xe ô tô ngộ nghĩnh.

Mẹ hãy cho bé nhặt từng món đồ chơi bỏ vào giỏ để tập đếm. Ban đầu có thể đếm 2-3 đồ vật, sau đó nâng dần lên các số lớn hơn để bé có thể đếm được nhiều đồ vật khác trong nhà.

Bài tập toán tư duy cho trẻ 4 tuổi

Một số bài toán cho trẻ 4 tuổi giúp con phát triển tư duy logic, mẹ có thể dạy cho trẻ như:

So sánh thiếu đủ

Các chuyên gia cho biết, so sánh thiếu đủ là một trong những bài tập toán giúp bé phát triển tối đa khả năng quan sát, suy nghĩ và tư duy. Bé sẽ nhanh chóng phản ứng xem đâu là đủ, đâu là thiếu. Bài tập này mẹ có thể cho bé nhận biết số lượng thú nuôi trong nhà có thay đổi gì không? Hôm nay thiếu một con chó, hay thiếu con mèo… hoặc trong nhà có thêm chậu một chậu hoa hay hai chậu hoa… Việc dạy bằng sự vật thật sẽ giúp trẻ dễ ghi nhớ, tạo cảm hứng cho việc học hành.

Cách dạy trẻ 4 tuổi học số

Rèn luyện trí nhớ cho trẻ thông qua các bài toán học số cũng là phương pháp hay giúp trẻ vận động trí óc linh hoạt được nhiều bậc phụ huynh áp dụng. Thông qua các bài tập số đếm đồ vật bé sẽ cảm thấy thích thú vì vừa được học vừa được chơi.

Dạy con 4 tuổi học số qua tranh ảnh

Bài toán tư duy về khái niệm tổng

Khái niệm tổng về các đồ vật sẽ giúp bé nhanh chóng làm quen với toán học. Do đó, mẹ hãy cho bé đếm tổng số đồ vật và hỏi lại xem trẻ đếm được tất cả là bao nhiêu.

Nếu muốn trẻ cộng và trừ một cách linh hoạt thì bố mẹ nên gắn những con số vào các đồ vật thực tế. Ví dụ, Em Tý có 5 cái kẹo, mẹ cho em thêm 3 cái kẹo nữa. Vậy tổng em Tý có bao nhiêu cái kẹo? Vì trẻ chưa biết tính nhẩm nên mẹ có thể lấy từng cái kẹo ra và đếm để giúp con tính toán được con số chính xác.

Bài toán phân loại đối tượng

Dạng toán này giúp bé tăng khả năng nhận biết các đồ vật đồng dạng hoặc có cùng thuộc tính. Mẹ có thể tổ chức cho bé chơi trò chơi để khuấy động không khí học tập, bằng cách tổ chức sắp xếp các bút chì cùng màu vào cùng một nhóm hoặc xếp các miếng ghép hình có cùng hình khối vào một nhóm. Phần lớn, các bé cũng khá hứng thú với trò chơi này.

Bài toán đo lường

Ngoài những bài toán trên mẹ có thể dạy bé đo lường. Tuy dạng toán này khó nhưng vô cùng có ích cho cuộc sống hàng, giúp trẻ nhanh nhạy hơn trong việc phân tích sự vật hiện tượng. Với dạng toán này mẹ hãy dùng một chiếc thước kẻ hay một chiếc cốc chia vạch tính thể tích, để tính được hàm lượng cần đổ vào.

Tất cả các dạng bài toán ở trên đều rất thích hợp để dạy trẻ 4 tuổi, kích thích phát triển trí thông minh. Dù trẻ thích hay không thích thì môn học này vẫn rất cần thiết cho con người vì được ứng dụng trong toàn bộ các khía cạnh của cuộc sống.

Vì vậy, mẹ cần làm cho trẻ hiểu được tầm quan trọng của toán học mọi lúc mọi nơi. Đặc biệt bạn hãy sử dụng toán trong công việc gia đình và cho con thực hành thử để biết sự thú vị của toán học cũng như cách sử dụng toán trong cuộc sống hàng ngày.

Mẹ có thể nâng dần độ khó của toán học để phù hợp với tư duy của con

Theo đó bạn có thể áp dụng ngay toán học với lĩnh vực mà trẻ thích như thể thao để đếm điểm số trong các trận đấu, số vận động viên... điều này luôn sống động, cuốn hút trẻ nhỏ. Bên cạnh đó, khi cùng xem một trận đấu bóng đá, mẹ có thể đề cập đến rất nhiều tới các khái niệm về toán để rèn luyện trí nhớ cho trẻ như độ lớn của sân vận động, số lượng khán giả, khán đài, bên trái bên phải… thậm chí bạn có thể đọc báo cho con nghe để biết vòng đấu tiếp theo như thế nào.

Toán học không phải là sự ép buộc đối với trẻ, vì vậy bố mẹ hãy cố gắng biến nó thành niềm vui và thành thói quen hàng ngày để trẻ có thái độ tích cực và thích thú khi học toán. Tùy thuộc vào khả năng và sự nhanh nhạy của từng trẻ mà bố mẹ có thể nâng dần độ khó của các bài toán. Cũng như linh hoạt việc dạy trẻ 4 tuổi học toán với các hoạt động vui chơi thường ngày để con không thấy khô khan và có thể tiếp thu kiến thức một cách tối đa.