Trẻ sơ sinh bị đi ngoài nhiều lần trong ngày: Mẹ phải làm sao?

- Trẻ sơ sinh đi ngoài nhiều lần có bọt, phân nhiều nước, chuyển màu so với những ngày trước mặc dù chế độ ăn không thay đổi.

- Bé bú ít, mệt mỏi, quấy khóc nhiều.

- Bé nôn trớ, sốt,…

Bé nôn trớ, quấy khóc nhiều khi bị tiêu chảy!

Tình trạng tiêu chảy ở trẻ sơ sinh có thể tự hết sau 1-2 ngày nếu được chăm sóc tốt, mẹ thay đổi chế độ ăn của mình hoặc chú ý đến sữa công thức của bé. Tuy nhiên, nếu không chăm sóc đúng cách hoặc bé gặp phải tình trạng tiêu chảy cấp mà không điều trị sớm và kịp thời thì có thể dẫn đến suy tạng, mất nước, suy hô hấp và thậm chí tử vong. Vậy nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng này?

Nguyên nhân khiến trẻ sơ sinh bị đi ngoài nhiều lần trong ngày

1. Nhiễm khuẩn đường ruột

Trẻ tiêu chảy nguyên nhân phổ biến nhất là do nhiễm virus rota, khuẩn salmonella, vi khuẩn Ecoli, ký sinh trùng Giardia qua thức ăn hoặc nước uống,…Trong đó, nhiễm virus rota là nguyên nhân gây bệnh tiêu chảy cho trẻ nhiều nhất.

Khi bị tiêu chảy do virus rota, trẻ sơ sinh đi ngoài nhiều lần có nước, có thể 1-2 ngày sau sẽ xuất hiện thêm các triệu chứng như nôn ói, phân lỏng chuyển sang màu xanh, sốt vừa phải. Lúc này, cha mẹ phải rất cẩn trọng trong trường hợp tiêu chảy do virus và vi khuẩn này, nếu sau 1-2 ngày bé không thuyên giảm thì cần phải cho trẻ đi khám bác sĩ. Không nên tự điều trị cho bé bằng cách áp dụng các mẹo dân gian như chữa đi ngoài cho trẻ sơ sinh bằng búp ổi, bằng lá mơ,…

Virus Rota gây tiêu chảy ở trẻ sơ sinh!

2. Thay đổi chế độ ăn đột ngột

Có thể do bé sơ sinh đang bú mẹ hoàn toàn nhưng sau đó được ăn bổ sung thêm sữa công thức cũng có thể khiến đường ruột của bé chưa kịp thích ứng, khiến bé bị đi ngoài, tiêu chảy. Hoặc cũng có thể do cha mẹ cho bé ăn dặm quá sớm nên hệ tiêu hóa còn non nớt của bé chưa quen được với thực phẩm đó.

3. Do thức ăn của mẹ hoặc sữa công thức của bé có vấn đề

Những thức ăn mẹ ăn ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng sữa và sức khỏe của bé. Chính vì vậy, có thể do mẹ ăn một số thực phẩm không tốt và không lành mạnh khiến cho bé bú sữa và bị đi ngoài. Nếu những bé đang bú hoàn toàn sữa công thức thì bạn hãy kiểm tra chất lượng sữa xem có bất thường nào không, có bị yếu tố gì từ bên ngoài xâm nhập làm ảnh hưởng chất lượng sữa hay không.

Thức ăn mà mẹ đã ăn có ảnh hưởng trực tiếp tới việc tiêu hóa của trẻ sơ sinh!

Phải làm gì khi trẻ bị đi ngoài nhiều lần?

Khi trẻ sơ sinh bị đi ngoài nhiều lần trong ngày khiến các mẹ khá lo lắng và hoang mang không biết phải làm thế nào, nên cho con uống thuốc gì và chăm sóc con ra sao. Trước hết, mẹ phải hết sức bình tĩnh và theo dõi sát sao tình trạng của trẻ, và thông thường, trẻ bị đi ngoài ở thể nhẹ thì sẽ tự khỏi sau 1 - 2 ngày nếu được chăm sóc đúng cách. Dưới đây là những việc mà cha mẹ nên làm để chăm sóc khi bé bị tiêu chảy:

1. Tăng cữ bú cho bé

Khi trẻ sơ sinh bị đi ngoài nhiều lần trong ngày dẫn đến tình trạng mất nước nhiều, vì vậy mẹ hãy cho bé bú nhiều cữ hơn ngày thường. Nếu bé không bú nhiều, hãy chia làm nhiều cữ bú hơn nữa. Sữa mẹ giúp bù nước, bù khoáng và đặc biệt là có chứa nhiều vitamin, khoáng chất giúp bé tăng cường sức đề kháng, giúp hệ tiêu hóa chống lại virus, vi khuẩn gây hại. Chính vì vậy, mẹ chỉ cần bù nước cho bé qua sữa mẹ là đủ, không cần phải cho bé uống nước lọc hay nước hoa quả nào khác nữa đâu nhé.

