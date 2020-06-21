Trẻ sơ sinh khó đi ngoài phải làm sao? Nguyên nhân do đâu

Nuôi dạy con 21/06/2020 06:12

Trẻ sơ sinh khó đi ngoài phải làm sao là vấn đề làm các mẹ rất lo lắng. Nếu muốn bé đi ngoài dễ hơn, mẹ nên biết rõ nguyên nhân vì sao bé đi ngoài để chữa trị.

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Tình trạng trẻ sơ sinh bị táo bón với nhiều biểu hiện như rặn, quấy khóc, khó chịu,... khá thường gặp. Việc bé khó đi ngoài rất có thể là dấu hiệu của việc thiếu canxi hoặc mắc phải một số bệnh lý khác. Chính vì vậy, mẹ nên tìm hiểu nguyên nhân, từ đó biết được trẻ sơ sinh khó đi ngoài phải làm sao.

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Trẻ sơ sinh khó đi ngoài phải làm sao? - Ảnh minh họa: Internet

Dấu hiệu nhận biết trẻ sơ sinh bị táo bón

Một số trẻ có dấu hiệu sử dụng cơ bụng để rặn khi đi đại tiện, phân khô, cứng, khó lọt qua đường hậu môn. Dưới đây là một số dấu hiệu nhận biết táo bón khác ở trẻ sơ sinh:

  • Bụng săn chắc, cứng.
  • Phân khô, cứng, giống như sỏi nhỏ.
  • Quấy khóc, đi đại tiện cảm thấy khó chịu.
  • Chán ăn và không muốn ăn.
  • Phân ra máu.
  • Trẻ sơ sinh xì hơi nhiều nhưng không đi ngoài.

Nguyên nhân khiến trẻ sơ sinh khó đi ngoài

Khá nhiều nguyên nhân khiến trẻ sơ sinh khó đi ngoài, nhưng dưới đây là những nguyên nhân phổ biến nhất:

Hiện tượng sinh lý

Cơ bụng của trẻ sơ sinh còn khá yếu, phải rặn nhiều nhằm đẩy phân ra ngoài. Nếu bé vẫn có thể đi ngoài được và không khó chịu, quấy khóc thì mẹ không cần quá lo lắng.

Táo bón

Khi trẻ bị táo bón, mẹ sẽ cảm thấy phân của bé cứng, khô. Bé thấy khó chịu, rặn nhiều khi đi ngoài, thi thoảng phân nhuốm máu. Sữa công thức thường làm bé dễ táo bón hơn sữa mẹ.

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Trẻ sơ sinh khó đi ngoài có thể là do táo bón - Ảnh minh họa: Internet

Sinh non

Bé sinh non có hệ thống tiêu hóa chưa phát triển toàn diện, do đó thức ăn di chuyển qua đường tiêu hóa chậm hơn. Nếu không xử lý đúng cách sẽ khiến phân khô cứng. Bởi vậy, bé sẽ khó khăn trong việc đi ngoài hơn so với bé bình thường.

Trẻ sơ sinh khó đi ngoài phải làm sao?

Trẻ không đi ngoài được phải làm sao? Khi thấy con yêu khó đi ngoài, mẹ cần hỗ trợ và xử lý ngày cho bé bởi việc rặn nhiều có thể khiến bé mắc bệnh trĩ, ảnh hưởng tới tâm lý bé. 

Cho bé bú đủ sữa

Nếu nguyên nhân bé khó đi ngoài là do táo bón, mẹ nên cho con uống đủ sữa.

  • Sữa mẹ chính là nguồn dưỡng chất tốt nhất giúp tăng cường sức đề kháng và bé sẽ đi ngoài dễ hơn.
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Cho bé bú đủ sữa giúp tăng sức đề kháng và đi ngoài dễ hơn - Ảnh minh họa: Internet
  • Nếu bé đang sử dụng sữa công thức, mẹ có thể tham khảo trước ý kiến bác sĩ về việc thay đổi loại sữa bởi một số thành phần trong sữa có thể gây táo bón cho trẻ. Khi bé ốm sẽ biếng ăn hơn bình thường, khiến bé dễ táo bón hơn. Mẹ nên bổ sung đủ nước cho bé.

