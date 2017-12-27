Mách mẹ bí kíp dạy con học thuộc lòng bảng chữ cái tại nhà

Dạy con những bài thơ, bài hát về bảng chữ cái là cách học vui vẻ và hiệu quả. Mẹ có thể thường xuyên đọc thơ, hát cho trẻ nghe và tập cho con hát theo mẹ.

Trẻ em trong độ tuổi từ 3 đến 6 tuổi có đặc điểm rất hiếu động và khả năng tập trung chưa cao. Vì vậy, các mẹ cần kết hợp các hoạt động dạy học kèm vui chơi để con có hứng thú cùng mẹ học thuộc hết bảng chữ cái tiếng Việt.

Để con có hứng thú học tập, các mẹ nên tặng con bảng chữ cái sinh động khổ lớn có in hình các con vật, cây cỏ ngộ nghĩnh và treo trong phòng của bé. Bên cạnh đó, các mẹ cũng có thể sử dụng bảng chữ cái điện tử có chức năng đọc to và sáng đèn từng chữ khi bé chạm tay vào.

Với cách tiếp cận này, trẻ sẽ nhớ tên các chữ cái một cách tự nhiên.

Các mẹ nên tặng con bảng chữ cái sắc màu để trẻ có hứng thú học tập - Ảnh minh họa: Internet

Ở độ tuổi luôn tò mò tìm hiểu thế giới xung quanh, bé sẽ cảm thấy thích thú với hoạt động làm quen mặt chữ này.

Cho con tập viết để nhanh nhớ mặt chữ

Tập viết là một trong những cách dạy con học chữ cái hiệu quả. Thông qua hoạt động này, trẻ sẽ ghi nhớ mặt chữ tốt hơn. Mẹ nên để bé viết vào quyển vở dành riêng cho việc học chữ.

Tập viết chữ cái sẽ giúp con nhớ mặt chữ rất nhanh - Ảnh minh họa: Internet

Sau khi con đã viết quen tay, mẹ nên mua các quyển vở tập tô chữ sinh động để trẻ có hứng thú với việc ngồi viết và giúp nét chữ của con vào khuôn khổ hơn.

Học chữ cái bằng hoạt động đọc sách

Việc đọc sách cho trẻ trong thời kỳ vàng không những giúp bé phát triển ngôn ngữ, tư duy mà còn giúp trẻ luôn cảm thấy hứng thú khi làm bạn với con chữ. Thông qua đó, việc đọc sách mỗi ngày sẽ giúp con hình thành thói quen tốt và mở rộng tầm hiểu biết về thế giới xung quanh.

Thói quen đọc sách là phương pháp khoa học trong việc dạy con học chữ - Ảnh minh họa: Internet

Ở tuổi lên 5, trẻ sẽ nhớ khá tốt các câu chuyện quen thuộc và có ấn tượng sâu đậm về chữ cái. Trẻ đã có thể tự nhìn vào trang truyện tranh nhiều sắc màu để kể vanh vách các câu chuyện mặc dù chưa hiểu ý nghĩa của các từ, các câu.

Thông qua trò chơi để trẻ thuộc bảng chữ cái

Học mà chơi, chơi mà học là một trong những phương pháp hữu hiệu để trẻ học thuộc bảng chữ cái nhanh chóng nhất. Mẹ có thể chơi cùng bé các trò chơi đơn giản như lắp chữ cái vào bảng còn trống, chơi domino chữ cái… để trẻ luôn hứng thú học tập.

Mẹ hãy chơi cùng con trò lắp chữ cái vào chỗ trống đến con nhớ lâu - Ảnh minh họa: Internet

Áp dụng hữu hiệu những bí kíp trên, con bạn sẽ mau chóng nhớ hết 24 chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt.