Mách mẹ cách dạy trẻ 5 tuổi học chữ cái nhớ nhanh và nhớ lâu

Nhưng ở lứa tuổi này trẻ cũng bắt đầu hình thành chủ nghĩa cá nhân nên khá lì lợm và bướng bỉnh. Vì vậy, cách dạy trẻ 5 tuổi học chữ cái cần phải mới mẻ và sáng tạo, thu hút sự chú ý thì con mới chịu tiếp thu, nhớ nhanh và nhớ lâu. Muốn làm được điều này, mẹ cần đảm bảo được các kỹ năng dạy trẻ học chữ cái sau đây:

Theo các chuyên gia nghiên cứu, 5 tuổi được xem là khoảng thời gian vàng để xây dựng và phát triển các thói quen tốt cũng như kỹ năng cơ bản cho trẻ. Đặc biệt, giúp trẻ nâng cao khả năng tư duy học hỏi, chuẩn bị đầy đủ hành trang để bước vào mẫu giáo. Bởi 5 tuổi trẻ đã bắt đầu nhận thức và phát triển vượt trội về nhiều mặt, cả thể chất, trí tuệ, cảm xúc và ngôn ngữ lẫn tính cách.

Việc nhìn tranh, ảnh minh họa sẽ kích thích sự phát triển ngôn ngữ của trẻ. Vì vậy, khi trẻ đang trong giai đoạn từ 3-6 tuổi bố mẹ cần giúp con xây dựng nền tảng ngôn ngữ bằng cách kể chuyện qua tranh cho con nghe. Điều này vừa khơi gợi được khả năng đọc thành tiếng, nhanh nhớ mặt chữ và phát âm chính xác từng từ.

Hiện nay, rất nhiều chương trình dạy học ngôn ngữ trực tuyến đã và đang áp dụng phương pháp sử dụng hình ảnh minh họa sinh động để giúp trẻ ghi nhớ mặt chữ và cách đọc hiệu quả. Vì vậy, bố mẹ nên áp dụng cách dạy bé học chữ cái nhanh và nhớ lâu này để giúp con lắng nghe và tiếp thu ngôn ngữ tự nhiên.

Nên dạy trẻ học thông qua hình ảnh minh họa

Theo đó, các bậc phụ huynh hãy sử dụng bảng chữ cái có hình ảnh minh họa đính kèm treo ở khu vực dễ nhìn thấy trong chính góc học tập của trẻ. Nhìn những hình ảnh minh họa đầy màu sắc sẽ gây hứng thú cho trẻ trong việc đọc, nhớ mặt chữ để ghi nhớ các chữ cái sâu sắc hơn.

Tổ chức các trò chơi liên quan đến đọc chữ

Sau một thời gian cho trẻ nhận diện mặt chữ thì mẹ hãy tổ chức các trò chơi liên quan đến đọc chữ để xốc lại tinh thần cho con. Đồng thời, thông qua những trò chơi, chúng ta sẽ củng cố và đưa đến cho trẻ những kiến thức cần thiết, nhận biết và phát âm đúng âm của 29 chữ cái.

Trò chơi đầu tiên, các bậc phụ huynh nên tổ chức cho trẻ đó là chỉ tay vào hình ảnh để bé đọc chữ cái có liên quan và ngược lại. Lên cao hơn một chút thì có thể phân tích thành phần kết hợp sử dụng thẻ chữ cái. Ví dụ, khi dạy trẻ chữ “ANH”, bạn hãy phân tích chữ đó được ghép từ chữ A, N, H. Cách phân tích cụ thể như vậy sẽ giúp trẻ vừa nhớ cách phát âm vừa nhớ mặt chữ, tạo nền tảng tốt cho việc học viết sau này, để trẻ không quá bỡ ngỡ khi bước vào môi trường cấp I.

Quá trình dạy viết song song với việc học đọc

Học phải đi đôi với hành - Đây là một nguyên tắc luôn luôn đúng. Vì vậy, khi dạy con nhớ mặt chữ và đọc thì hãy dạy luôn cách viết chữ đó. Bởi khi bàn tay hoạt động và viết thành chữ sẽ thúc đẩy kích thích não bộ hoạt động để ghi nhớ thông tin. Như vậy sẽ giúp trẻ nhớ lâu và nhanh hơn rất nhiều.

Dạy trẻ học đọc song hành cùng học viết

Bạn hãy dạy cho con cách cầm bút bằng 3 ngón: ngón cái, ngón giữa và ngón trỏ. Trong đó, ngón cái và ngón trỏ giữ chặt hai bên thân bút, ngón giữa để ở dưới để đỡ bút.

Ban đầu, mẹ hãy cho trẻ tập viết bằng bút chì để rèn luyện con chữ và nên viết mẫu làm chuẩn để trẻ nhìn theo để viết. Khi đặt bút viết những chữ đầu tiên, chữ của bé có thể rất xấu và cần nhiều thời gian để luyện tập. Do đó, bố mẹ không nên tạo áp lực bắt trẻ phải viết nhiều, viết đẹp mà hãy để trẻ tự do tập tô theo các nét chữ. Vì vậy, đừng quá nóng lòng mà thúc ép trẻ, sau một thời gian luyện tập chữ của bé sẽ đẹp lên.