Tập cho bé đạp xe

Cho bé nằm ngửa lên giường. Tiếp theo, giơ 2 chân của bé và giúp bé thực hiện động tác đạp xe. Điều này sẽ tăng cường hoạt động của hệ tiêu hóa trong cơ thể bé.

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Cho trẻ sơ sinh tập đạp xe - Ảnh minh họa: Internet

Mát xa cho bé

Việc mát xa bụng hàng ngày sẽ giúp bé đi ngoài dễ hơn. Mẹ hãy đặt bàn tay lên vùng dưới rốn, nằm dưới bụng bé. Tiếp theo, ấn nhẹ tay xuống rồi mát xa theo chiều kim đồng hồ. Thực hiện mỗi ngày 2-3 lần, 5-6 phút/lần giúp bé dễ chịu, thoải mái hơn.

Đưa bé đi khám bác sĩ

Nếu thấy bé khóc quá nhiều, đau đớn và khó chịu khi đi ngoài thì mẹ nên cho bé đi khám bác sĩ để biết được nguyên nhân chính xác, từ đó có hướng xử lý kịp thời.

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Cho bé đi khám bác sĩ để kiểm tra tình trạng bệnh - Ảnh minh họa: Internet

Trẻ sơ sinh khó đi ngoài mẹ nên ăn gì?

Các mẹ cần có một chế độ ăn uống hợp lý và cân bằng để có sữa chất lượng cho con bú. Dưới đây là một số loại thực phẩm tốt cho trẻ sơ sinh bị táo bón mà mẹ nên ăn:

Thực phẩm giàu chất xơ

Chất xơ giúp hấp thụ nước, liên kết chất béo, làm mềm phân và ngăn ngừa táo bón. Bên cạnh đó, chất xơ không hòa tan có thể cung cấp nước cho phân, giúp phân dễ di chuyển qua hậu môn. Tuy nhiên, không nên ăn quá nhiều chất xơ bởi nó có thể khiến trẻ bị đầy hơi, khó tiêu hơn. Hãy tham khảo ý kiến bác sĩ để biết lượng chất xơ phù hợp.

Ăn thêm nhiều trái cây, nước ép trái cây

Trái cây hay nước ép hoa quả luôn giúp trẻ bú mẹ giảm táo bón. Hầu hết các loại trái đều có chứa nhiều chất xơ, vitamin và khoáng chất hỗ trợ sự phát triển cho trẻ. Một số loại trái cây mà mẹ đang cho con bú có thể ăn để giúp bé giảm táo bón như: mơ, sung, việt quất, nho, kiwi, đu đủ, mơ, đào, lê, mận, dâu tây,...

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Mẹ nên bổ sung nhiều trái cây để giảm táo bón cho bé - Ảnh minh họa: Internet

Ăn thêm rau xanh

Hãy ăn nhiều rau xanh để giúp phân mềm và di chuyển qua ruột dễ dàng. Bên cạnh đó, rau xanh có cung cấp nhiều chất dinh dưỡng cho hệ miễn dịch và hệ tiêu hóa cho người mẹ, giúp mẹ khỏe hơn và tổng hợp sữa tốt hơn cho trẻ bú. Một số loại rau xanh tốt cho mẹ chăm con bị táo bón đó là cải xoăn, cải bắp, bông cải xanh, rau bina, măng tây, cà rốt, bí ngô,...

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Ngũ cốc

Ngũ cốc có thể giúp cải thiện chất lượng sữa, giảm táo bón cho trẻ như: gạo lứt, lúa mạch đen, yến mạch,... Các loại hạt giàu chất xơ và axit béo omega-3 tốt cho trẻ bị táo bón như: quả óc chó, hồ đào, hạnh nhân, hạt chia,...

Hy vọng những thông tin trên đã giúp các mẹ không còn phải quá lo lắng trẻ sơ sinh khó đi ngoài phải làm sao. Hãy áp dụng các biện pháp mà chúng tôi đã chia sẻ để giúp bé yêu nhanh khỏi bệnh.

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