Nên tăng cường cho bé bú để tránh mất nước!

2. Chú ý chế độ ăn của mẹ

Điều này là vô cùng quan trọng, nếu mẹ nghi ngờ một món ăn nào đó có thể là nguyên nhân gây ra tiêu chảy ở bé thì hãy dừng ngay món ăn đó và không ăn nữa. Thay vào đó, chỉ nên ăn các thực phẩm như thịt nạc gà bỏ da, khoai tây, đậu trắng, trứng gà nấu chín, sữa chua ít đường, trái cây và uống nhiều nước. Vì những món ăn hay đồ uống này sẽ giúp bổ sung các lợi khuẩn, vitamin và khoáng chất có lợi, đồng thời cung cấp nước và chất điện giải rất hiệu quả.

Ngoài ra, mẹ cũng nên tránh ăn các thực phẩm như hải sản, rau muống, lạc, các món ăn tái, sống, các món ăn không rõ nguồn gốc hoặc các loại thuốc nào đó sử dụng mà chống chỉ định với phụ nữ đang cho con bú.

3. Thay tã và vệ sinh cho bé thường xuyên

Sau mỗi lần bé đi ngoài, mẹ nên dùng khăn ướt, mềm và nước sạch để lau rửa cho bé, tránh cho bé bị hăm, ngứa và nhiễm trùng da.

Vệ sinh thường xuyên để tránh trẻ bị hăm da, nhiễm trùng!

4. Quan sát và đưa bé đến bệnh viện

Mẹ cần theo dõi sát sao và nếu phát hiện sau 1-2 ngày mà tình trạng của trẻ không thuyên giảm, cụ thể là số lần đi ngoài không giảm, kèm theo là trẻ sơ sinh đi ngoài có bọt kèm nhầy máu, bé quấy khóc, bỏ bú,… thì cần đưa ngay bé đến bệnh viện để được thăm khám.

Lưu ý: Cha mẹ tuyệt đối không tự ý mua thuốc tiêu chảy về cho bé uống, không dùng đường, không dùng các bài thuốc dân gian cho bé. Mọi việc điều trị, sử dụng thuốc cần có sự tư vấn và hướng dẫn của bác sĩ chuyên khoa.

Cách phòng tránh tiêu chảy ở trẻ sơ sinh

Sữa mẹ chính là thức ăn tốt nhất cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Chính vì thế, nếu bạn đủ sữa cho bé bú trong 6 tháng đầu tiên thì chỉ nên cho bé ăn 100% sữa mẹ mà không cần thực phẩm nào khác. Bởi trong thành phần của sữa mẹ chứa rất nhiều vitamin khoáng chất quan trọng, đặc biệt là những chất quan trọng cho hệ miễn dịch, giúp tăng sức đề kháng để bảo vệ trẻ khỏi nhiều những vi khuẩn gây hại, trong đó có các vi khuẩn gây hại cho đường tiêu hóa. Thực tế cho thấy, những trẻ được bú sữa mẹ có tỷ lệ bị tiêu chảy ít hơn trẻ bú sữa công thức hoặc trẻ không được bú mẹ hoàn toàn.

Chất lượng của sữa mẹ có ảnh hưởng trực tiếp tới hệ tiêu hóa và sức đề kháng của bé!

Tuy nhiên, trong thời gian cho con bú, đặc biệt là trong 1 - 2 tháng đầu tiên, bản thân người mẹ và người thân trong gia đình cần đặc biệt chú ý đến chế độ dinh dưỡng. Người mẹ nên ăn những thức ăn lành tính như: thịt nạc, rau ngót, trứng, tôm, rau củ quả, đậu đỗ,... hạn chế ăn những thức ăn nhiều dầu mỡ, xào, chiên, nướng, thức ăn chế biến sẵn,...

Bên cạnh đó, bản thân người mẹ và người chăm sóc trẻ, chế biến thức ăn cũng cần vệ sinh tay sạch sẽ, tránh làm lây nhiễm các vi khuẩn vào bé.

Tóm lại, trẻ sơ sinh bị đi ngoài nhiều lần trong ngày không phải vấn đề quá nguy hiểm nhưng cũng cần thận trọng. Hy vọng với những thông tin mới được Phụ nữ và Gia đình chia sẻ trên đây, các mẹ sẽ biết biết cách lưu ý hơn khi bé bị tiêu chảy, để giúp bé yêu được điều trị kịp thời và nhanh chóng khỏe mạnh lại nhé!