Ngoài việc luyện viết thì mẹ cũng nên mua thêm sách tập tô để giúp trẻ luyện tay cầm bút cho quen. Ví dụ như khi dạy con học chữ O, bạn có thể giới thiệu về hình dáng của quả trứng gà. Dạy chữ Ô miêu tả giống với hình dáng ông mặt trời có đội thêm nón để con tập tô và viết vào đó.

Đồng thời, mẹ hãy theo dõi để dạy và chỉnh cho bé ngay từ đầu để có cách cầm bút đúng và viết đẹp. Tuyệt đối không nên để trẻ thích cầm bút kiểu nào cũng được, để lâu sẽ thành thói quen thì sẽ rất khó sửa.

Cách dạy bé học chữ cái nhanh thuộc thông qua việc đọc sách

Trẻ 5 tuổi thường rất thích tưởng tượng - là nền tảng cơ bản để hình thành trí sáng tạo. Lúc này trẻ cũng đã bắt đầu phân biệt được điều thiện ác trong những câu chuyện mà mẹ kể. Bất bình với những nhân vật xấu và thích hóa thân vào nhân vật tốt như anh hùng, công chúa…

Tuy nhiên, trí tưởng tượng của trẻ sẽ bị cạn kiệt khi không được cung cấp thường xuyên các thông tin mới. Việc đọc sách chính là một kênh cung cấp thông tin hiệu quả, cung cấp cho trẻ nhiều kinh nghiệm và nhiều ý tưởng để sáng tạo ra các trò chơi mới, dễ dàng liên tưởng củng cố và rèn luyện kỹ năng đọc chữ cho bé.

Dạy con học chữ cái thông qua việc đọc sách

5 tuổi trẻ đã có thể phát âm chuẩn và ghi nhớ nội dung của các mẩu chuyện đơn giản và có thể kể lại, thậm chí là đọc được một số từ đơn giản. Vì vậy, để dạy chữ cái cho con mẹ nên chọn những câu chuyện ngắn, bằng tranh ít chữ và có nội dung phù hợp, bé sẽ nhớ nhanh hơn.

Khi đọc truyện, mẹ hãy đọc thật chậm và biểu cảm, linh hoạt trong giọng nói của nhân vật để trẻ ấn tượng và nhớ lâu hơn. Được nghe, nhìn và nói chuyện không chỉ giúp trẻ thuộc bảng chữ cái mà còn phát triển kỹ năng ngôn ngữ hoặc biểu thị ngôn ngữ thông qua các bộ phận trên cơ thể.

Chuẩn bị góc học tập và dụng cụ thật đẹp cho bé

Để giúp trẻ hứng thú bước vào việc học bảng chữ cái thì mẹ hãy đầu tư cho trẻ một góc học tập thật tuyệt vời được trang trí sinh động và đẹp mắt. Góc học tập nên được đặt ngay tại phòng ngủ của bé, đặt một chiếc bàn nhỏ với nhiều giá, kệ, ngăn kéo cùng với một chiếc ghế thoải mái để ngồi. Sử dụng những gam màu tươi sáng và thu hút như màu xanh lá tươi, xanh biển và màu vàng mang lại nét vui tươi cho cả căn phòng.

Bên cạnh đó, bạn hãy dùng các sản phẩm handmade lạ mắt với khung tranh hay ống đựng bút… cùng những hình ảnh con vật ngộ nghĩnh, mà bé yêu thích. Đồng thời đảm bảo góc học tập luôn tràn ngập ánh sáng. Như vậy, đến giờ học bé sẽ cảm thấy thích thú và ngồi ngay ngắn vào bàn học, để luyện đọc và luyện viết.

Giúp trẻ hiểu được ý nghĩa của việc học bảng chữ cái

Muốn ghép, viết và đọc được chữ thì trẻ cần phải học thuộc bảng chữ cái. Bảng chữ cái cũng là yếu tố đầu tiên để tiếp cận với ngôn ngữ của một dân tộc. Vì vậy, bố mẹ cần giúp trẻ hiểu được tầm quan trọng của bảng chữ cái để con có thể tập trung học hành.

Khi bước vào bàn học, trẻ cần chuẩn bị sẵn đồ dùng học tập như bút chì, vở, thước kẻ… Đây là yếu tố quan trọng trong học tập, giúp trẻ luôn trong tâm thế sẵn sàng để có thể học tập một cách tốt.

Dạy con hiểu được ý nghĩa của việc học chữ cái

Kết hợp tất cả các kỹ năng dạy ở trên sẽ giúp trẻ củng cố và có thể đọc vanh vách bảng chữ cái mà mẹ không tốn quá nhiều công sức để dạy. Hy vọng qua những thông tin trên đây đã giúp mẹ tìm ra cách dạy trẻ 5 tuổi học chữ cái nhớ nhanh và nhớ lâu, chắp cánh đầy đủ cho hành trang của con bước vào môi trường học tập ở nhà trường.